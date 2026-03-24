 Chcesz tworzyć technologie przyszłości? Poznaj studia inżynierskie w uczelni, która organizuje TEDxWSKZ!

Programujesz dla zabawy i zastanawiasz się, jak zamienić to w zawód? A może interesuje Cię, jak projektuje się roboty, układy sterowania i systemy automatyki stosowane w nowoczesnym przemyśle? Studia inżynierskie z informatyki i mechatroniki w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to dwie ścieżki, które łączy jedno — przygotowują do pracy z nowoczesnymi technologiami. Która jest bliższa Twoim zainteresowaniom? Poznaj ofertę uczelni i dowiedz się więcej o wydarzeniu TEDx, które organizuje!

TEDxWSKZ: Sky is the beginning — kiedy Uczelnia staje się sceną dla idei

Już 23 maja WSKZ zorganizuje TEDxWSKZ: Sky is the beginning — wydarzenie na licencji TED, podczas którego wykładowcy, studenci i innowatorzy podzielą się pomysłami dotyczącymi technologii, nauki i przyszłości edukacji. To okazja, by przekonać się, że studiowanie w WSKZ to także udział w projektach i inicjatywach, które wykraczają poza codzienną naukę i tworzą przestrzeń do wymiany idei.

Na scenie spotkają się osoby działające w wielu obszarach — od nauki i edukacji, przez technologie, po działalność społeczną. Wśród prelegentów znajdą się m.in.:

— innowatorka, współtwórczyni Aquacollectora i autorka projektów opartych na sztucznej inteligencji; Aneta Korycińska — edukatorka znana jako „Baba od polskiego”, popularyzatorka wiedzy o języku wśród młodego pokolenia;

— edukatorka znana jako „Baba od polskiego”, popularyzatorka wiedzy o języku wśród młodego pokolenia; prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko — pedagog i socjolog zajmujący się uzależnieniami oraz współczesnymi zagrożeniami społecznymi;

— pedagog i socjolog zajmujący się uzależnieniami oraz współczesnymi zagrożeniami społecznymi; dr Magdalena El Ghamari — ekspertka w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego i procesów radykalizacji.

Tematy poruszane podczas TEDxWSKZ pokazują, jak silnie współczesny świat opiera się na technologii — od sztucznej inteligencji, przez analizę danych, po bezpieczeństwo cyfrowe. To właśnie w tych obszarach powstają rozwiązania, z których korzysta się na co dzień. Za ich tworzenie odpowiadają m.in. informatycy, którzy przekładają idee na działające systemy i aplikacje.

Studia inżynierskie z informatyki — od kodu do gotowych rozwiązań

Każda aplikacja, którą otwierasz na telefonie, każdy system bankowy i każda strona internetowa powstała dzięki pracy informatyków. To zawód, który od lat pozostaje jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku — i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić.

Studia inżynierskie z informatyki w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego zaczynają się od podstaw programowania, sieci komputerowych i systemów operacyjnych. Pojawiają się także bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak:

sztuczna inteligencja oraz analiza danych z wykorzystaniem uczenia maszynowego;

zarządzanie bezpieczeństwem informacji;

Internet Rzeczy oraz projektowanie portali internetowych.

Absolwenci informatyki pracują w firmach programistycznych, działach IT korporacji, sektorze e-commerce, branży medycznej czy administracji publicznej. Wielu decyduje się też na własne projekty i działalność freelancerską.

Studia inżynierskie z mechatroniki — gdy interesuje Cię nie tylko kod, ale i maszyny

Mechatronika to coś dla osób, które nie chcą zatrzymywać się na samym oprogramowaniu. Tutaj informatyka spotyka się z robotyką, elektroniką i inżynierią, a efektem tej kombinacji są inteligentne maszyny, autonomiczne roboty i zautomatyzowane linie produkcyjne.

Studia inżynierskie z mechatroniki w WSKZ łączą solidne przygotowanie informatyczne z wiedzą o systemach mechatronicznych. Nauka obejmuje programowanie, sieci, sztuczną inteligencję, a także:

modelowanie i symulację systemów mechatronicznych;

robotykę mobilną i robotykę inteligentną ze sterowaniem ruchem;

projektowanie systemów mechatronicznych w CAD/Matlab/Simulink.

Po ukończeniu tych studiów możesz pracować w branży automatyki przemysłowej, firmach produkujących roboty i systemy sterowania, a także w zespołach badawczo-rozwojowych, które projektują rozwiązania łączące hardware z zaawansowanym oprogramowaniem.

Zdobądź tytuł inżyniera w Uczelni z ponad 25-letnim doświadczeniem

Na mechatronikę bądź informatykę zapiszesz się w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, na stronie: studia-online.pl. W WSKZ studiujesz z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, co oznacza, że otrzymujesz dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne.

