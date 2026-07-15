 Bezpłatne studia w ANS w Elblągu czekają na Ciebie!

Trwa rekrutacja na bezpłatne studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. 16 kierunków studiów, 25 specjalności na darmowych studiach inżynierskich, licencjackich i magisterskich – jest z czego wybierać!

Studiuj na wymarzonym kierunku!

W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu każdy znajdzie coś dla siebie. Czekają na Ciebie bezpłatne studia inżynierskie, licencjackie oraz magisterskie, a także bogata oferta studiów zaocznych. W ANS w Elblągu znajdziesz zarówno nowości, jak i pewniaki od lat cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem:

Studiuj jak chcesz i zyskaj nawet 4000 zł miesięcznie

Jeżeli chcesz pracować i studiować, ANS w Elblągu daje Ci taką możliwość. Połącz darmowe studia z pracą i wybierz bezpłatne studia popołudniowe na kierunkach: Administracja, Budownictwo, Ekonomia, Informatyka, Pedagogika (studia magisterskie) oraz Studia menadżersko-prawne.

W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu czeka na Ciebie również atrakcyjny program stypendialny. Dzięki stypendiom możesz otrzymywać nawet 4000 zł miesięcznie studiując całkowicie za darmo.

Praktyczny wymiar studiów

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu skupia się na praktyczności studiowania. Dzięki praktycznemu wymiarowi studiów, a także wielomiesięcznym praktykom zawodowym w renomowanych firmach i instytucjach, studenci ANS w Elblągu zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również bogate doświadczenie niezbędne do pracy w wymarzonym zawodzie.

Co ważne, w trakcie studiów masz możliwość wyjazdu za granicę na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+.

Nie zwlekaj! Trwa rekrutacja na rok akademicki 2026/2027!

Pełną ofertę kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: https://ans-elblag.pl/kierunki-studiow/

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.ans-elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 35

e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl