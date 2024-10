Zawodniczki Startu powołane na zgrupowania

Trzy zawodniczki Energi Startu przebywają obecnie na zgrupowaniach reprezentacji Polski. - Liczę, że uda mi się zdobyć miejsce w składzie na kolejne zgrupowanie i wspólnie walczyć o sukces w mistrzostwach Europy powiedziała Aleksandra Zych.

Z pierwszą reprezentacją Polski seniorek trenuje Aleksandra Zych. Kapitan Energi Startu pod wodzą Arne Senstada przygotowywała się w Szczyrku do dwumeczu z Islandią, który odbędzie się 25-26 października w Reykjaviku oraz Selfoss. Nasza rozgrywająca wielokrotnie była powoływana na zgrupowanie kadr - Po trzech latach wracam do kadry narodowej z ogromną radością. Przez prawie dekadę miałam zaszczyt reprezentować Polskę, dlatego powrót do drużyny, którą tak dobrze znam, to dla mnie wielkie wyróżnienie. Szczególnie cenię fakt, że prywatnie bardzo lubię i szanuję ludzi, z którymi mam możliwość współpracować, co sprawia, że ten powrót jest jeszcze bardziej wyjątkowy. Liczę, że uda mi się zdobyć miejsce w składzie na kolejne zgrupowanie i wspólnie walczyć o sukces w mistrzostwach Europy. Jestem również niezwykle dumna, że mogę reprezentować mój klub, Energa Start Elbląg. To właśnie dzięki systematycznej pracy, wsparciu zespołu oraz zarządu klubu i niezwykłemu zaangażowaniu mojej trenerki, Magdaleny Stanulewicz, moja forma wzrosła na tyle, że zaowocowało to tym powołaniem - powiedziała kapitan Startu.

Z drugą kadrą trenuje Iga Dworniczuk. Reprezentacja seniorek B przebywa w COS Szczyrk. W piątek (25 października) zmierzy się w Chorzowie z Superligowym Ruchem, a w niedzielę zagra z MTS Żory, czwartą drużyną Ligi Centralnej Kobiet. Z kolei najmłodsza w Starcie Nikola Jankowska bierze udział w zgrupowaniu juniorek młodszych. Juniorki przebywały w COS Zakopanem, gdzie przygotowywały się do towarzyskiego dwumeczu z reprezentacją Austrii, który rozegrają w piątek i sobotę w położonym nad rzeką Dunaj mieście Tulln. Warto nadmienić, że razem z Nikolą na zgrupowaniu przebywa zawodniczka Energi MKS Truso Elbląg Katarzyna Kwiatkowska.