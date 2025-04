Czy otwarcie Żabki franczyzy jest opłacalne?

Wiele osób marzy o własnym biznesie, ale obawia się dużych inwestycji i braku doświadczenia, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę konkurencję – firm w Polsce cały czas przybywa, a rynki nie zwiększają się w aż takim tempie. Jeśli marzysz o własnym biznesie, to pomyśl o franczyzie, dzięki której możesz stać się właścicielem dobrze prosperującego sklepu. Franczyza Żabki to model, który pozwala na szybkie rozpoczęcie działalności bez konieczności ponoszenia dużych kosztów na start. Co jeszcze zyskujesz przy współpracy z Żabką i na jakie zarobki możesz liczyć?