 Agencja statystów Kielce - INFERNAL

Szukasz statystów do realizacji reklamy czy filmu w Kielcach lub okolicach? A może chcesz trafić na plan zdjęciowy i zdobyć cenne doświadczenie? W obu przypadkach zapraszamy do sprawdzenia oferty ogólnopolskiej agencji statystów i aktorów do produkcji artystycznych i marketingowych.

Statysta – rola ważniejsza, niż myślisz

Do realizacji niemal każdego filmu czy serialu potrzebni są profesjonalni aktorzy. Jednak oprócz „znanych twarzy” w produkcjach udział biorą też statyści i epizodyści, którzy odgrywają pomniejsze lub zupełnie marginalne role. Są tłem dla zasadniczych wydarzeń, ale tak jak liczy się dobra scenografia, tak w efekcie końcowym ocenia się też dobór statystów. Dlatego twórcom filmowym i serialowym zależy na dobrym castingu – nie inaczej jest w Kielcach i całym województwie świętokrzyskim.

Statyści i epizodyści są też chętnie angażowani do reklam emitowanych w telewizji czy Internecie. To dla nich spora szansa nie tylko na zarobienie pieniędzy, ale przede wszystkim na nabycie cennych doświadczeń w pracy przed kamerą, z prawdziwą ekipą filmową. Profesjonalizacja rynku marketingowego w Polsce oraz postęp technologiczny sprawiają, że klientom biznesowym też zależy na jak najlepszym castingu nawet do – pozornie – najmniej ważnych ról.

Statysta wprowadza „klimat”, asystuje głównym aktorom, uwiarygadnia obraz. Niejedna osoba znana dziś ze świata filmu rozpoczynała swoją aktorską przygodę właśnie od statystowania, która stanowi okazję do poznania od środka zasad funkcjonowania planu zdjęciowego i zbliżenia się do znanych twórców. To niezwykła, a przy tym wzbogacająca przygoda.

Agencja statystów Kielce – czym się zajmuje?

Z agencji aktorskiej i statystów możesz skorzystać zawsze, gdy potrzebujesz aktorów-amatorów do epizodycznych ról i statystowania. Agencja Infernal posiada rozbudowywaną od ponad 10 lat bazę osób, które specjalizują się w realizacji podobnych zleceń – na potrzeby filmów, seriali, spektakli, klipów promocyjnych czy eventów.

Nasze możliwości to:

błyskawiczne przedstawienie statystów, którzy są gotowi do podjęcia wyzwania na terenie Kielc i okolic,

doradztwo w zakresie niezbędnych formalności czy logistyki,

wsparcie na etapie castingu i kompletowania obsady.

Starannie weryfikujemy zgłoszenia kandydatek i kandydatów w różnym wieku. Cenimy różnorodność i kompetencje, dlatego w naszej bazie znajduje się bardzo wielu wartościowych kandydatów, którzy ze względu na urodę czy predyspozycje wkomponują się w Twój projekt artystyczny lub reklamowy.

Agencja aktorska – czego oczekuje się od statystów?

Dobry statysta to osoba:

terminowa,

słowna,

zaangażowana,

ciekawa świata i ludzi,

otwarta na wizję reżysera,

ambitnie podchodząca do każdego zadania.

Jak zostać statystą z Kielc i okolic?

Kielce, a szerzej województwo świętokrzyskie co pewien czas odwiedzają ekipy filmowe i serialowe – casting na statystów to okazja na zobaczenie ich pracy od kulis i dołożenie swojej cegiełki do efektu. Poza tym statystki i statyści są chętnie angażowani do reklam i wielu projektów marketingowych, m.in. firm oraz instytucji z regionu.

Zajrzyj na stronę www.agencjainfernal.pl, gdzie w zakładce casting znajdziesz wszystkie niezbędne informacje oraz formularz zgłoszeniowy. Oczekujemy od Ciebie aktualnych zdjęć, które odzwierciedlają Twój prawdziwy wygląd. Odrzucamy fotografie słabej jakości, „imprezowe” czy „wakacyjne”, mało profesjonalne lub przykrywające znaczną część ciała (np. twarz). Interesują nas kolorowe zdjęcia na jednolitym tle lub studyjne, z widoczną twarzą, prezentujące sylwetkę. Oprócz tego prosimy wszystkich kandydatów na statystów o wypełnienie formularza. Ważne jest podanie zarówno podstawowych danych osobowych i kontaktowych, jak i podzielenie się wymiarami ciała, kolorem oczu i włosów czy wagą.

Wśród dodatkowych informacji dobrze jest wskazać:

znaki szczególne,

zainteresowania,

linki do profili w social media,

opis doświadczenia,

lokalizację, w której chce się pracować (np. Kielce),

opis znajomości języków obcych.

Agencja aktorska Infernal oczekuje zatem minimum trzech zdjęć i wypełnionego formularza. Po akceptacji regulaminu i polityki prywatności można wysłać zgłoszenie bez opuszczania strony internetowej. Zajmuje to dosłownie chwilę, ale otwiera perspektywy na wieloletnią przygodę ze statystowaniem i nie tylko.

Agencja wspiera osoby zainteresowane nie tylko statystowaniem i rolami epizodycznymi, ale również modelingiem czy tańcem. Zachęcamy też do podjęcia zleceń dla hostess i hostów – to okazja na zarobienie dodatkowych pieniędzy, zdobycie cennych kontaktów oraz poszerzenie zawodowego portfolio o udział w ciekawych eventach.

Podsumowanie

Infernal działa w Kielcach i całej Polsce m.in. jako aktorska agencja statystów. Wspiera organizatorów produkcji filmowych czy reklamowych, jest też pośrednikiem w pozyskiwaniu zleceń dla początkujących epizodystów. Renoma i doświadczenie wypracowane na przestrzeni lat owocują atrakcyjnymi współpracami. Możesz się o tym przekonać, sprawdzając dotychczasowe realizacje agencji na stronie www.

---materiał promocyjny---