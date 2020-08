Turniejowe plany EKS

Przed szczypiornistami Startu pierwsze mecze kontrolne przed zbliżającym się sezonem. W najbliższych dniach podopieczne Andrzeja Niewrzawy sprawdzą formę w Piotrkowie Trybunalskim, a tydzień później będą gospodyniami turnieju.

Niespełna miesiąc minął od kiedy elbląskie zawodniczki rozpoczęły przygotowania do sezonu 2020/2021. Piłkarki trenowały w Elblągu, by później udać się na pięciodniowe zgrupowanie w okolice Starogardu Gdańskiego - W tym roku ciężko było zorganizować obóz przed sezonem, bo ciągle zmieniały się przepisy pandemiczne - powiedział Andrzej Niewrzawa. - Udało nam się oderwać od miejskiej rzeczywistości, byliśmy w ośrodku w okolicach Czarnej Wody. Odbyliśmy cztery treningi w hali, dwa razy byliśmy na parogodzinnym spływie kajakowym, biegaliśmy po lesie. Wykonaliśmy ciężką fizyczną pracę, przy okazji zespół miał trochę kontaktu z naturą, co w obecnych czasach nie jest takie proste - podsumował trener.

Po powrocie z obozu zespół wrócił do treningów w hali i przygotowywał się do grania turniejowego. W najbliższy piątek oraz sobotę Start będzie przebywał w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie zagra trzy mecze: z gospodyniami, z koszaliniankami oraz chorzowiankami. Tydzień później (21-22 sierpnia) do Elbląga przyjedzie MKS PR Urbis Gniezno, Młyny Stoisław Koszalin oraz Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Do Piotrkowa Trybunalskiego pojadą wszystkie zawodniczki - Wioleta Pająk na obozie weszła już do bramki, Aliona Shupyk i Milica Rancić zakończyły już leczeni - powiedział trener EKS.

Turniej w Piotrkowie (14-15 sierpnia):

piątek:

11.00 MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski - KPR Ruch Chorzów

12:45 EKS Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin

16:45 MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski - EKS Start Elbląg

18:30 KPR Ruch Chorzów - Młyny Stoisław Koszalin

sobota:

10:00 EKS Start Elbląg - KPR Ruch Chorzów

12:00 MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski - Młyny Stoisław Koszalin

Turniej w Elblągu (21-22 sierpnia):

piątek:

11:00 EKS Start Elbląg - MKS PR Urbis Gniezno

13:00 Młyny Stoisław Koszalin - MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalskim

16:00 MKS PR Urbis Gniezno - Młyny Stoisław Koszalin

18:00 EKS Start Elbląg - Piotrcovia Piotrków Trybunalski

sobota:

10:30 MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski - MKS PR Urbis Gniezno

12:30 EKS Start Elbląg - Młyny Stoisław Koszalin

Mecze w Piotrkowie Trybunalskim odbędą się bez udziału publiczności, jednak wszystkie spotkania będzie można śledzić na w internecie na stronie zobacz.tv lub na kanale YouTube. Mecze w Elblągu również będą transmitowane przez wspomniany kanał.