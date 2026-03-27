Zabezpieczenie psa przed pasożytami zewnętrznymi jest jednym z podstawowych obowiązków każdego opiekuna. Różne psy, w zależności od rozmiaru, rodzaju sierści czy poziomu aktywności, mogą potrzebować różnych metod ochrony. Co na kleszcze dla owczarka niemieckiego sprawdzi się najlepiej?

Co na kleszcze dla psa? Dostępne możliwości

Na rynku dostępne są różne produkty dla psów przeciw kleszczom: obroża przeciwkleszczowa dla psa, preparaty typu spot on w formie kropli na kark czy tabletki na kleszcze. Cechują się nie tylko różnym sposobem podania, ale przede wszytkim długością i skutecznością ochrony.

Obroża na kleszcze dla dużego psa

Obroże przeciwkleszczowe to jeden z najpopularniejszych sposobów ochrony psa przed pasożytami zewnętrznymi. Są bardzo wygodne w stosowaniu, tanie, a jednocześnie zapewniają długotrwałą i skuteczną ochronę. Doskonałym przykładem jest obroża Foresto dla dużych psów, która cieszy się wyjątkowo dużym zaufaniem wśród właścicieli czworonogów.

Zapewnia ona nawet do ośmiu miesięcy nieprzerwanej ochrony przed pasożytami zewnętrznymi, a do tego jest całkowicie wodoodporna, dzięki czemu pies może bez problemu kąpać się i zażywać różnych wodnych aktywności bez obaw o skrócenie okresu ochronnego. U psów aktywnych, takich jak owczarki niemieckie, które spacery nad wodą i pływanie w stawach, to doskonałe rozwiązanie.

Preparaty spot on

Kolejną popularną dla dużych psów formą ochrony przed pchłami i kleszczami są krople na kark, czyli tzw. preparaty spot on. Jest to środek w postaci gęstego płynu, który dozuje się psu na skórę, w okolicach karku, a także w kilku punktach wzdłuż kręgosłupa zwierzęcia. Substancje czynne wchłaniają się, a następnie rozprowadzane są w warstwie skórnej na powierzchni całego ciała czworonoga. Dzięki temu tworzy się filtr ochronny, który nie tylko odstrasza pasożyty, ale także doprowadza do ich uśmiercenia, gdy tylko wejdą w kontakt ze skórą.

Krople działają przez około cztery tygodnie i skutecznie eliminują problem kleszczy, pcheł, ale także muchówek czy komarów. Minus? Nie nadadzą się u psów, które lubią zażywać regularnych kąpieli, ponieważ pod wpływem wody dochodzi do osłabienia ochrony.

Tabletki na kleszcze dla owczarka niemieckiego

Tabletki są stosunkowo nowym rozwiązaniem dostępnym na rynku. Zapewniają ochronę przez około cztery tygodnie i są świetną alternatywą dla innych form zabezpieczenia. W przeciwieństwie do obroży czy kropli, substancje rozprowadzane są w krwiobiegu, a nie w warstwie skórnej zwierzęcia, dlatego aby uśmiercić pasożyta musi dojść do ukąszenia. To dobra opcja dla zwierząt, które nie lubią mieć obroży na stałe i nie przepadają za kroplami na kark.