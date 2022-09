 Czy Twoje SEO ma się dobrze? Sprawdź CTR oraz inne wskaźniki!

Zastanawiasz się, czy działania pozycjonujące Twoją witrynę są dobrze zaplanowane? Czy wszystko idzie w dobrym kierunku? Nie działaj po omacku, bo masz narzędzia oraz wskaźniki, które czarno na białym pokażą Ci, jak jest naprawdę. Chodzi między innymi o CTR. Co to jest? Do czego służy i jak można go wykorzystać? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu. Sprawdź!

CTR – co to jest i jak go obliczyć?

Na początek podstawy, czyli wyjaśnienie, czym rozwinięcie skrótu CTR oraz wyjaśnienie, co kryje się pod tym pojęciem. CTR, a ang. Click Through Rate, to współczynnik klikalności, wyrażony procentowo: https://sempai.pl/blog/ctr-co-to-jest-wspolczynnik-klikalnosci/. Dzięki niemu jesteśmy w stanie sprawdzić, ile osób kliknęło w link po kontakcie z naszą reklamą w ramach kampanii Google Ads. Jak obliczyć CTR? Wystarczy podzielić kliknięcia przez wyświetlenia, a otrzymają wartość pomnożyć przez 100 procent. Wynik pokaże, czy kampania przynosi zakładane rezultaty, czy wymaga modyfikacji.

CTR to również jeden z kluczowych wskaźników efektywności działań w SEO. Wówczas oznacza stosunek wyświetleń witryny do liczby kliknięć w link oraz przejścia na stronę – jednak dotyczy to wyłącznie organicznych wyników wyszukiwania. Co ciekawe, średnia wartość CTR dla witryn z TOP 3 wynosi odpowiednio 30, 20 i 10 procent. Jeśli witryna miała prawidłowo wdrożony kod śledzący, to bez problemu można sprawdzić CTR w takich narzędziach, jak Google Analytics oraz Google Search Console.

Jak podnieść CTR w działaniach pozycjonujących? Przede wszystkim poznając potrzeby i intencje użytkowników, optymalizując meta tagi i optymalizując adresy URL, tak by zawierały one konkretne słowa kluczowe, a nie przypadkowy ciąg liczb oraz znaków specjalnych.

CTR w działaniach SEO – co trzeba wiedzieć o kluczowych wskaźnikach efektywności?

Działania SEO mają za zadanie poprawić widoczność witryny w organicznych wynikach wyszukiwania Google. Nie ma w tym nic zaskakującego, gdyż im wyższa pozycja, tym większa szansa na dotarcie i zdobycie nowych klientów. Jest to jednak proces długotrwały, wymagający stałego monitorowania, tak by wychwycić ewentualne błędy i utrzymać skuteczność pozycjonowania. Zupełnie inaczej jest z kampaniami płatnymi Google Ads. Dają one natychmiastowe efekty i potrafią w naprawdę krótkim czasie nie tylko zwiększyć widoczność serwisu, ale też poprawić konwersje.

Wracając do SEO, wydajność działań możemy ocenić dzięki kluczowym wskaźnikom efektywności, czyli KPI (z ang. Key Performance Indicators). Omawiany CTR jest właśnie jednym z takich wskaźników, ale każdy specjalista doskonale zdaje sobie sprawę, że to nie wystarczy i potrzebuje ich nieco więcej. Tworzy on listę niezbędnych KPI na podstawie potrzeb oraz profilu danej marki, danej firmy.

3 przykłady KPI, które trzeba monitorować

Wyjaśniliśmy już, że współczynnik klikalności zalicza się do jednego z najważniejszych kluczowych wskaźników efektywności i że potrzebne są kolejne, by sprawdzić, czy to, co robimy, ma sens. O których konkretnie mowa? Wybraliśmy trzy, które można wykorzystać w każdej sytuacji. Oto one:

- pozycja w Google – nie ma działań pozycjonujących i optymalizujących witrynę internetową bez wcześniejszej analizy, na jakiej pozycji się ona znajduje w wynikach wyszukiwania Google oraz na jakiej pozycji znajduje się na dane słowa kluczowe. Tylko wówczas dowiemy się, czy wyświetlamy się na pierwszej stronie, czyli w TOP 10, czy dużo nam brakuje, a może właśnie zanotowaliśmy znaczący wzrost;

- ruch na stronie – ten wskaźnik zazwyczaj podajemy w ujęciu miesięcznym. A jest ważny, bo musimy wiedzieć, ilu użytkowników weszło na naszą stronę lub wybraną podstronę właśnie z bezpłatnych wyników wyszukiwania, a nie na przykład z reklam Google Ads;

- konwersja – trzecim, choć to wcale nie oznacza, że najmniej istotnym, wskaźnikiem jest wyrażona procentowo konwersja. Możemy wyznaczyć ją już na początku działań pozycjonujących, a później śledzić, jaki procent wejść zakończył się zakupem. Jeśli coś tu nie gra, być może potrzebna będzie analiza słów kluczowych i dobranie odpowiedniej frazy do danej podstrony, w połączeniu z przemyślanym contentem.