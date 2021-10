 Dieta pudełkowa od SuViBox — dlaczego warto z niej skorzystać?

Planujesz redukcję masy ciała? A może chcesz po prostu zacząć odżywiać się zdrowo? Dieta pudełkowa będzie więc strzałem w dziesiątkę. Pamiętaj jednak, by wybrać firmę cateringową, która zagwarantuje Ci wysokiej jakości usługi oraz pyszne jedzenie. Taka jest właśnie dieta pudełkowa od SuViBox. Sprawdź, dlaczego warto z niej skorzystać.

Dieta pudełkowa bez wątpienia należy w ostatnim czasie do najbardziej rozpoznawalnych diet. Korzysta z niej bowiem większość osób chcących zredukować zbędne kilogramy. I nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jest ona niezwykle wygodna i wyjątkowo skuteczna. W związku z dużym zainteresowaniem, firm oferujących diety pudełkowe powstaje aktualnie coraz więcej. Ich oferty oraz zakres pełnionych usług mogą się jednak mocno między sobą różnić. Dlatego też, jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja nowa dieta będzie nie tylko efektywna, ale i pyszna, wybierz sprawdzoną firmę, jaką jest SuViBox. Przekonaj się, czym wyróżnia się ona spośród innych.

Dieta pudełkowa od SuViBox — koniec z liczeniem kalorii!

Nie od dziś wiadomo, że aby zrzucić zbędne kilogramy, należy zastosować tak zwany ujemny bilans kaloryczny. To oznacza, że zamiast spożywać ilość kalorii optymalną dla siebie, redukuje się ją o około 10 do 20%. Dzięki temu następuje redukcja wagi. Jednak chociaż wydaje się to niezwykle banalne, to w praktyce wcale nie jest to takie proste, ponieważ wymaga nieustannego kontrolowania wartości energetycznej spożywanych posiłków. Mówiąc krótko, jeśli jesteś na redukcji i chcesz, by była ona skuteczna, musisz liczyć kalorie. Dla wielu osób jest to bardzo kłopotliwe.

I tu naprzeciw wychodzi właśnie catering dietetyczny SuViBox. Zamawiając taką dietę, dostajesz całe menu dopasowane do Twojego preferowanego bilansu kalorycznego. Wystarczy, że przy zamawianiu cateringu wybierzesz preferowaną ilość kcal od 1000, do 2500. Jeśli nie wiesz, ile kalorii powinieneś spożyć, aby schudnąć, eksperci z SuViBox pomogą Ci dopasować idealną dietę.

Sposób żywienia dopasowany do Twoich preferencji

Dietę pudełkową SuViBox możesz dopasować bezpośrednio do swoich potrzeb oraz preferencji kulinarnych. Oferta firmy jest bowiem bardzo zróżnicowana i składa się z najzdrowszych diet. Znajdziesz w niej zarówno diety odchudzające, jak i codzienne o optymalnej kaloryczności. Dostępna jest między innymi dieta niskowęglowodanowa, bezglutenowa, z niskim IG, czy też bardzo popularna ostatnio, dieta KETO. Wśród opcji jest także dieta vege wykluczająca wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, wegetariańska, a także dieta wegetariańska polegająca na dodaniu do menu ryb. Bezmięsne jadłospisy bogate są za to w białko roślinne, które zapewniają warzywa strączkowe.

Wszystkie posiłki wchodzące w skład cateringu są oczywiście zbilansowane i zawierają odpowiednią ilość makroskładników. W skład dań zależnie od wybranego jadłospisu wchodzą zarówno warzywa gotowane, chleb żytni pełnoziarnisty, białka różnego pochodzenia, jak i słodkie przekąski. Co najważniejsze, dieta taka zapewnia uczucie sytości, ponieważ zamawiając ją, otrzymujesz minimum 4 pełne posiłki, w tym II śniadanie i posiłek w formie płynnej, taki jak na przykład zupa pomidorowa, czy też smoothie.

Dieta dostępna w pudełkach ProEko

Wiele osób nie decyduje się na skorzystanie z diety pudełkowej ze względów ekologicznych. Jak sama jej nazwa wskazuje, posiłki otrzymuje się w końcu w pudełkach. Niestety, lecz przeważnie są one plastikowe. Jednak nie w przypadku cateringu SuViBox. Ta firma stosuje bowiem opakowania wykonane z materiałów biodegradowalnych, dzięki czemu są one w pełni bezpieczne dla dobra planety, a tym samym ekologiczne. Możesz więc zamówić taką dietę bez obaw.