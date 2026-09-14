Browar w Elblągu zaprasza na Dzień Otwarty

Elbląski Browar zaprasza mieszkańców miasta i regionu na Dzień Otwarty, który odbędzie się w sobotę, 19 września. To wyjątkowa okazja do tego, by poznać proces warzenia piwa od kulis oraz odwiedzić miejsca na co dzień niedostępne dla gości.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zwiedzić Browar pod opieką przewodników, którzy opowiedzą o historii zakładu, poszczególnych etapach produkcji piwa oraz codziennej pracy zespołu odpowiedzialnego za jego warzenie. Goście zobaczą również nowoczesne technologie wykorzystywane w Browarze i przekonają się, jak współczesne piwowarstwo czerpie z ponad 150-letniej tradycji zakładu.

W ostatnich latach browar przeszedł znaczącą transformację, konsekwentnie rozwijając swoje możliwości produkcyjne i technologiczne oraz umacniając pozycję jednego z kluczowych zakładów produkcyjnych Grupy Żywiec. Jednym z najnowszych etapów rozwoju Browaru było uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej. Inwestycja zwiększyła możliwości produkcyjne zakładu. Pozwoliła również ograniczyć zużycie energii, ciepła i wody.

- Browar w Elblągu od pokoleń jest częścią historii miasta. Dzień Otwarty to okazja, by pokazać mieszkańcom, jak dziś wygląda nowoczesne piwowarstwo i jak łączymy wieloletnią tradycję z nowoczesnymi technologiami. Cieszymy się, że możemy zaprosić gości za bramy Browaru i opowiedzieć o miejscu, które od ponad 150 lat jest ważnym elementem lokalnej społeczności – mówi Łukasz Szorek, Dyrektor Browaru.

Zwiedzanie będzie się odbywać w grupach liczących maksymalnie 20 osób. Pierwsza grupa rozpocznie trasę o godz. 10, natomiast ostatnia o godz. 13.15. Wejście do browaru jest bezpłatne (portiernia od strony Elbląg-Zdrój) i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Na wszystkich przybyłych będą czekać również małe niespodzianki od Browaru.

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców zainteresowanych zarówno historią miasta, jak i współczesnym obliczem browarnictwa.