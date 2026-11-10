Detektor AI w szkole i na uczelni. Jak nauczyciele i uczniowie mogą mądrze korzystać z AI

ChatGPT, Gemini czy Copilot na dobre zagościły w szkolnych ławkach i na uczelnianych korytarzach. Uczniowie i studenci używają ich do szukania pomysłów, planowania wypracowań i poprawiania tekstów, a nauczyciele do przygotowywania materiałów. Także w elbląskich szkołach i na uczelniach pytanie nie brzmi już „czy”, ale „jak” korzystać z AI. Podpowiadamy, jak robić to uczciwie i skutecznie, po obu stronach katedry.

Nauczyciel wobec tekstów z AI

Nauczyciele coraz częściej dostają prace, które brzmią podejrzanie gładko: poprawne, ale bez charakteru, pełne ogólników i zwrotów powtarzających się w kolejnych wypracowaniach. Rozpoznanie „na oko”, czy tekst napisał uczeń, czy model językowy, jest dziś bardzo trudne, zwłaszcza gdy na biurku leży trzydzieści prac do sprawdzenia.

Z pomocą przychodzi tu detektor AI Isgen, który ocenia, czy pracę napisał uczeń, czy wygenerował ją model językowy.

Jak działa detektor tekstu AI?

Modele językowe wybierają słowa, które statystycznie najczęściej pasują do kontekstu, dlatego ich teksty są bardziej przewidywalne niż ludzkie. Człowiek pisze też nierówno: po długim, rozbudowanym zdaniu wstawia krótkie. Maszyna częściej trzyma jeden rytm. Nowoczesny detektor AI łączy pomiar tych cech, czyli przewidywalności słów i zróżnicowania zdań, z modelem wytrenowanym na dużych zbiorach tekstów pisanych przez ludzi i generowanych przez AI.

Dobry detektor pokazuje procentowy wynik dla całej pracy i zaznacza konkretne fragmenty, które najbardziej przypominają tekst wygenerowany. Dzięki temu nauczyciel widzi nie tylko „ile”, ale też „gdzie”. Ważna jest też obsługa języka polskiego. Isgen działa natywnie w języku polskim: uwzględnia polską składnię, odmianę i słownictwo, dzięki czemu dokładnie sprawdza wypracowania, prace zaliczeniowe i teksty akademickie pisane po polsku. Tymczasem wiele innych detektorów AI powstało głównie z myślą o języku angielskim i często gorzej radzi sobie z niuansami naszego języka. Wynik warto potraktować jako punkt wyjścia do rozmowy z uczniem o tym, jak powstała praca.

„Detektor nie służy do łapania uczniów, tylko do tego, żeby nauczyciel wiedział, z jakim tekstem ma do czynienia. Widzi, które fragmenty warto omówić, a uczeń może sprawdzić własną pracę, zanim ją odda” – mówi Abuzar Majid, Operations Lead w Isgen.

Uczniowie i studenci: AI jako pomocnik, nie autor

Dla uczniów i studentów AI może być świetnym wsparciem, pod warunkiem że korzystają z niej zgodnie z zasadami szkoły lub prowadzącego. Coraz więcej nauczycieli dopuszcza pracę z AI na etapie szukania pomysłów, planowania czy redakcji, ale oczekuje, że treść i wnioski będą własne.

Skopiowanie gotowej odpowiedzi z ChatGPT to najprostsza droga do kłopotów. Taki tekst jest ogólnikowy, często zawiera błędy, a detektor AI szybko go rozpozna. Znacznie lepiej sprawdza się podejście krok po kroku:

Zacznij od własnych notatek i pomysłów. To Twoje argumenty mają być sercem pracy. Użyj AI do uporządkowania planu, znalezienia luk w argumentacji albo przygotowania szkicu wybranych fragmentów. Pisz samodzielnie, łącząc szkic z własnym tekstem oraz przykładami z lekcji i lektur. Dopracuj całość. Ostatnim krokiem może być humanizator AI: humanizacja tekstu AI wygładza pracę powstałą z połączenia fragmentów przygotowanych z pomocą AI i własnych zdań, tak by całość brzmiała spójnie, naturalnie i Twoim głosem. Dobry humanizator nie zmienia Twoich argumentów, tylko styl. Przed oddaniem sprawdź fakty, daty i cytaty, a gotową pracę przeczytaj na głos.

Uczniowie i studenci mogą również samodzielnie korzystać z detektora AI, aby sprawdzić, które fragmenty ich pracy wymagają ponownej analizy lub dopracowania. To dodatkowy sposób na świadome korzystanie z nowych technologii i lepsze zrozumienie własnego procesu pisania.

Nauczyciele też piszą z AI

Sztuczna inteligencja przydaje się także po drugiej stronie biurka: przy listach do rodziców, kartach pracy, scenariuszach lekcji czy wpisach na stronę szkoły. Zasada jest ta sama. AI przygotowuje szkic, a nauczyciel sprawdza fakty i nadaje tekstowi własny ton.

Krótka lista kontrolna przed oddaniem pracy

Czy wiesz, na jakie użycie AI pozwala Twój nauczyciel lub prowadzący?

Czy najważniejsze argumenty i wnioski są Twoje?

Czy fakty, daty i cytaty są sprawdzone?

Czy tekst brzmi jak Ty, gdy czytasz go na głos?

Zaufanie po obu stronach

Sztuczna inteligencja nie zniknie ze szkół i uczelni, więc najlepszym rozwiązaniem są jasne zasady i dobre narzędzia. Detektor pomaga nauczycielom zachować kontrolę nad tym, co trafia do oceny. Mądrze wykorzystana AI pomaga z kolei uczniom pisać lepiej, a nie pisać za nich. Gdy obie strony znają reguły gry, technologia przestaje być problemem i staje się wsparciem w nauce.