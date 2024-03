 Co wybrać - najem długoterminowy samochodu czy leasing?

Długoterminowy najem samochodów i klasyczny leasing to dwa równie ciekawe rozwiązania, które niosą za sobą wiele zalet. Na co więc lepiej postawić – leasing czy wynajem?

Wynajem długoterminowy samochodu – na czym polega?

Wynajem długoterminowy auta, nazywany również abonamentem, to usługa pozwalająca na użytkowanie pojazdu według potrzeb w ramach comiesięcznej opłaty abonamentowej. Umowa najmu trwa zazwyczaj 12-48 miesięcy, a właścicielem samochodu przez cały ten okres pozostaje wypożyczalnia. W związku z tym klient nie spłaca wartości danego modelu w całości. Na koniec umowy może on:

- przedłużyć wynajem z tym samym lub innym autem;

- wykupić samochód;

- zwrócić auto.

Najem długoterminowy samochodu to rozwiązanie, z którego mogą korzystać zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i konsumenci. Po stronie wynajmującego leży w tym przypadku wyłącznie regularne tankowanie oraz korzystanie z myjni – całą resztą zajmuje się najczęściej firma użyczająca auto w ramach abonamentu. Dzięki temu jest to niemal całkowicie bezobsługowe rozwiązanie.

Leasing samochodu – podstawowe cechy

W przypadku leasingu samochodowego leasingobiorca korzysta z pojazdu w ramach umowy leasingowej i opłaca co miesiąc ustaloną ratę. Po zakończeniu kontraktu możliwy jest zarówno wykup auta na własność, jak i kontynuacja leasingu lub zwrócenie pojazdu do firmy leasingowej – podobnie jak w przypadku wynajmu. To popularne rozwiązanie szczególnie wśród przedsiębiorców, którzy mogą zaliczać comiesięczne raty do kosztów prowadzenia działalności. Od jakiegoś czasu możliwy jest jednak również leasing konsumencki, dedykowany osobom, które nie prowadzą żadnego biznesu. Jak informuje Związek Polskiego Leasingu, w pierwszej połowie 2023 roku w branży zaobserwowano wzrost zainteresowania o aż 14,9 proc.

Warto wiedzieć!

Zarówno w leasingu, jak i abonamencie, dostępne są także używane samochody, co gwarantuje jeszcze niższe opłaty.

Wynajem długoterminowy a leasing

Mimo że wynajem długoterminowy samochodów oraz leasing to z pozoru bardzo podobne rozwiązania, występuje między nimi kilka różnic. Obydwa są dziś oferowane zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom. W przypadku tych pierwszych ratę leasingu i opłatę abonamentową można wliczyć do firmowych kosztów – łatwiejsze jest również przewidzenie kosztów eksploatacji. W obydwu przypadkach klienci mają też możliwość wniesienia opłaty wstępnej, która pomaga obniżyć ratę lub opłatę abonamentową – nie jest ona jednak wcale obowiązkowa. Najem długoterminowy samochodu nie wymaga ponadto od wynajmującego zawierania umowy z ubezpieczycielem – auto jest już objęte ubezpieczeniem OC, AC oraz NNW. Biorąc samochód w leasing, klient musi już ubezpieczyć go samodzielnie – w większości przypadków można jednak skorzystać ze wsparcia doradcy. Długość trwania umowy leasingowej jest zazwyczaj dłuższa niż okres wynajmu. Raty leasingu mogą być natomiast niższe niż opłata abonamentowa, biorąc pod uwagę ten sam samochód – mowa o kwocie nawet kilkuset złotych miesięcznie. Idealny przykład stanowią auta, jakie w leasingu i abonamencie oferuje swoim klientom firma Automarket. Różnica między leasingiem a wynajmem długoterminowym samochodów widoczna jest też w samej cenie wykupu. W przypadku pierwszego z nich kwota, za którą leasingobiorca może wykupić auto na własność, to niewielki procent wartości danego modelu. Decydując się na wykup pojazdu po abonamencie, kupujący musi liczyć się z kwotą zbliżoną do aktualnej wartości rynkowej samochodu.

Wynajem długoterminowy czy leasing – co wybrać?

Decydując się na zmianę auta, wiele osób staje przed niełatwym wyborem: wynajem czy leasing samochodu. Ostateczna decyzja zależy jednak wyłącznie od osobistych preferencji konkretnych klientów oraz ich możliwości finansowych. Jeżeli użytkownik planuje wykupić samochód po zakończeniu umowy, korzystniejszy może się okazać leasing – wspomniana już cena wykupu jest w tym przypadku dużo niższa. Jeśli natomiast najważniejsza jest wygoda, bezobsługowość i oszczędność czasu, to wynajem stanowi bardziej opłacalne rozwiązanie. Poszukując idealnej oferty, warto zwrócić uwagę na firmę Automarket, która gwarantuje korzystne warunki zarówno w przypadku leasingu, jak i najmu długoterminowego samochodu.

--- artykuł sponsorowany ---