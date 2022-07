 Czy można zaciągnąć kredyt gotówkowy na mieszkanie?

Kredyt gotówkowy to produkt bankowy, który cechuje się dużą dostępnością i stosunkowo uproszczonymi formalnościami. Głównym czynnikiem decydującym o przyznaniu pieniędzy jest zdolność kredytowa. Najczęściej czas spłaty takich kredytów to kilka lat. Kupno mieszkania jest na tyle dużym wydatkiem, że spłacenie tak wysokiego kredytu w ciągu kilku lat może być bardzo trudne. Zobacz, jak wygląda zaciągnięcie kredytu gotówkowego na zakup mieszkania.

Kredyt gotówkowy na zakup mieszkania – czy to dobre rozwiązanie?

Kredyt gotówkowy można zaciągnąć na dowolny cel. Bank udzielając takiej pożyczki nie ingeruje w to, na co kredytobiorca wyda otrzymane pieniądze. Mogą to być zatem zakupy, wakacje czy remont mieszkania. Teoretycznie więc można wziąć kredyt gotówkowy również na zakup własnych czterech kątów. Czynnikiem decydującym o przyznaniu kredytu oraz o jego wysokości jest zdolność kredytowa. Im wyższa, tym więcej można od banku pożyczyć. Zdolność kredytową wylicza się między innymi na podstawie zarobków, co oznacza, że osoby mające wyższy dochód, mogą pożyczyć wyższą kwotę.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że kredyty gotówkowe udzielane są na krótszy okres niż hipoteki, a ich oprocentowanie jest dość wysokie. Zatem pożyczenie kilkuset tysięcy złotych (na zakup mieszkania mniejsza kwota raczej nie wystarczy) będzie wiązało się z bardzo wysoką miesięczna ratą. Na taką ratę mogą pozwolić sobie jedynie osoby z wysokim dochodem, ponieważ tylko one będą miały wystarczającą zdolność kredytową.

Kredyt hipoteczny zamiast gotówkowego na zakup mieszkania

Zakup mieszkania to dla większości osób bardzo duży wydatek, na który ciężko jest odłożyć całą sumę. To dlatego tak wiele osób decyduje się sfinansować go przy pomocy kredytu bankowego. I choć teoretycznie można to zrobić biorąc pożyczkę gotówkową, w praktyce nie jest to takie łatwe. Kwota kilkuset tysięcy złotych, którą należy spłacić w ciągu 10 lat jest wciąż poza zasięgiem wielu kredytobiorców. Dlatego warto wybrać alternatywne rozwiązanie i postarać się o kredyt hipoteczny. Jakie zalety ma takie rozwiązanie?

- Kredyt hipoteczny możesz rozłożyć na dłużej niż kredyt gotówkowy. Banki oferują możliwość spłacania hipoteki nawet przez 30 czy 35 lat. Dzięki temu rata jest niższa i nie obciąża aż tak domowego budżetu.

- Kredyt hipoteczny ma niższe oprocentowanie niż gotówkowy. Wynika to z tego, że kredyt hipoteczny jest po prostu lepiej zabezpieczony. W razie gdyby kredytobiorca przestał spłacać zobowiązanie, bank może wystąpić o zajęcie nieruchomości objętej hipoteką.

Kredyty hipoteczne to właściwie jedyne dostępne rozwiązanie, jeśli zamierzasz pożyczyć pieniądze na okres 20-30 lat. Kredyty gotówkowe nie są po prostu na tak długi czas udzielane. Choć spłacanie rat przez kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat może wydawać się ryzykowne, w rzeczywistości jest bezpieczniejsze niż krótkoterminowy kredyt z bardzo wysoką ratą.