 Cechy dobrego obuwia sportowego - czym powinno się wyróżniać?

Wybór odpowiednich butów sportowych to niemałe wyzwanie. Producenci natomiast nie próżnują w tworzeniu nowych i unikalnych modeli, które odznaczają się coraz to innymi, ciekawszymi właściwościami. A przecież buty sportowe to zarówno w kobiecej, jak i męskiej garderobie „must have”, jak więc wybrać te idealne? Co powinno je wyróżniać?

Czym różnią się buty męskie od damskich?

Większość butów sportowych, zwłaszcza tych do biegania, ma swoje odpowiedniki zarówno w kolekcji damskiej, jak i męskiej. Główną różnicą, którą każdy zauważy gołym okiem, jest rozpiętość rozmiarowa. Zazwyczaj modele dla mężczyzn zaczynają się od rozmiaru 42 EU, a obuwie dla pań na tym właśnie rozmiarze się kończą. Dlatego z trudem osoby z obu płci wychodzące poza te normy mają problemy ze znalezieniem odpowiednich butów. Biegacze, ale także inni sportowcy z pewnością zauważają sprzeczność w szerokości między modelami należącymi do dwóch różnych kolekcji. Buty damskie do biegania z reguły są węższe niż ich męskie odpowiedniki w tym samym rozmiarze.

Inną istotną kwestią, jaką można zauważyć zarówno w obuwiu damskim, jak i męskim jest wysokość podeszwy, a dokładnie jej różnica. W sportowych butach damskich zazwyczaj stosuje się mniejszą ilość pianki, tym samym są one niższe o milimetr lub dwa. Wiąże się to z mniejszym zapotrzebowaniem na amortyzację, ze względu na to, że kobiety w większości przypadków odznaczają się mniejszą wagą niż mężczyźni. Nie warto pomijać również problemu kolorystyki butów sportowych obu płci. W kolekcji damskiej trudno znaleźć modele, które nie zawierają różu czy lawendy, natomiast w męskiej nie brakuje czerni i stanowczych barw. Jeżeli szukasz męskich butów sportowych, zajrzyj na stronę: https://nbsklep.pl/meskie/obuwie.

Co powinno wyróżniać buty sportowe?

Pomimo tak wielu różnic między kolekcjami dla obu płci, nie należy patrzeć na obuwie sportowe, jako coś szczególnie odrębnego. Szukając butów do biegania, należy zwracać uwagę na wiele aspektów, których parametry niekoniecznie muszą się zgadzać w każdym przypadku, jednak są one podobne. Oczywiście niezwykle ważna jest amortyzacja, stanowiąca ochronę przed przeciążeniem stawów oraz kolan. Zależy ona od naszej wagi oraz podłoża, po jakim zamierzamy biegać. Istotnym kryterium jest oczywiście stopa, a dokładniej jej rodzaj, gdyż możemy wyróżnić trzy z nich: neutralną, pronującą czy supinującą. To natomiast wpływa na wybór obuwia z określonym rodzajem stabilizacji.

Idealne obuwie sportowe zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet powinno odznaczać się ergonomiczną konstrukcją, a także lekkością czy usztywnianymi czubkiem i piętkiem. Dzięki temu nasza stopa jest stabilna w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego. Buty sportowe to nie tylko komfort i wygoda, ale także moda i ciągle zmieniające się trendy. Warto wybierać takie modele, w których będziesz czuć się swobodnie i stylowo, co przyczyni się do zwiększenia pewności siebie i satysfakcji z podjęcia się treningu.