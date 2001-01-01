 Czy wiek auta wpływa na wysokość składki OC i AC?

Osoby, kupujące polisę samochodową powinny wiedzieć, że na ostateczną wysokość składki wpływ ma kilka czynników. Wśród nich wymienia się nie tylko profil właściciela auta (np. doświadczenie za kierownicą czy liczbę lat bezszkodowej jazdy), ale także kwestie związane z samym pojazdem. Na ostateczną cenę OC wpływać może także wiek auta. Ogólna zasada brzmi: im starsze auto, tym większa stawka polisy OC. Jeśli zaś chodzi o autocasco, może się okazać, że towarzystwo w ogóle odmówi ubezpieczenia pojazdu, który od wielu lat jeździ po drogach.

Wiek auta to bardzo ważny czynnik, wpływający na wysokość składki OC i AC. Jednak trzeba pamiętać, że ostateczna cena ubezpieczenia ustalana jest według skomplikowanego algorytmu. Każde towarzystwo ma swoje wytyczne, co do wyliczania ceny ubezpieczenia samochodu. Na wysokość składki wpływ ma bardzo wiele kwestii. W tym artykule skupimy się jednak na temacie wieku pojazdu i tego, jak zmienia się składka OC i AC w zależności od tego, ile lat auto jeździ po drogach.

Jak wiek auta wpływa na wysokość OC?

Skoro wiadomo, że wiek pojazdu wpływa na wysokość składki OC, to przejdźmy teraz do tego, jak kształtuje się ta zależność.

Wyliczając wysokość polisy samochodowej, towarzystwa określają tzw. ryzyko ubezpieczeniowe. Oznacza to, że sprawdzają, z jakim prawdopodobieństwem może dojść do danej szkody. W przypadku OC okazuje się, że im starsze auto, tym większe prawdopodobieństwo awarii oraz udziału w wypadku lub kolizji z powodu złego stanu technicznego. To dla towarzystwa niekorzystna sytuacja, a więc zabezpieczeniem jest wyższa składka.

Trzeba zaznaczyć, że cena OC aut, które dopiero co wyjechały z salonów samochodowych, również może być wysoka. Chodzi o pojazdy drogich marek czy też takich o dużej mocy. Kierowcy często jeżdżą takimi samochodami brawurowo, co może doprowadzić do spowodowania kolizji czy wypadku. Wówczas ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu.

Pod uwagę trzeba wziąć także kwestię wartości auta. Wraz z wiekiem zmniejsza się ona. Trzeba zaznaczyć, że ten czynnik nie jest jednak tak istotny w kontekście ubezpieczenia OC, jak w przypadku autocasco.

Wysokość OC w przypadku pojazdów zabytkowych

Według tego, co napisane zostało wyżej, OC dla aut zabytkowych czy youngtimerów powinno być bardzo drogie. To przecież auta bardzo „leciwe”, które przejechały już tysiące kilometrów.

Jednak dla właścicieli takich aut, towarzystwa ubezpieczeniowe często mają ciekawe oferty. Pojazdy zabytkowe nie uczestniczą zazwyczaj w ruchu drogowym regularnie. Jako auta kolekcjonerskie często przebywają w garażach, gdzie są poddawane precyzyjnym pracom konserwatorskim przez dumnych właścicieli. Na drogę wyjeżdżają tylko wtedy, gdy trzeba dojechać na zlot czy zjazd „starych” aut. Właśnie na taką okazję przygotowano ubezpieczenia krótkoterminowe dla pojazdów zabytkowych. Można więc kupić OC tylko na 30 dni, by zrealizować obowiązek wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych, gdy te wprowadzane są na drogę publiczną.

Jak wiek pojazdu wpływa na wysokość składki AC?

O ile polisa OC jest zabezpieczeniem finansowym na wypadek szkód spowodowanych osobom trzecim, to autocasco zapewnia odszkodowanie właścicielowi auta, jeśli dojdzie do szkody objętej polisą. Właśnie dlatego, że to dwa różne ubezpieczenia, inaczej wygląda w obu przypadkach kwestia wpływu wieku auta na wysokość składki.

Samochody, które już sporo lat jeżdżą po drodze, mogą być trudniejsze w utrzymaniu. Częściej ulegają awarii i trzeba je serwisować, a także zwiększa się ryzyko awarii. Dla ubezpieczyciela oznacza to spore koszy. Właśnie dlatego składka w przypadku takich aut będzie wysoka.

