 Czy przedpłacone karty elektroniczne są rzeczywiście bezpieczniejsze, czy są tylko błyskotliwym oszustwem?

Przedpłacone karty elektroniczne są dostępne już od jakiegoś czasu — wiszą przy kasach w lokalnych sklepach, obiecując „bezpieczne zakupy online”, jakby robiły ci osobistą przysługę. Teraz są dostępne w całym internecie, eleganckie i cyfrowe, i brzmią po prostu trochę zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe.Oto prawdziwe pytanie: czy są one rzeczywiście bezpieczniejsze, czy też jest to kolejny przypadek, w którym świat finansowy sprzedaje Ci plaster z bonusowym brandingiem?Spoiler: nie są one idealne. Nie są też jednak oszukańczymi plastikowymi zombie, za jakie niektórzy je uważają.

O co chodzi z przedpłaconymi kartami elektronicznymi?

Mówiąc najprościej: wpłacasz pieniądze do cyfrowego portfela lub kupujesz kod przedpłacony, używasz go do płatności online i unikasz łączenia swojego rzeczywistego konta bankowego z podejrzaną stroną, którą reklamy na Facebooku zapewniają, że jest legalna.

Pomyśl o tym jak o cyfrowej kopercie z gotówką — którą możesz wydać prawie wszędzie, bez ryzykowania swojej karty debetowej, limitu kredytowego lub zdrowia psychicznego.

I bądźmy szczerzy: biorąc pod uwagę, że platformy internetowe uwielbiają automatycznie zapisywać dane płatnicze i zachęcać do zakupów jednym kliknięciem, nie łączenie głównego konta jest po prostu dobrą strategią życiową.

Więc... czy są one rzeczywiście bezpieczniejsze?

Tak — i nie.

Rozbijmy to na czynniki pierwsze:

Bezpieczniejsze, ponieważ:

Nie ma połączenia z kontem bankowym , więc jeśli coś pójdzie nie tak, oszczędności pozostają nietknięte.

Podczas realizacji transakcji nie ma żadnego ujawniania danych osobowych — wystarczy kod i gotowe.

Jeśli ktoś zdobędzie kod, uzyska dostęp tylko do środków znajdujących się na karcie. To lepsze niż przekazanie pełnego dostępu do całego salda.

Nie są idealne, ponieważ:

Jeśli zgubisz kod lub wyślesz go „znajomemu”, który nagle zniknie? To Twoja wina.

Nie uchronią Cię przed „przypadkowym” zakupem 14 karnetów sezonowych z rzędu.

Oszuści próbują je wykorzystać, tak jak wszystko, co ma wartość, więc nadal obowiązują podstawowe zasady zdrowego rozsądku dotyczące korzystania z internetu.

Dlaczego ludzie z nich korzystają (spoiler: kontrola)

Ludzie nie są głupi. Są zmęczeni dziwnymi ostrzeżeniami o transakcjach, niespodziewanymi opłatami za przekroczenie salda i SMS-ami od banku z pytaniem „Czy to ty?” za to, że odważyli się kupić coś w środku nocy.

Karty przedpłacone — takie jak Paysafecard — dają tobie kontrolę. Doładowujesz ją, wykorzystujesz środki i to wszystko. Żadnych stałych opłat, żadnych cichych przedłużeń subskrypcji i żadnych niespodziewanych zakupów, ponieważ twoje dziecko chciało dodatkowe Robuxy.

Możesz wydawać pieniądze bez obaw, bez kalkulatora.

Nie tylko dla graczy

Oczywiście, są one popularne w grach. Ale karty przedpłacone rozszerzają się na zakupy, subskrypcje, prezenty, a nawet budżetowanie. Chcesz ograniczyć wydatki na rozrywkę? Doładuj e-portfel. Chcesz kupić coś online bez sprzedawania swojej duszy i adresu e-mail? Użyj kodu.

Są praktyczne, elastyczne i zaskakująco niedoceniane jak na coś, co brzmi tak... analogowo.

To nie oszustwo — to strategia

Przedpłacone pieniądze elektroniczne nie próbują być rewolucyjne. Starają się być użyteczne. A w czasach, gdy prywatność jest mitem, a strony płatności wymagają podania pełnej biografii, posiadanie prostego, bezpiecznego sposobu płatności, którym ty kontrolujesz? Tak — to naprawdę sprytne.

Więc następnym razem, gdy chcesz wydawać pieniądze bez stresu, doładuj kartę Paysafecard i zachowaj swoje dane bankowe tam, gdzie ich miejsce: z dala od podejrzanie wyglądających sklepów internetowych.

Kup ją na platformach cyfrowych, takich jak Eneba, aby szybko i bezpiecznie doładować konto i ciesz się zakupami jak geniusz, który nie lubi żałować.