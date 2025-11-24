 Czy kotły gazowe kondensacyjne o mocy do 35 kW są dla Ciebie?

Wybór odpowiedniego urządzenia grzewczego to jedna z kluczowych decyzji, którą musisz podjąć, jeśli budujesz lub remontujesz dom. Aby wybrać kocioł gazowy kondensacyjny o idealnej mocy, musisz najpierw poznać zapotrzebowanie cieplne budynku. Tylko wtedy masz pewność, że urządzenie zapewni Ci komfort cieplny, a jednocześnie będzie pracować wydajnie i ekonomicznie. Pamiętaj, że kocioł o zbyt małej mocy nie ogrzeje Twojego domu, a ten przewymiarowany to większy koszt zakupu i eksploatacji a także szybsze zużycie urządzenia.

Od czego zależy moc kotła gazowego?

Konieczna moc kotła gazowego, jest ściśle związana z wieloma czynnikami. To od nich zależy, ile energii cieplnej traci twój budynek . Główne aspekty, które musisz wziąć pod uwagę, to:

lokalizacja budynku: w chłodniejszych rejonach Polski zapotrzebowanie na ciepło jest wyższe;

wielkość i układ domu: powierzchnia, kubatura, a także liczba i rozmiar pomieszczeń mają bezpośredni wpływ na to, ile ciepła jest potrzebne;

izolacja termiczna: ocieplenie ścian, dachu, podłóg oraz szczelność okien i drzwi to podstawa. Im lepsza izolacja, tym mniejsze straty ciepła;

wentylacja: rodzaj i wydajność systemu wentylacji decydują o tym, ile ciepła ucieka z budynku.

Jak obliczyć zapotrzebowanie cieplne Twojego domu?

Najlepiej poznasz zapotrzebowanie cieplne, wyrażone w kilowatach (kW), gdy skorzystasz z usług specjalisty – projektanta lub audytora energetycznego. Te informacje znajdziesz też w projekcie charakterystyki energetycznej swojego domu.

Jeśli chcesz oszacować moc kotła na własną rękę, możesz posłużyć się uproszczonymi wskaźnikami:

Nowe domy (bardzo dobra izolacja): około 35–50 W/m²

Domy po termomodernizacji (dobra izolacja): około 60–90 W/m²

około 60–90 W/m² Starsze domy (słaba izolacja): około 90–200 W/m²

Aby uzyskać szacunkową moc, pomnóż powierzchnię domu (w m²) przez odpowiedni wskaźnik. Przykład: dom o powierzchni 150 m² z dobrą izolacją to: 150 m² × 80 W/m² = 12 000 W, czyli 12 kW.

Dla kogo są kotły gazowe o mocy do 35 kW?

Kotły o mocy do 35 kW to idealne rozwiązanie dla większości domów jednorodzinnych o standardowej powierzchni. Są bardzo popularne, ponieważ zapewniają zarówno ogrzewanie, jak i ciepłą wodę użytkową. Dzięki wysokiej wydajności i ekonomicznej pracy stanowią optymalny wybór, jeśli szukasz niezawodnego i energooszczędnego źródła ciepła.

Jeśli szukasz idealnego rozwiązania dla siebie, sprawdź: kotły gazowe kondensacyjne od Immergas.

Kotły gazowe kondensacyjne w ofercie Immergas

W Immergas znajdziesz zaawansowane technologicznie kotły gazowe kondensacyjne z serii HERCULES. To stojące urządzenia grzewcze, które świetnie sprawdzą się w domach jednorodzinnych. Wyróżnia je wbudowany zasobnik ciepłej wody użytkowej, co zapewnia wysoki komfort jej używania.

Seria HERCULES to kilka wariantów dopasowanych do Twoich potrzeb. HERCULES 25 i 35 mają wbudowany zasobnik o pojemności 120 litrów, z kolei HERCULES MINI 35 to bardziej kompaktowa wersja z mniejszym, 54-litrowym zasobnikiem. Ciekawą opcją jest też HERCULES SOLAR 25, przystosowany do współpracy z instalacjami solarnymi, dzięki czemu zyskujesz jeszcze większe oszczędności.

Podsumowanie

Podsumowując, wybór odpowiedniego kotła gazowego kondensacyjnego zawsze powinien być poprzedzony obliczeniem zapotrzebowania cieplnego budynku. Dzięki temu dobierzesz urządzenie o optymalnej mocy, co przełoży się na efektywną i ekonomiczną pracę.

Kotły o mocy do 35 kW są idealnym rozwiązaniem dla większości domów, a seria HERCULES od Immergas to gwarancja komfortu i wydajności w nowoczesnych instalacjach grzewczych.