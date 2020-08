5 ponadczasowych zabawek, które lubi każdy maluch

Zabawki dostarczają dzieciom wiele radości, ale są ważne dla maluchów również z innych powodów. Dzieci bawiąc się, wiele się uczą i prawidłowo się rozwijają. Różnego rodzaju układanki, klocki, lalki oraz samochodziki pomagają poznawać świat poprzez ćwiczenie logicznego myślenia, kreatywności itp. Jeśli zastanawiasz się, jakie zabawki wybrać dla swojej pociechy, by wspierać jej rozwój, postaw na sprawdzone propozycje.

1. Klocki

2. Zabawki do układania oraz sortery

3. Puzzle

4. Zabawki do wody

5. Zabawki sportowe i piłki

Podczas zabawy dzieci nabywają wiele nowych umiejętności i doskonalą te, których nauczyły się juz wcześniej. Z tego powodu zabawa jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju dzieci, gdyż bez niej żaden maluch nie jest w stanie przygotować się odpowiednio do wykonywania wielu innych czynności w przyszłym życiu. Jeśli chcesz wesprzeć prawidłowy rozwój dziecka, sięgnij po 5 ponadczasowych zabawek dla dziewczynek i chłopców.

Klocki

Klocki są jedną z najstarszych zabawek na świecie. Budowanie z drewnianych lub plastikowych klocków jest znane od wieków, choć w dawnych czasach na układanki tego typu stać było jedynie najbogatszych. Dziś klocki Lego lub innej marki są dostępne niemalże dla każdego. Dzieci sięgając po klasyczne klocki Cobi lub Lego, uczą się kreatywności, tworząc dowolne budowle. Jeśli postawi się na zestawy, pociechy uczą się postępować zgodnie z instrukcją i wykonywać poszczególne zadania.

Zabawki do układania oraz sortery

Układanki i sortery to idealne zabawki dla najmłodszych dzieci. Mogą bawić się nimi nawet niemowlęta, które ćwiczą w ten sposób motorykę małą i logiczne myślenie. Układanki drewniane i sortery kształtów są dla maluszków bezpieczne, gdyż wielkość wszystkich elementów uniemożliwia ich przypadkowe połknięcie.

Puzzle

Sklep z zabawkami jest najlepszym miejscem, by kupić dla dzieci atrakcyjne puzzle i gry planszowe. Puzzle uczą dzieci koncentracji, logicznego myślenia oraz cierpliwości. Co ważne, dzieci lubią układać puzzle od najmłodszych lat, gdyż obrazki przedstawiają postacie z bajek, zwierzątka itp. Liczba elementów jest ponadto dostosowana do możliwości małego dziecka, dzięki czemu maluchy nie zniechęcają się i szybko uczą się układać trudniejsze obrazki.

Zabawki do wody

Upalne dni to doskonały czas na zabawę w wodzie. Woda nie tylko chłodzi ciało, ale również rozluźnia mięśnie i pomaga ćwiczyć kondycję. Aby spędzanie czasu na basenie lub na plaży było dla dziecka jeszcze przyjemniejsze, można sięgnąć po zabawki dla dzieci do wody. Dmuchane materace, piłki, koła do pływania i inne akcesoria sprawiają, że dzieci spędzają w basenie lub morzu wiele czasu, co przekłada się na ich doskonałe samopoczucie fizyczne i wyższą sprawność motoryczną.

Zabawki sportowe i piłki

Sport to zdrowie, dlatego od najmłodszych lat powinno się zachęcać dzieci do aktywności fizycznej. Dzięki zabawkom sportowym nawet maluchy chętnie ruszają się, biegają i skaczą. Dla najmłodszych dzieci odpowiednie są gumowe piłki, rowerki biegowe oraz niewielkie bramki i mini kosze do koszykówki. Starsze pociechy dobrze bawią się z klasycznymi piłkami do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, podczas jazdy na rowerze z czterema lub dwoma kołami oraz rzucając frisbee itp.

Co ważne, każda z wskazanych zabawek jest odpowiednia zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek. Chętnie sięgają po nie dzieci od wielu pokoleń, dlatego będą się nimi bawić z radością nawet wnuczęta. Dzięki temu raz zakupione zabawki mogą służyć przez wiele lat, ciesząc kolejne dzieci i dostarczając im wiele rozrywki.

