Dieta dla niemowlaka – jak ją rozszerzać?

Rozszerzanie diety jest bardzo ważnym momentem w życiu zarówno dziecka, jak i rodzica. Rozsądne podejście do tematu pomoże wykształcić w dziecku zdrowe nawyki. O czym warto pamiętać, rozszerzając dietę niemowlęcia?

Kiedy zacząć rozszerzać dziecku dietę?

Niektóre źródła wskazują, że dzieci karmione od urodzenia mlekiem modyfikowanym mogą mieć rozszerzaną dietę już około 4 miesiąca życia, jednak nie jest to polecany sposób ze względu na niedojrzałość układu pokarmowego. Dlatego wprowadzenie pokarmów innych niż mleko – niezależnie od jego rodzaju – zaleca się po ukończeniu przez dziecko 6 miesięcy. Nie jest to jednak termin, którego należy się kurczowo trzymać. Warto zwrócić uwagę na ogólny rozwój dziecka – powinno ono umieć samodzielnie usiąść i utrzymać się w tej pozycji, by właśnie tak przyjmować pokarm. Karmienie na leżąco czy półleżąco wiąże się bowiem z ryzykiem zakrztuszenia, podobnie jak niestabilność dziecka w takiej pozycji.

Jakie porcje podawać dziecku na początku rozszerzania diety?

To, że dziecko rozpoczyna przygodę ze stałymi pokarmami, nie oznacza, że należy zrezygnować z karmienia go mlekiem. Na początku inne posiłki powinny być raczej uzupełnieniem mlecznej diety, a nie jej zastępstwem. W zależności od tego, jak duże zainteresowanie wykazuje dziecko i jak dużo zjada, można stopniowo zastępować jeden mleczny posiłek stałym.

Bywa, że dzieci szybko przyzwyczajają się do innych smaków i atrakcyjnej formy, odrzucając pierś czy butelkę. Należy to traktować jako naturalny proces i kontynuować karmienie mlekiem do samoistnej rezygnacji dziecka (wg zaleceń WHO do skończenia przez dziecko minimum roku). To, ile powinno jeść niemowlę, zależy od jego indywidualnego zapotrzebowania, jednak na początku rozszerzania diety większe znaczenie ma nauka, próby smaków i form. Ważny jest też umiar, by nie przeciążyć układu pokarmowego dziecka.

Co podawać dziecku do jedzenia przy rozszerzaniu diety?

Rozszerzając dietę, warto pamiętać, że dziecko nie zna smaków takich jak słodki czy słony, nie ma w ogóle świadomości ich istnienia. Dlatego warto postawić na naturalność i unikać dosładzania i dosalania produktów „dla smaku”, dzięki czemu wykształci się zdrowe nawyki żywieniowe. Nie powinno się także rozpoczynać rozszerzania diety od owoców – ich słodki smak może sprawić, że warzywa wydadzą się dziecku mniej atrakcyjne. Co więc podawać niemowlakowi przy rozszerzaniu diety?

Rozszerzanie diety niemowlaka warto zacząć od podania jednej potrawy dziennie. Dobrze, jeśli będzie jednoskładnikowa, by nie przeciążyć układu pokarmowego dziecka i sprawdzić jego reakcję. Jeśli nie ma żadnych niepokojących sygnałów, stopniowo można wprowadzać większe urozmaicenia i łączyć różne składniki. Jeśli chodzi o produkty, które uznaje się za potencjalnie najczęściej uczulające – ich także nie powinno się unikać! Nie można bowiem z góry założyć, że dziecko źle na nie zareaguje, ale warto podawać je w odstępach czasowych i obserwować dziecko.