 Chcesz inwestować w działkę leśną ? Sprawdź, jak ją zaaranżować

Jeśli szukasz spokojnego miejsca na prowadzenie działalności biznesowej, inwestycja w działkę leśną może być świetnym rozwiązaniem. Takie nieruchomości gruntowe oferują wyjątkowy klimat, a przy tym szerokie spektrum aranżacji. Odpowiednie zagospodarowanie działki leśnej może przemienić ją w istną oazę spokoju i sprawić, że będzie to doskonałe miejsce do pracy dla Ciebie albo do odpoczynku i rekreacji dla Twoich gości. Wcześniej warto jednak zorientować się w tym, czy daną działkę leśną można przekształcić w budowlaną. Jak ją zagospodarować oraz na co zwrócić uwagę przy jej zakupie?

Czy działkę leśną można przekształcić w budowlaną?

To jedno z pierwszych pytań, jakie pojawia się przy zakupie działki leśnej. Niestety odpowiedź nie jest prosta. Proces ten wymaga spełnienia szeregu formalności oraz uzyskania odpowiednich zgód i pozwoleń. W pierwszej kolejności należy zorientować się w MPZP (Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), który określa specyfikę danego terenu.

Jeśli działka leśna znajduje się w obszarze przeznaczonym stricte pod zalesienie, szanse na przekształcenie jej w budowlaną znacząco słabną. Jeśli zaś brakuje o niej informacji w MPZP, koniecznie trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Następnie należy złożyć wniosek o odlesienie działki do odpowiednich organów. Warto mieć na uwadze, że może wiązać się to z dodatkowymi opłatami.

Niewątpliwie dobrym rozwiązaniem będzie konsultacja z prawnikiem lub specjalistą do spraw nieruchomości. Pomogą oni zdobyć pełny wgląd w procedury, a także oszacować koszty związane z całym procesem.

Działka leśna - jak zagospodarować taki teren?

Działki leśne mają swój niepowtarzalny urok i klimat, który warto wykorzystać przy ich zagospodarowywaniu. Jeśli uda się przekształcić działkę leśną w budowlaną, możemy wybudować na niej dom, który stanie się niepowtarzalnym miejscem do życia.

Taka działka to świetne miejsce do tego, żeby wybudować na niej niewielki pensjonat. Oczywiście wiąże się to z dużą liczbą formalności i nie zawsze jest to możliwe, ale warto się zorientować, bo jest to naprawdę ciekawy pomysł na inwestycję. Przy takim pensjonacie można też wybudować altanę, która może posłużyć do organizowania spotkań towarzyskich i miłego spędzenia czasu dla gości.

Zaaranżowanie kącika do wypoczynku z hamakami, leżakami czy meblami ogrodowymi to również rozwiązanie pozytywnie wpływające na regenerację sił. Nic tak nie koi nerwów, jak błogi relaks w cieniu drzew na hamaku. Na takiej działce można również stworzyć oczko wodne i ogród ozdobny. Wszystko to sprawi, że goście chętniej będą wracać do pensjonatu, a cała inwestycja szybciej się zwróci. Najważniejsze, aby minimalizować ingerencję w środowisko naturalne i zachować harmonię z otaczającą przyrodą.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki leśnej?

Inwestycja w działkę leśną to pierwszy krok do stworzenia wyjątkowego miejsca do życia w otoczeniu natury. Niemniej jednak przed jej zakupem należy się dobrze zastanowić nad kilkoma aspektami. Przede wszystkim trzeba sprawdzić dostępność podstawowych dóbr, takich jak woda, prąd, gaz i kanalizacja. Brak dostępu do mediów może dość mocno wpływać na koszty związane z przystosowaniem działki pod budowę.

Nie należy też pomijać stanu prawnego działki. Trzeba sprawdzić, czy nie jest ograniczona obciążeniami hipotecznymi, służebnością itp. Ukształtowanie terenu i rodzaj (klasa) gleby również mają znaczenie, gdyż wpływają na możliwości budowlane oraz na koszty związane z pracami ziemnymi.

Przy zakupie działki leśnej warto wziąć pod uwagę jej otoczenie – bliskość lasu, rzeki czy innych terenów zielonych może podnieść jej atrakcyjność, ale też nie jest wolne od wad - zagrożenie pożarowe czy trudności w uzyskaniu pozwoleń na budowę mogą okazać się znaczną przeszkodą w jej aranżacji. Z tego względu przed podjęciem decyzji o zakupie warto skonsultować się z ekspertami, którzy sumiennie przeanalizują cały proces.

