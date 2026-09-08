Cyberbezpieczeństwo — coraz więcej zagrożeń, coraz większa potrzeba specjalistów

Twoje pieniądze, dane, zdjęcia i rozmowy w większości żyją dziś w sieci. A skoro tam trafiają cenne rzeczy, pojawiają się też ci, którzy chcą je wykraść. Po drugiej stronie stoi specjalista cyberbezpieczeństwa — osoba, która to wszystko chroni. To jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodów na rynku pracy. Zobacz, na czym polega ta praca i jak można się do niej przygotować. Czytaj dalej!

Czym zajmuje się specjalista cyberbezpieczeństwa?

Dba o to, by cyfrowe systemy były bezpieczne. Zabezpiecza sieci i aplikacje, wykrywa próby ataków i reaguje, zanim dojdzie do szkody. Część specjalistów wciela się nawet w rolę atakującego — testuje zabezpieczenia, szukając luk, zanim znajdą je prawdziwi przestępcy.

To praca dla osób, które lubią rozwiązywać problemy i myśleć, jak przeciwnik: przewidywać ruch drugiej strony i być o krok przed nią. Wymaga logicznego myślenia, spostrzegawczości i ciekawości, bo zagrożenia zmieniają się nieustannie, a specjalista musi za nimi nadążać.

Dlaczego specjaliści od cyberbezpieczeństwa są tak poszukiwani?

Skala cyberzagrożeń w Polsce wyraźnie rośnie. Według sprawozdania Ministerstwa Cyfryzacji w 2025 roku krajowe zespoły CSIRT otrzymały 682 245 zgłoszeń, a liczba obsłużonych incydentów wyniosła 272 941. To aż o 144,4% więcej incydentów niż rok wcześniej. Za tymi liczbami stoją próby oszustw, ataki na systemy i inne zdarzenia, na które organizacje muszą umieć odpowiednio reagować.

Widać to również w skali europejskiej. Z raportu „2026 State of Tech Talent Europe” przygotowanego przez Linux Foundation wynika, że cyberbezpieczeństwo i compliance należą do obszarów technologicznych z największym niedoborem kadr w Europie. Aż 48% badanych organizacji oceniło je jako niedostatecznie obsadzone — taki sam wynik odnotowano w przypadku inżynierii AI i uczenia maszynowego. Co więcej, w obszarze cyberbezpieczeństwa niedobór kadr był w Europie o 14 punktów procentowych większy niż w pozostałych częściach świata.

Dla osoby, która myśli o rozwoju w tej dziedzinie, to mocny sygnał: organizacje wskazują cyberbezpieczeństwo jako jeden z obszarów, w których szczególnie brakuje odpowiednio przygotowanych pracowników. {foto]

Data science w służbie cyberbezpieczeństwa

Cyberbezpieczeństwo mocno łączy się z innymi obszarami technologii, a jednym z nich jest praca z danymi. Coraz częściej to właśnie ich analiza pomaga wykrywać zagrożenia i przewidywać ataki. Jeśli ciekawi Cię ta strona technologii, warto poznać podstawy dziedziny zwanej data science.

Więcej o tym, na czym polega praca z danymi i jak zacząć ją poznawać, przeczytasz we wpisie „Data Science — co to jest i jak zacząć? Poradnik dla początkujących” na stronie studia-online.pl.

Kierunek Edukacja – wyznacz własną drogę rozwoju

Wybór studiów to jedna z pierwszych naprawdę własnych decyzji – i dobrze, gdy wynika z ciekawości oraz tego, w jakim obszarze dostrzegasz swój potencjał. Na tym opiera się idea akcji „Kierunek Edukacja”: edukacja ma pomagać świadomie budować przyszłość i rozwijać to, co jest dla Ciebie ważne. Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od 25 lat daje różnorodne możliwości zdobywania wiedzy i nowych kompetencji — a wybór należy do Ciebie.

Zrób pierwszy krok w stronę cyfrowego bezpieczeństwa

Jeśli świat cyberbezpieczeństwa brzmi jak obszar, w którym chcesz się rozwijać, warto zrobić kolejny krok. Studia licencjackie z cyberbezpieczeństwa znajdziesz w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego.

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