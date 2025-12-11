Bal Millennium 2025/2026 w Nowej Holandii – Sylwester, którego nie możesz przegapić
Nowa Holandia zaprasza na Bal Millennium 2025/2026 – wydarzenie, które już teraz uznawane jest za najgorętszy Sylwester w regionie. To noc pełna blasku, elegancji i nostalgicznego klimatu początku lat 2000, przygotowana z rozmachem, którego trudno szukać gdzie indziej.
Gości czeka wyjątkowy program: uroczysta, czterodaniowa kolacja, efektowny live cooking w kręgu parmezanu, sylwestrowe niespodzianki oraz oprawa muzyczna, która sprawi, że parkiet będzie tętnił do samego rana. Każdy element wydarzenia dopracowano tak, by stworzyć atmosferę luksusu i niepowtarzalnej celebracji – idealnej na pożegnanie 2025 roku.
W grudniu obowiązują ceny:
1600 zł za parę – bal
1890 zł za parę – bal + nocleg ze śniadaniem
Rezerwacje:
507 247 247
Pobierz ofertę Balu sylwestrowego - https://nowaholandia.pl/sylwester-2025-26/
Jeśli planujesz wyjątkową noc sylwestrową, to jest wydarzenie, którego naprawdę nie możesz przegapić.