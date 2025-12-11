UWAGA!

----

Bal Millennium 2025/2026 w Nowej Holandii – Sylwester, którego nie możesz przegapić

 Bal Millennium 2025/2026 w Nowej Holandii - Sylwester, którego nie możesz przegapić

Nowa Holandia zaprasza na Bal Millennium 2025/2026 – wydarzenie, które już teraz uznawane jest za najgorętszy Sylwester w regionie. To noc pełna blasku, elegancji i nostalgicznego klimatu początku lat 2000, przygotowana z rozmachem, którego trudno szukać gdzie indziej.

Gości czeka wyjątkowy program: uroczysta, czterodaniowa kolacja, efektowny live cooking w kręgu parmezanu, sylwestrowe niespodzianki oraz oprawa muzyczna, która sprawi, że parkiet będzie tętnił do samego rana. Każdy element wydarzenia dopracowano tak, by stworzyć atmosferę luksusu i niepowtarzalnej celebracji – idealnej na pożegnanie 2025 roku.

 

W grudniu obowiązują ceny:

1600 zł za parę – bal

1890 zł za parę – bal + nocleg ze śniadaniem

 

Rezerwacje:

507 247 247

nowaholandia@nowaholandia.pl

 

Pobierz ofertę Balu sylwestrowego - https://nowaholandia.pl/sylwester-2025-26/

 

Jeśli planujesz wyjątkową noc sylwestrową, to jest wydarzenie, którego naprawdę nie możesz przegapić.


Najnowsze artykuły w dziale Strefa biznesu

Artykuły powiązane tematycznie