 5 dokumentów, które warto sprawdzić przed zakupem domu z rynku wtórnego

Przymierzasz się do zakupu wymarzonego domu z rynku wtórnego? Bez wątpienia jest to inwestycja na wiele lat, dlatego lepiej dobrze się do niej przygotować. W pierwszej kolejności należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, nawet jeśli właściciel bądź agencja zapewniają, że wszystko jest w porządku. Sprawdź, na jakie dokumenty warto rzucić okiem w przypadku kupna domu z rynku wtórnego.

Księga wieczysta

Sprawdzenie księgi wieczystej to absolutna podstawa. Z takiego dokumentu można poznać stan prawny nieruchomości, czyli uzyskać informacje m.in. o danych osobowych właściciela, obciążeniu hipotecznym czy też służebności gruntowej. Księgi wieczyste są jawne i dostępne także w wersji elektronicznej. Ponadto każdy może mieć do nich wgląd po podaniu numeru dokumentu. Można uzyskać go po złożeniu wniosku do sądu bądź bezpośrednio od właściciela. Ponadto za niewielką opłatą można poznać numer księgi wieczystej na stronie znajdzksiege.pl.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przed zakupem wymarzonego domu zdecydowanie warto dowiedzieć się, czy okolice nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ten prosty sposób można poznać np. przeznaczenie terenu, sposób odprowadzania nieczystości w przypadku braku kanalizacji i planowane inwestycje. Można także sprawdzić, czy dozwolone jest np. dobudowanie piętra, czy też zmiana kąta nachylenia dachu. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość złożenia wniosku o wprowadzenie zmian w MPZP.

Pozwolenie na użytkowanie budynku

W przypadku budynków mieszkalnych konieczne jest posiadanie pozwolenia do użytkowania budynku. Taki dokument jest potwierdzeniem, że wszystkie prace budowlane zostały zakończone i zalegalizowane. Jeśli właściciel unika przedstawienia stosownej dokumentacji, to prawdopodobnie ma coś do ukrycia i mogło dojść do tzw. samowoli budowlanej. Brak pozwolenia na użytkowanie budynku oznacza, że nie można w nim zamieszkać. Z kolei uzyskanie niezbędnych zgód może być dość skomplikowanym i czasochłonnym procesem.

Dziennik budowy

Właściciel nieruchomości powinien również być w stanie dostarczyć potencjalnemu nabywcy dziennik budowy. Tego typu dokumentacja zawiera wiele cennych informacji dotyczących m.in. przebiegu robót budowlanych i zdarzeń mających miejsce w trakcie tych robót. Ponadto powinny znaleźć się w niej poświadczenia odebrania przez kierownika poszczególnych etapów budowy np. protokół odbioru instalacji elektrycznej.

Zaświadczenie o stanie zameldowania

W celu uniknięcie nieprzyjemnych niespodzianek w postaci niechcianych lokatorów zdecydowanie warto poprosić właściciela o dokumenty dotyczące osób zameldowanych w domu. O ile księgi wieczyste po uzyskaniu numeru można sprawdzić samodzielnie w wyszukiwarce znajdzksiege.pl, o tyle zaświadczenie o stanie zameldowania wymaga wizyty w urzędzie gminy z właścicielem nieruchomości. Ewentualnie dokument można odebrać samodzielnie po uzyskaniu pisemnego upoważnienia od właściciela.