Z drugiej strony, chociaż samochody nowe nie psują się często, mogą wymagać sporych nakładów finansowych, jeśli chodzi o ewentualną naprawę. Części zamienne oraz usługa pracy mechanika może sporo kosztować. Dlatego w przypadku drogich samochodów, które niedawno opuściły salon, również trzeba się liczyć z wysoką składką na autocasco.

AC – jaki wiek auta dyskwalifikuje auto w oczach ubezpieczyciela?

Warto wiedzieć, że o ile ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą i żadne towarzystwo nie może odmówić objęcia auta ochroną, to już w przypadku dobrowolnego autocasco sprawa wygląda nieco inaczej. Towarzystwa różnie podchodzą do tej kwestii. Niektóre z nich odmówią ubezpieczenia auta, które ma więcej niż 10 lat, inne decydują się na zabezpieczenie samochodów nawet do wieku 15. i 20. lat. Warto więc, wybierając ubezpieczenie, zorientować się najpierw, czy dane towarzystwo obejmie ochroną pojazd. Polityka firm ubezpieczeniowych w tym zakresie może być różna. Czasem towarzystwa biorą pod uwagę rzeczywisty wiek auta, liczony od daty produkcji. Stosowany jest jednak także drugi sposób oceny wieku, czyli okres eksploatacji. Liczy się go od daty pierwszej rejestracji pojazdu do pierwszego dnia obowiązywania umowy AC.

Warto wiedzieć, że nawet jeśli samochód przekroczy ustaloną w danym towarzystwie granicę wieku w trakcie trwania ubezpieczenia, zazwyczaj nadal możliwe jest kontynuowanie polisy AC w danej firmie. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że trudniejsze może okazać się wykupienie autocasco w innym towarzystwie.

Co ciekawe na rynku znajdziesz także firmy, które ubezpieczają każde auto, niezależnie od wieku. Do takich towarzystw należy m.in. Warta, HDI.

Ile będzie kosztować ubezpieczenie dla Twojego samochodu?

Jesteś ciekawy, jak wyglądać będzie kwestia ceny OC, jeśli chodzi o Twoje auto? By się tego dowiedzieć, możesz zadzwonić na infolinię do firmy ubezpieczeniowej, udać się do placówki lub skorzystać z wygodnego narzędzia, jakim jest darmowy kalkulator OC. Możesz tu nie tylko porównać kilka opcji, by nie przepłacić za polisę samochodową, ale także zrealizować płatność online. To wygodne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli zapomniałeś, że termin zakupu polisy OC niedługo mija. Porównywarka ubezpieczeń Punkta to narzędzie, z którego korzystają tysiące użytkowników! Przekonaj się, jakie to proste!

Pytania i odpowiedzi

Czy towarzystwo może odmówić ubezpieczenia OC ze względu na wiek auta?

Nie. Polisa OC samochodu to obowiązkowe ubezpieczenie właścicieli pojazdów mechanicznych. Oznacza to, że towarzystwo nie może odmówić objęcia ochroną jakiegoś pojazdu, ponieważ jest ono „stare”. Inaczej jest w przypadku autocasco. W tym przypadku zdarza się, że towarzystwa stosują granicę wieku, do którego ubezpieczają auto. Może to być 10, 15, a czasem nawet 20 lat.

Czy pojazd starszy niż 40 lat musi mieć ubezpieczenie OC?

Jeśli auto w tym wieku nie porusza się po drogach publicznych, nie musi mieć całorocznego ubezpieczenia OC. Dla pojazdów historycznych, uznawanych za eksponaty nie trzeba kupować OC. Konieczne jest jednak zadbanie o polisę samochodową za każdym razem, gdy samochód jest wprowadzany do ruchu. Właściciele, którzy chcą np. przetransportować swój pojazd na zjazd aut historycznych, mogą skorzystać z polis krótkoterminowych, które kupuje się na minimum 30 dni.

Czy opłaca się kupić AC dla starego auta?

Wszystko zależy od sposobu korzystania z auta. Jeśli taki pojazd jest mocno eksploatowany, ryzyko uszkodzenia, awarii czy udziału w kolizji lub wypadku z udziałem takiego auta jest bardzo wysokie. W takich sytuacjach ubezpieczenie AC zapewni odszkodowanie. Warto rozważyć zakup polisy także wtedy, gdy auto jest parkowane na zewnątrz. Wówczas prawdopodobieństwo, że auto zostanie zniszczone przez działanie sił przyrody czy osób trzecich jest bardzo wysokie. Nie warto kupować jednak polisy, jeśli składka jest bardzo wysoka, a wartość auta niewielka. W takiej sytuacji można rozważyć jeszcze minicasco, czyli polisę AC o ograniczonym zakresie i niższej cenie niż pełne autocasco.