Wyjazd Startu do Jarosławia

fot. Anna Dembińska

Bez maturzystek oraz jednej rozgrywającej udadzą się do Jarosławia szczypiornistki Startu, by tam zmierzyć się z aspirującymi do brązowego medalu zawodniczkami JKS Eurobud.

Sezon 2021/2022 powoli dobiega końca. Zawodniczkom Startu pozostały zaledwie trzy mecze do rozegrania, wszystkie na wyjeździe. Pierwszym kierunkiem piłkarek EKS będzie Jarosław, gdzie spróbują nawiązać walkę z dużo wyżej notowanymi szczypiornistkami. Zespoły dzieli aż trzydzieści punktów, JKS ma ich czterdzieści osiem, Start natomiast osiemnaście. Wszystkie rozegrane w tym sezonie pojedynki pomiędzy tymi zespołami kończyły się sześciobramkową wygraną jarosławianek. W I rundzie zespół Reidara Moistada zwyciężył na własnym parkiecie 24:18, w II w Jarosławiu padł wynik 29:23, w trzecim starciu zawodniczki JKS wygrały 30:24. Gospodynie piątkowej rywalizacji do ostatniej kolejki będą walczyć o brązowy medal mistrzostw Polski, o którym marzą także szczypiornistki z Kobierzyc. Oba zespoły mają na chwilę obecną tyle samo punktów i oba chcą odprawić swoje najbliższe rywalki z kwitkiem. Z kolei Start nadal ma szansę zakończyć sezon na szóstej pozycji. Wydawało się, że elblążanki będą w stanie zrobić krok ku temu w poprzedniej kolejce, kiedy to walczyły na własnym parkiecie z Piotrcovią. Niestety podopieczne Marcina Pilcha rozegrały bardzo słabe spotkanie i poniosły wysoką porażkę. Czy zawodniczki będą w stanie podnieść się po bolesnej przegranej i zawalczyć z jarosławiankami? - W Jarosławiu czeka nas trudny mecz. Musimy wyjść skoncentrowane od pierwszej minuty i poprawić elementy, które nie funkcjonowały w poprzednim meczu. Chcemy zagrać dobry mecz i walczyć o trzy punkty - powiedziała Barbara Choromańska. - Przed nami jeszcze trzy mecze. Nie widzę innej opcji niż przywiezienie przynajmniej trzech punktów do Elbląga - dodała Paulina Stapurewicz. Elbląski zespół uda się do Jarosławia bez maturzystek: Igi Dworniczuk i Nikoli Owczarek oraz rozgrywającej Katarzyny Cygan, która odniosła kontuzję barku. Piątkowy (6 maja) mecz rozpocznie się o godz. 19:30. Transmisję ze spotkania będzie można śledzić na platformie emocje.tv. Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet. Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Anna Dembińska