Czas pracy kierowców zawodowych w 2020 roku - jakie przepisy obowiązują?

Kierowcy zawodowi każdego dnia spędzają wiele godzin za kółkiem. Nie oznacza to jednak, że prowadzą ciężarówki, autokary lub inne pojazdy bez żadnych przerw. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy kierowca zawodowy jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania czasu pracy. Jeżeli czas pracy kierowcy zostanie przekroczony, firmę oraz zatrudnionego w niej pracownika czekają poważne konsekwencje. Sprawdź, jak rozliczany jest czas pracy kierowców w 2020 roku, by być na bieżąco z wszelkimi zmianami w prawie.

1. Czas pracy kierowcy - co to takiego? 2. Dobowy czas odpoczynku kierowcy 3. Tygodniowy czas odpoczynku kierowcy 4. Bezpieczeństwo przede wszystkim Praca kierowcy zawodowego jest monotonna, jednak wymaga ciągłego skupienia. Aby kierowca mógł bezpiecznie prowadzić ciężarówkę lub autokar, powinien odbywać przerwy w pracy, które pomagają skoncentrować się na jeździe. Z tego powodu przepisy nakładają na kierowców obowiązek przestrzegania czasu pracy. Dowiedz się więcej o czasie pracy kierowców zawodowych w Polsce. Czas pracy kierowcy - co to takiego? Czas pracy kierowcy to określone ramy czasowe, w których kierowca zawodowy może pracować i musi odpoczywać. Pracodawca i sam kierowca są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów w tym zakresie, gdyż ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze. Zbyt długa jazda samochodem nawet w przypadku kierowców zawodowych grozi między innymi utratą koncentracji lub zaśnięciem za kierownicą. Takie sytuacje są szczególnie niebezpieczne w przypadku ciężarówek i autokarów, gdyż wypadki, w których uczestniczą tego typu pojazdy zwykle wiążą się z ofiarami śmiertelnymi. Czas pracy kierowców jest regulowany szczegółowymi przepisami, które zwiększają bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Stosowanie się do przepisów gwarantuje, że kierowca prowadzący dowolny pojazd będzie w pełni sprawności psychofizycznej. Dzięki temu jego czas reakcji oraz poziom koncentracji zmniejszą ryzyko spowodowania wypadku lub kolizji drogowej. Zgodnie z prawem kierowca zawodowy może prowadzić samochód przez maksymalnie 9 godzin. Od tej zasady obowiązują pewne odstępstwa, dlatego w firmach transportowych pracownicy odpowiedzialni za rozliczenia czasu pracy kierowców, powinni uczestniczyć w regularnych szkoleniach. Dobowy czas odpoczynku kierowcy Każdy kierowca zawodowy jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania ewidencji czasu pracy. Rozliczenie czasu pracy kierowcy zawodowego umożliwia prowadzenie mu pojazdu, jedynie gdy przestrzega się dobowego odpoczynku. Każdy pracownik zasiadający za kółkiem ciężarówki lub autokaru jako jedyny kierowca musi odpoczywać w ciągu doby przez 11 nieprzerwanych godzin. Możliwe jest również podzielenie czasu przewidzianego na odpoczynek na dwie części. W takiej sytuacji łącznie kierowca odpoczywa dłużej - przez 3 godziny, a następnie przez 9 godzin. Skrócony czas dobowego odpoczynku wynosi 9 godzin, jednak możliwe jest jego zastosowanie jedynie 3 razy pomiędzy tygodniowymi okresami odpoczynku. Jeśli samochód jest prowadzony przez dwóch kierowców możliwe jest zastosowanie przepisu, który mówi, że kierowca musi odebrać 9-godzinną przerwę na odpoczynek w ciągu 30 godzin od momentu rozpoczęcia jazdy. Z tego przywileju można skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy drugi kierowca przebywa w pojeździe od początku jazdy lub dołącza do pierwszego pracownika nie później niż przed zakończeniem pierwszej godziny trwania trasy. Tygodniowy czas odpoczynku kierowcy Tygodniowy czas odpoczynku jest kolejną kwestią, którą musi poznać osoba odpowiedzialna za ewidencję czasu pracy kierowcy zawodowego. Zgodnie z prawem tygodniowy odpoczynek przysługuje pracownikowi, który odbył maksymalnie sześć 24-okresów pracy liczonych od czasu ostatniego odpoczynku. Dodatkowo pracownik korzysta z dwóch 45-godzinnych okresów przerwy po następujących po sobie tygodniowych okresach odpoczynku. Takie przepisy obowiązują zarówno osoby odbywające kursy po kraju, jak i przemierzające trasy za granicą. Bezpieczeństwo przede wszystkim Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze, dlatego przestrzeganie ewidencji czasu pracy kierowców jest istotne dla każdej firmy transportowej. Dotyczy to zarówno transportu pasażerskiego, jak i przewozu różnego rodzaju ładunków. Ze względu na to, że część przedsiębiorstw próbowała omijać przepisy związane z czasem pracy kierowców, obecnie każdy kierowca jest zobowiązany do przestrzegania wskazań tachografu. Urządzenie należy niezwłocznie włączyć przed rozpoczęciem jazdy, by wskazania przedstawiały rzeczywisty czas pracy oraz rejestrowały prawidłowo okres odpoczynku. Jeżeli kierowca złamie przepisy dotyczące czasu spędzonego za kółkiem, poniesie tego konsekwencje. Co ważne, przepisy związane z ewidencją czasu pracy kierowców dość często się zmieniają. Aby być na bieżąco z ich zmianami, powinno się regularnie uczestniczyć w szkoleniach na ten temat. Dzięki nim uniknie się poważnych błędów przy rozliczaniu czasu pracy kierowcy zawodowego.

