Piłkarki ręczne Startu wygrały w Koszalinie z Młynami Stoisław 28:25 i zachowały szansę na awans do najlepszej szóstki. - Jesteśmy zadowolone, że utrzymałyśmy koncentrację do końca spotkania i ostatecznie wynik był na naszą korzyść - powiedziała po meczu obrotowa Nikola Głębocka.

Elblążanki przystąpiły do meczu w Koszalinie mocno zmotywowane, bo wiedziały że porażka zaprzepaści ich szansę na awans do czołowej szóstki. Początek był dość nerwowy, jednak podopieczne Roman Monta szybko złapały właściwy rytm, objęły prowadzenie, którego nie oddały już do końca meczu. Rewelacyjne zawody rozegrała bramkarka Małgorzata Ciąćka, która zanotowała wysoką skuteczność. - Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Obroniłam pięć rzutów karnych i wiele innych piłek, a to dodaje skrzydeł i mi i całemu zespołowi. Po części zadziałało wyczucie, po części zaowocowała wcześniejsza praca i oczywiście pomoc trenerska, za którą bardzo dziękuję - powiedziała bramkarka.

Ze zwycięstwa również bardzo cieszyła się Nikola Głębocka - To zwycięstwo było nam bardzo potrzebne. Spełniłyśmy wszystkie założenia taktyczne, które zostały postawione na to spotkanie. Zafunkcjonowały wszystkie aspekty, bramka, obrona oraz atak. Jesteśmy zadowolone, że utrzymałyśmy koncentrację do końca spotkania i ostatecznie wynik był na naszą korzyść - mówiła obrotowa EKS.

- Jestem zadowolony ze swojej drużyny - dodał trener Startu. To już trzeci mecz, kiedy zagraliśmy dobrze. W ostatnim meczu postawiliśmy się Kobierzycom, niedużo zabrakło do wygranej, nieznacznie przegraliśmy z Jarosławiem. Myślę, że będziemy grać coraz lepiej. Zagraliśmy dużo lepiej w obronie, bramkarka odbiła ważne piłki i dzięki temu mogliśmy spokojnie wyjść na drugą połowę, kontrolować grę i grać praktycznie bramka za bramkę - podsumował Roman Mont.

Po tym spotkaniu elblążanki dzieli punkt od JKS Eurobud Jarosław i trzy oczka od Galiczanki Lwów, z którą zmierzą się na wyjeździe w środę (15 lutego) w ramach zaległego meczu 14. kolejki PGNiG Superligi kobiet.

