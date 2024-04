Zapewnić sobie spokój

Zarówno zawodniczki Startu Elbląg jak i Szczypiorna Kalisz, chciałyby mieć już pewność pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zdecydowanie bliżej realizacji tego celu są elblążanki, które - jeśli jutro (30 kwietnia) wygrają w Kaliszu - to utrzymają się w Orlen Superlidze Kobiet.

Sezonu 2023/2024 Orlen Superligi Kobiet zmierza ku końcowi. Piłkarkom Startu pozostały do rozegrania zaledwie dwa spotkania, wyjazdowy ze Szczypiornem Kalisz i przed własną publicznością z Galiczanką Lwów. Ukrainki nie mają już szans na utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, a zarówno Start jak i Szczypiorno walczy o uniknięcie gry w barażach. Zespoły dzieli pięć punktów, jednak oba nie są jeszcze pewne utrzymania. W zdecydowanie lepszej sytuacji są elblążanki, którym do zajęcia 8. miejsca potrzebne jest jedno zwycięstwo. Kaliszanki z kolei muszą nie tylko wygrać swoje ostatnie mecze, ale także liczyć na potknięcie drużyny Romana Monta w starciu z Galiczanką. Start i Szczypiorno rywalizowały ze sobą w tym sezonie już trzykrotnie. Elblążanki wygrały pierwszy mecz 32:26, kaliszanki natomiast zwyciężyły dwa razy (34:32, 34:28).

- Szczypiorno to mieszanka młodości i doświadczenia. Kaliszanki pod wodzą nowego trenera zrobiły duży postęp, są niewygodnym rywalem, co pokazały poprzednie mecze. Waga spotkania jest duża, ale chcemy podejść do niego z chłodną głową. Każda z nas chce zdobyć trzy punkty - powiedziała kapitan Startu Paulina Stapurewicz.

Kaliszanki zapowiadają walkę, jednak mają świadomość, że już nie wszystko zależy od nich - To bardzo dla nas ważne spotkanie, bo pozwoli nam zachować szansę na uniknięcie baraży. Wygrana da nam nadzieję, ale później już nie wszystko będzie od nas zależne. Drużyna z Elbląga ma karty w rękawie, bo ostatni mecz gra u siebie ze spadającą z ligi Galiczanką. Pytanie brzmi, czy Galiczanka będzie się chciała godnie pożegnać i czy powalczy. Ostatnie dwa mecze z Elblągiem wygrałyśmy i na pewno chcemy tę passę utrzymać. Gramy u siebie i zrobimy wszystko, aby z nadzieją pojechać do Jarosławia - zapowiedziała rozgrywająca Szczypiorna Sylwia Lisewska.

Mecz w Kaliszu rozegrany zostanie we wtorek (30 kwietnia), początek o godz. 18. Transmisje będzie można śledzić na Polsacie Sport Extra.

Watro nadmienić, że sportowy awans do Orlen Superligi Kobiet zapewnił już sobie Ruch Chorzów. 2. miejcie w Lidze Centralnej zajmuje MTS Żory i to najprawdopodobniej z tym klubem będzie walczyć dziewiąta drużyna Orlen Superligi Kobiet o pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mecze barażowe zaplanowano na 18 i 22 maja.