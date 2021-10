Części wspólne nieruchomości – jakie obowiązki mają lokatorzy?

Kiedy kupujemy mieszkanie przede wszystkim ważna jest dla nas powierzchnia i standard naszej nieruchomości. Interesuje nas rozkład pomieszczeń, czy są funkcjonalne i odpowiadają na nasze potrzeby. Większość z nas dużo większą wagę przykłada to tego, czy kuchnia jest otwarta na salon niż do układów korytarzy. Eksperci z mFinanse analizują temat części wspólnych nieruchomości i tego, co warto o nich wiedzieć.

Części wspólne nieruchomości – czyli dokładnie co? Zagadnienie części wspólnych nieruchomości opisane jest w przepisach prawa. Informacje na ich temat znajdziemy w ustawie o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku. Zgodnie z zapisami dokumentu nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Czym są w takim razie części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali? Do części wspólnych możemy zaliczyć między innymi ściany zewnętrzne budynku, ściany nośne, fundamenty, piwnice i strychy, dach, pralnie i suszarnie, klatki schodowe, korytarze, bramy oraz windy. Do części wspólnych zalicza się także instalacje np. centralnego ogrzewania, wodne, kanalizacyjne czy elektryczne. Na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości? Jak zwracają uwagę eksperci mFinanse podejście do niektórych części wspólnych nieruchomości zmienia się, dlatego kupując mieszkanie od dewelopera możemy otrzymać ofertę wykupu np. miejsca parkingowego. Miejsca postojowe zlokalizowane na terenie należącym do budynku mieszkalnego np. na ogrodzonym osiedlu, należą do części wspólnych nieruchomości. Obecnie niemal standardem jest sytuacja, kiedy deweloper daje możliwość wykupienia miejsca postojowego na własność. Zapis o takim wykupie obowiązkowo musi znaleźć się w umowie podpisywanej z deweloperem. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku piwnicy i strychu. Oba te miejsca w budynku są częściami wspólnymi, jednak podział przestrzeni i wydzielenie komórek lokatorskich sprawia, że ich wykupienie na własność także jest możliwe. Podobnie jak w przypadku miejsca parkingowego, zapisy dotyczące wykupienia takiej przestrzeni muszą znaleźć się w umowie. Jeśli piwnica lub strych nie zostaną przyporządkowane do konkretnego mieszkania, pozostają częścią wspólną nieruchomości. Części wspólne nieruchomości – kto o nie dba? Przy zakupie nieruchomości przede wszystkim interesuje nas nasz lokal. Warto jednak poświęcić trochę czasu na ustalenie jak będzie wyglądała opieka nad częściami wspólnymi, szczególnie jeżeli kupujemy mieszkanie w stanie deweloperskim. Przy zakupie mieszkania z rynku wtórnego najczęściej zasady zajmowania się przestrzenią wspólną są już ustalone, a sprzedający powinien też na ich temat udzielić informacji kupującemu. Najczęściej częściami wspólnymi nieruchomości zarządza wspólnota mieszkaniowa, może tym także zajmować się zarządca powołany do tego zadania. Finansowanie utrzymania części wspólnych, w tym na przykład remont klatki schodowej czy naprawa szwankującej windy, możliwe jest z funduszu remontowego. Taki fundusz najczęściej stanowi jedną ze składowych comiesięcznego czynszu, ponieważ kosztami utrzymania części wspólnych obciążeni są wszyscy właściciele lokali z danego budynku. W przypadku większych napraw, takich jak remont dachu czy generalny remont instalacji, wspólnoty mieszkaniowe mogą korzystać z finansowania zewnętrznego np. w postaci kredytów. Źródło: mFinanse.pl

.