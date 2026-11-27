Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych inwestuje w przyszłość medycyny.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu zrealizowała jedną z najważniejszych inwestycji w swojej historii. Dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej uczelnia przeprowadziła szeroko zakrojony program rozbudowy, modernizacji i wyposażenia infrastruktury dydaktycznej, którego celem jest zwiększenie liczby kształconych kadr medycznych oraz podniesienie jakości edukacji przyszłych lekarzy i specjalistów ochrony zdrowia. Zobacz zdjęcia.

Projekt objął realizację trzech kluczowych zadań infrastrukturalnych, które w istotny sposób wzmacniają potencjał dydaktyczny Akademii.

Najważniejszym z nich była budowa i wyposażenie Collegium Anatomicum, nowoczesnego obiektu przeznaczonego do nauczania anatomii i przedmiotów przedklinicznych na kierunku lekarskim. Inwestycja zapewnia studentom dostęp do warunków nauki odpowiadających współczesnym standardom akademickim oraz umożliwia prowadzenie zajęć praktycznych na wysokim poziomie.

Drugim zadaniem było wyposażenie przestrzeni laboratoryjnych i dydaktycznych w budynku A. Laboratoria oraz sale ćwiczeniowe zostały doposażone w nowoczesną aparaturę, specjalistyczny sprzęt medyczny i rozwiązania technologiczne wspierające proces nauczania. Dzięki temu studenci kierunków medycznych mogą zdobywać umiejętności praktyczne w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych środowisk klinicznych.

Trzecim elementem projektu była modernizacja i wyposażenie biblioteki studenckiej, która została przekształcona w nowoczesną przestrzeń do nauki indywidualnej i pracy własnej. Biblioteka zyskała nowy sprzęt informatyczny, ergonomiczne wyposażenie oraz strefy cichej nauki, odpowiadające potrzebom współczesnych studentów.

Inwestycja dla studentów

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych zakończyła realizację wszystkich zaplanowanych prac modernizacyjnych i wyposażeniowych. Dzięki zakończonym inwestycjom studenci korzystają już z nowych przestrzeni dydaktycznych, laboratoriów oraz zmodernizowanej biblioteki.

Nowe Collegium Anatomicum pozwala na prowadzenie zajęć praktycznych z anatomii i nauk przedklinicznych na poziomie odpowiadającym wymaganiom nowoczesnego kształcenia medycznego. Z kolei doposażone laboratoria i sale dydaktyczne umożliwiają realizację zajęć z wykorzystaniem zaawansowanej aparatury oraz nowoczesnych metod nauczania.

Przebudowana biblioteka stała się centrum samodzielnej nauki, wspierając studentów w przygotowaniu do egzaminów, pracy naukowej i rozwoju kompetencji zawodowych.

Odpowiedź na potrzeby ochrony zdrowia

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie liczby wykwalifikowanego personelu medycznego oraz rozwój potencjału dydaktycznego uczelni. Nowoczesna infrastruktura pozwala na zwiększenie limitów przyjęć na kierunki medyczne, a tym samym na kształcenie większej liczby przyszłych specjalistów niezbędnych dla polskiego systemu ochrony zdrowia.

Do najważniejszych efektów projektu należą:

- poprawa jakości i dostępności kształcenia praktycznego,

- rozwój nowoczesnej infrastruktury dla kierunków medycznych,

- zwiększenie bezpieczeństwa i higieny procesu dydaktycznego,

- stworzenie profesjonalnych warunków do nauki i pracy własnej,

- lepsze przygotowanie studentów do pracy w środowisku klinicznym,

- zwiększenie zdolności uczelni do reagowania na potrzeby sektora ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Projekt skierowany jest nie tylko do obecnych i przyszłych studentów kierunków medycznych, ale również do kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej uczelni. Korzyści z inwestycji odczuje także regionalny system ochrony zdrowia, placówki medyczne współpracujące z Akademią oraz mieszkańcy regionu.

Rozwój infrastruktury dydaktycznej AMiSNS wpisuje się w działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników ochrony zdrowia. Inwestycja wzmacnia również pozycję Elbląga jako ważnego ośrodka akademickiego i medycznego w północnej Polsce.

Edukacja medyczna na miarę XXI wieku

Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu konsekwentnie rozwija swoją bazę dydaktyczną, tworząc nowoczesne warunki do nauki, badań naukowych i rozwoju kompetencji zawodowych studentów.

Zrealizowane inwestycje stanowią ważny krok w kierunku dalszego rozwoju uczelni i zwiększenia jej potencjału kształcenia medycznego. To również przykład skutecznego wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce.

– Realizacja tej inwestycji to jeden z najważniejszych projektów rozwojowych w historii naszej uczelni. Dzięki wsparciu środków Unii Europejskiej mogliśmy stworzyć nowoczesną bazę dydaktyczną, która odpowiada standardom współczesnego kształcenia medycznego. Powstanie Collegium Anatomicum, wyposażenie laboratoriów oraz modernizacja biblioteki to inwestycje, które będą służyć wielu pokoleniom studentów i pracowników akademickich. Efekty projektu już dziś przekładają się na wyższą jakość kształcenia, większe możliwości rozwoju kierunków medycznych oraz zwiększenie liczby przyszłych specjalistów ochrony zdrowia. To inwestycja, która wzmacnia potencjał naszej uczelni, wspiera rozwój regionu i odpowiada na realne potrzeby systemu ochrony zdrowia. Jesteśmy przekonani, że jej rezultaty będą odczuwalne przez wiele kolejnych lat – podkreśla Rektor Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. uczelni.

Projekt „Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne – Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych” realizowany jest w ramach Inwestycji D2.1.1 „Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych oraz zwiększeniem liczby osób podejmujących studia medyczne”, będącej częścią Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), komponentu D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 25 951 681 zł, z czego 21 353 630 zł stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków Unii Europejskiej w ramach inicjatywy NextGenerationEU.

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