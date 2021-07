Dieta bezglutenowa – czym jest i w przypadku jakich pacjentów jest wskazana?

Dieta bezglutenowa stała się ostatnimi czasy bardzo modna. Zanim jednak podejmie się jakiekolwiek kroki, zmierzające do wykluczenia z codziennego jadłospisu produktów zawierających gluten, warto lepiej przyjrzeć się zjawisku. Kto powinien bezwzględnie stosować dietę bezglutenową, a w przypadku których osób nie jest to wskazane? Jakie są objawy celiakii? Dlaczego chorujący na nią powinni sięgać po mąkę bezglutenową i inne produkty z tej kategorii? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu. Miłej lektury!

Gluten – czym jest?

Gluten to, najprościej mówiąc, białko zapasowe będące elementem produktów zbożowych, takich jak pszenica, żyto czy jęczmień. W branży spożywczej jest cenione ze względu na swoje właściwości, między innymi za sprężystość, elastyczność czy lepkość, co ma znaczenie w przypadku wypiekania pieczywa czy produkcji makaronów.

Bezglutenowa mąka ryżowa, mąka gryczana, mąka migdałowa – czy warto stosować je w kuchni?

Dieta bezglutenowa powinna być oparta o składniki bezpieczne dla pacjentów chorujących na celiakię (takich jak między innymi mąka bezglutenowa, dostępna w sklepie internetowym https://naturalniezdrowe.pl/44-maka-bezglutenowa). Mając do dyspozycji tego typu mąkę, pacjent może samodzielnie w domu wypiekać ulubiony chleb, bułeczki, ciasta, drożdżówki, lepić pierogi, przyrządzać naleśniki czy inne mączne przekąski. Dla osób chorych na celiakię produkt ten stanowi jeden z podstawowych artykułów spożywczych, będących bazą do przygotowywania codziennych posiłków. Rodzajów mąk bezglutenowych jest bardzo wiele. Zalicza się do nich między innymi mąki na bazie kukurydzy, ryżu, ziaren gryki i wielu innych roślin. Różnią się od siebie kolorystyką, jak również teksturą i poziomem kleistości. Warto sięgnąć również po mąkę ryżową. Cechuje się ona białą kolorystyką i grubą teksturą, a także subtelnym smakiem. Polecić warto również mąkę gryczaną, która z kolei ma podpalany posmak i szaro-brązowy odcień. Chętnie stosowana jest też w kuchni bezglutenowa mąka jaglana, wytwarzana z prosa, o lekko słodkawym posmaku, która jest odpowiednia do wypieku ciast. Warta uwagi jest także mąka kokosowa bezglutenowa czy mąka sojowa. Służą one między innymi do zagęszczania sosów. Ciekawą bazą wielu potraw może być też mąka z ciecierzycy. Produkty powstałe na jej bazie nie zawierają glutenu.

Celiakia – jakie są jej objawy?

Utrata wagi, opóźnienie rozwoju umysłowego i fizycznego, problemy ze szkliwem, apatia – to najpowszechniejsze dolegliwości, na której uskarżają się dzieci chore na celiakię. W przypadku osób dorosłych przyczyny obejmują przede wszystkim osteoporozę, zaburzenia neurologiczne (bóle głowy, padaczka), zatrzymanie miesiączki lub niepłodność czy zespół jelita drażliwego.

Dieta bezglutenowa – kto powinien ją stosować?

Zgodnie z aktualnymi danymi naukowymi dieta bezglutenowa powinna być bezwzględnie stosowana przez osoby chorujące na celiakię lub osoby uczulone na gluten. Najbardziej dotkliwe konsekwencje związane z przyjmowaniem produktów glutenowych odczują właśnie te dwie grupy pacjentów. Nieprawidłowo zdiagnozowana i niepoddana leczeniu choroba może nasilać problemy zdrowotne. Warto również pamiętać, że na celiakię chorują nie tylko dzieci, ale również osoby w wieku dorosłym. Przypadłość ta może ujawnić się u pacjentów w każdym wieku. W przypadku osób chorujących na tę przypadłość dieta bezglutenowa musi być przestrzegana przez całe życie. Dania przyrządzone na bazie mąki bezglutenowej nie szkodzą osobom chorującym na celiakię.