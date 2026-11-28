Crystal White Night 2026/2027. Twój najlepszy Sylwester w Elblągu!

Powitaj Nowy Rok w wyjątkowej atmosferze pełnej blasku, elegancji i niezapomnianych emocji. Crystal White Night to najbardziej stylowa noc w roku, podczas której kryształowy połysk, wykwintna kuchnia i najlepsza muzyka tworzą niezapomniane wydarzenie w sercu Elbląga. Zabłyśnij tej nocy w restauracji Dom Królów.

Przygotuj swoją najbardziej efektowną stylizację w odcieniach bieli i srebra i daj się porwać wyjątkowej energii sylwestrowej nocy. Na gości czeka uroczyste powitanie z welcome drinkiem, wyjątkowa kolacja sylwestrowa przygotowana przez Szefa Kuchni, elegancka strefa Crystal White, Crystal Photo Box oraz zabawa przy największych przebojach serwowanych przez DJ-a. Wspólnie odliczymy ostatnie sekundy starego roku, wznosząc toast za nowe możliwości, marzenia i sukcesy. A gdy wybije północ, parkiet wypełni się jeszcze większą energią, a zabawa potrwa aż do białego rana.

W cenie wydarzenia:

Welcome drink na powitanie

Uroczysta kolacja sylwestrowa (sprawdź menu)

DJ i zabawa taneczna do białego rana

Crystal Photo Box i strefa zdjęciowa

Toast o północy

Wyjątkowa oprawa inspirowana bielą, srebrem i kryształowym blaskiem

Zarezerwuj wcześniej. Cena 1100 zł za parę!

Nie odkładaj decyzji na później! Najlepsze miejsca znikają najszybciej. Dołącz do Crystal White Night i rozpocznij Nowy Rok w atmosferze elegancji, doskonałej kuchni i niezapomnianej zabawy. Czekamy na Ciebie w Domu Królów.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Rezerwacje: n.klosowska@focushotels.pl,

tel. +48 501 733 221