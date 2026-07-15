Bezpłatne studia w ANS w Elblągu czekają na Ciebie!
Trwa rekrutacja na bezpłatne studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. 16 kierunków studiów, 25 specjalności na darmowych studiach inżynierskich, licencjackich i magisterskich – jest z czego wybierać!
Studiuj na wymarzonym kierunku!
W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu każdy znajdzie coś dla siebie. Czekają na Ciebie bezpłatne studia inżynierskie, licencjackie oraz magisterskie, a także bogata oferta studiów zaocznych. W ANS w Elblągu znajdziesz zarówno nowości, jak i pewniaki od lat cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem:
- Prawo – NOWOŚĆ!
- Inżynieria Danych i Sztuczna Inteligencja – NOWOŚĆ!
- Informatyka – NOWE SPECJALNOŚCI: Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe, Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych oraz Informatyczne Systemy Przemysłowe
- Pielęgniarstwo
- Psychologia
- Administracja
- Ekonomia
- Kosmetologia
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Budownictwo
- Logistyka
- Filologia Polska
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Pedagogika - studia licencjackie
- Pedagogika - uzupełniające studia magisterskie
- Studia menadżersko-prawne – uzupełniające studia magisterskie
Studiuj jak chcesz i zyskaj nawet 4000 zł miesięcznie
Jeżeli chcesz pracować i studiować, ANS w Elblągu daje Ci taką możliwość. Połącz darmowe studia z pracą i wybierz bezpłatne studia popołudniowe na kierunkach: Administracja, Budownictwo, Ekonomia, Informatyka, Pedagogika (studia magisterskie) oraz Studia menadżersko-prawne.
W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czeka na Ciebie również atrakcyjny program stypendialny. Dzięki stypendiom możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.
Praktyczny wymiar studiów
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu skupia się na praktyczności studiowania. Dzięki praktycznemu wymiarowi studiów, a także wielomiesięcznym praktykom zawodowym w renomowanych firmach i instytucjach, studenci ANS w Elblągu zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również bogate doświadczenie niezbędne do pracy w wymarzonym zawodzie.
Co ważne, w trakcie studiów masz możliwość wyjazdu za granicę na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+.
Nie zwlekaj! Trwa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027!
Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
Biuro Informacji Rekrutacyjnej
tel. 55 629 05 35
e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl