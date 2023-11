Zawodniczka Startu powołana na mistrzostwa świata

Obrotowa Startu Elbląg Nikola Głębocka została powołana ma mistrzostwa świata, które rozpoczną się już jutro (29 listopada). - Jedno z moich sportowych marzeń zostało spełnione - powiedziała kołowa.

W październiku 2023 kobieca reprezentacja Polski w piłce ręcznej miała zgrupowanie w Elblągu. Wtedy swój debiut w seniorskiej kadrze miała zawodniczka Startu 21-letnia Nikola Głębocka, którą mogliśmy zobaczyć podczas towarzyskich meczów z Argentyną. Swoją postawą obrotowa zapracowała na powołanie na kolejne zgrupowanie reprezentacji i turniej Posten Cup w Norwegii. Polki miały tam okazję zmierzyć się z Angolą, Islandią oraz Norwegią. Pierwszego dnia biało-czerwone zagrały z Islandią, którą pokonały 29:23. To spotkanie Nikola Głebocka oglądała z trybun, jednak drugiego dnia mogła już pomóc drużynie i Polki pokonały Angolę 33:30. Trzeciego dnia turnieju nasza reprezentacja grała o pierwsze miejsce i mimo że przegrała z Norwegią 25:27, pokazała się z bardzo dobrej strony.

- Wyniki turnieju to dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami świata. Zagrałyśmy równo wszystkie spotkania. Cieszę się, że zostałam szansę w meczu z Angolą i mogłam zdobyć cenne doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłości. Atmosfera w drużynie jest wspaniała. Na razie naszym celem jest wyjście z grupy i zagranie każdego meczu jak najlepiej - powiedziała kołowa Startu.

fot. Paweł Bejnarowicz/ZPRP

Oprócz Nikoli Głębockiej trener Arne Senstad będzie miał do dyspozycji jeszcze dwie obrotowe, doświadczoną Sylwię Matuszczyk i grającą w niemieckim Frisch Auf Goppingen 25-letnią Marlenę Urbańską, która podobnie jak Nikola Głębocka, debiutowała w seniorskiej kadrze podczas meczów w Elblągu.

Reprezentacja Polski obecnie przebywa w duńskim Herning, gdzie 30 września zagra swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata. Tego dnia biało-czerwone zmierzą się z Iranem, 2 grudnia podejmą Japonię, a 4 grudnia kadrę Niemiec. Trzy najlepsze drużyny awansują do kolejnego etapu, w którym grać będą z zespołami z grupy E (Dania, Rumunia, Serbia, Chile). Do ćwierćfinału awansują po dwie najlepsze ekipy z czterech sześciozespołowych grup. Zameldowanie się w najlepszej ósemce gwarantuje udział w kwalifikacjach do turnieju olimpijskiego.