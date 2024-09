 CANAL+ prezentuje serialowe adaptacje dzieł Agathy Christie - klasyka literatury kryminalnej na małym ekranie

Agatha Christie, królowa literatury kryminalnej, stworzyła ponadczasowe historie, które od lat fascynują czytelników i widzów na całym świecie. Dzięki CANAL+ fani jej twórczości mogą teraz w łatwy sposób zapoznać się z wyjątkowymi serialowymi adaptacjami jej powieści. Platforma oferuje szeroki wybór produkcji opartych na książkach autorki, w tym kultowe tytuły z udziałem Herkulesa Poirota i panny Marple, przenosząc niezapomniany świat Christie na ekran telewizorów.

Agatha Christie filmy:

Tajemnica Bladego Konia

Tytułowy "Blady Koń" to nazwa rezydencji zamieszkałej przez trzy stare panny, do której doprowadza handlarza antykami jego prywatne śledztwo. Punktem wyjścia "dochodzenia" jest list znaleziony w bucie zmarłej kobiety. Mark jest zdeterminowany dowiedzieć się czemu to właśnie jego nazwisko znalazło się na tej tajemniczej liście wśród innych. Czy jemu też grozi niebezpieczeństwo?

Próba niewinności

Zostaje zamordowana znana filantropka. O tę zbrodnię oskarżony zostaje przybrany syn kobiety - Jack. Jednak kiedy po dwóch latach od zbrodni, u progu posiadłości zamordowanej staje doktor Calgary, okazuje się, że ma dowody na niewinność Jacka. Kto więc jest prawdziwym mordercą? Cóż, może nim być każdy mieszkaniec rezydencji. W jednej z ról uwielbiany przez widzów Bill Nighy ("To właśnie miłość", "Piraci z Karaibów").

Dlaczego nie Evans?

To pytanie pada z ust umierającego mężczyzny, którego dwóch golfistów znajduje na skraju urwiska. Z kieszeni ofiary wypada też fotografia niezwykle atrakcyjnej kobiety. Kim jest Evans? Kim jest piękność ze zdjęcia? I jaki mają oni związek z morderstwem? Odpowiedzi na te pytania poszukuje para: oficer marynarki Bobby Jones i jego przyjaciółka lady Frances Derwen.

Agatha Christie: 100 lat Poirot i Panny Marple

Od wydania pierwszej powieści autorki "Tajemniczej historii w Styles" minęło 100 lat. Już w niej poznajemy Poirota. Jak niski Belg i starsza Pani zostali jednymi z najbardziej znanych detektywów w historii? I jak Agatha wpadła na pomysły fabuły do swoich powieści? Na te pytania próbuje odpowiedzieć dokument o autorce kryminałów wszech czasów i jednej z najbardziej poczytnych pisarek w historii literatury.

