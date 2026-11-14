Dacia Bigster to nie tylko rodzinny SUV. Duży wybór samochodów dostępnych od ręki w RTS Elbląg!

Przestronny, ekonomiczny i gotowy na codzienne wyzwania zarówno rodzinne, jak i biznesowe. Dacia Bigster udowadnia, że nowoczesny SUV może być nie tylko wygodnym samochodem na co dzień, ale również praktycznym narzędziem pracy dla przedsiębiorców. Co więcej, osoby planujące zakup nowego samochodu nie muszą czekać miesiącami. W salonie Dacia RTS Elbląg przy Kazimierzowie 7A czeka duży wybór samochodów dostępnych od ręki.

Dacia Bigster samochód, który pracuje razem z Tobą

Dacia od lat udowadnia, że funkcjonalność i przystępna cena mogą iść w parze. Wraz z debiutem Bigstera marka zrobiła kolejny krok, wprowadzając do swojej oferty przestronnego SUV-a, który odpowiada nie tylko na potrzeby rodzin, ale również przedsiębiorców.

Przedstawiciele handlowi, właściciele firm usługowych czy przedsiębiorcy regularnie podróżujący służbowo oczekują od samochodu przede wszystkim ekonomii, komfortu i niezawodności w codziennym użytkowaniu. Bigster łączy te cechy z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Benzyna, LPG i hybryda to sposób na oszczędną jazdę

Jedną z najbardziej interesujących propozycji w gamie modelu jest Dacia Bigster hybrid-G 150 4×4, łącząca fabryczną instalację LPG, technologię hybrydową, automatyczną skrzynię biegów oraz napęd na cztery koła.

Dzięki dwóm zbiornikom paliwa, benzyny i LPG oraz wsparciu układu elektrycznego samochód może osiągnąć zasięg nawet 1480 kilometrów bez tankowania, zgodnie z danymi producenta.

Dla przedsiębiorców oznacza to rzadsze postoje, wygodniejsze planowanie podróży i możliwość ograniczenia kosztów paliwa. To szczególnie istotne dla osób, które każdego dnia pokonują dziesiątki lub setki kilometrów.

Napęd 4×4 nie tylko w teren

Dacia Bigster sprawdzi się nie tylko na miejskich ulicach i trasach szybkiego ruchu. Wersja z napędem 4×4 oferuje pięć trybów jazdy, pozwalających dostosować pracę układu napędowego do warunków drogowych.

To praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorców dojeżdżających na place budowy, do klientów poza miastem czy poruszających się po drogach gruntowych.

Jednocześnie przestronne wnętrze i pojemny bagażnik sprawiają, że po zakończeniu pracy Bigster z powodzeniem może pełnić funkcję komfortowego samochodu rodzinnego.

Duży wybór samochodów Dacia dostępnych od ręki w Elblągu

Zakup nowego samochodu nie musi oznaczać wielomiesięcznego oczekiwania. W autoryzowanym salonie Dacia RTS Elbląg dostępny jest duży wybór nowych samochodów gotowych do szybkiego odbioru.

To doskonała wiadomość zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, którzy potrzebują samochodu do prowadzenia działalności i nie chcą odkładać zakupu na później.

W salonie Dacia RTS Elbląg można zapoznać się z dostępnymi modelami, porównać wersje wyposażenia oraz skorzystać z pomocy doradców przy wyborze samochodu dopasowanego do indywidualnych potrzeb.

Duży wybór samochodów dostępnych od ręki to możliwość szybszego podjęcia decyzji, bez konieczności oczekiwania na produkcję zamówionego egzemplarza. Dostępność poszczególnych modeli, wersji i kolorów można potwierdzić bezpośrednio w salonie.

Twoja nowa Dacia czeka w RTS Elbląg

Niezależnie od tego, czy poszukujesz przestronnego SUV-a dla rodziny, ekonomicznego samochodu do firmy czy samochodu do codziennych dojazdów, warto odwiedzić salon Dacia RTS Elbląg.

Nie czekaj na nowy samochód wybierz spośród dostępnych od ręki modeli Dacia!

Odwiedź salon, poznaj aktualną ofertę i przekonaj się, jak szybko możesz wyjechać swoją nową Dacią.

DACIA RTS ELBLĄG

Kazimierzowo 7A, Elbląg

Tel.: 55 232 70 75

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