 Dlaczego ucho zatyka się przy katarze?

Zatkane ucho często współwystępuje z katarem. Wiele osób, które zmagają się z tego typu dolegliwościami, zastanawia się, dlaczego ucho zatyka się przy nieżycie nosa. Sprawdź, dlaczego niedrożności w kanale słuchowym często towarzyszy katar, i dowiedz się, jak odetkać zatkane ucho.

Zatkane ucho i katar – jaki to ma związek?

Zatkane ucho i katar to częste objawy przeziębienia, choroby o podłożu wirusowym, którą najczęściej wywołują rinowirusy. Za rozwój infekcji mogą też odpowiadać inne patogeny, np.:

- adenowirusy,

- parwowirusy,

- koronawirusy,

- wirus RSV.

Choroba przeziębieniowa przenoszona jest drogą kropelkową lub poprzez kontakt z zakażonymi przedmiotami (np. klamką, szklanką). Zwiększona zachorowalność na przeziębienie jest zauważalna od początku października do końca marca, mówimy wówczas o tzw. sezonie infekcyjnym (w tym okresie wiele osób choruje również na grypę). Dlaczego przy przeziębieniu, oprócz kataru, często mamy też wrażenie zatkanych uszu?

Otóż, silny nieżyt nosa (nadprodukcja wydzieliny) sprawia, że na śluzówce nosa pojawia obrzęk, który w naturalny sposób przenosi się na przewody słuchowe. U części chorych obrzęk obejmuje również przewód, który łączy uszy z nosem, czyli tzw. trąbkę Eustachiusza (inaczej trąbkę słuchową). Jak długo ucho może być zatkane przy nieżycie nosa? Uczucie zatkanych uszu utrzymuje się najczęściej przez kilka dni, jednak zdarza się, że mimo iż infekcja minęła, pacjent wciąż odczuwa dyskomfort w uszach.

Jak odetkać ucho zatkane katarem przy przeziębieniu?

Wielu chorych szuka informacji na temat tego, jak szybko i skutecznie odblokować zatkane ucho przy nieżycie nosa. Podstawa to odetkanie górnych dróg oddechowych. Możemy zrobić to poprzez inhalacje z dodatkiem soli fizjologicznej. Tego typu zabiegi wykonywane kilka razy w ciągu dnia przez 5-10 minut znakomicie nawilżają oraz oczyszczają górne drogi oddechowe (rozrzedzają gęstą wydzielinę). Wysoka skuteczność domowych inhalacji to zasługa pary wodnej. Mogą korzystać z nich nie tylko dorośli pacjenci, lecz także przeziębione dzieci. Zamiast roztworu soli fizjologicznej możemy również inhalować się parą wodną z dodatkiem olejku tymiankowego lub eukaliptusowego, które działają antyseptycznie i oczyszczająco.

Co jeszcze zrobić, by pozbyć się uciążliwych dolegliwości? Należy często wydmuchiwać nos, aby systematycznie usuwać katar i nie doprowadzić do jego zalegania w jamie nosowej. Pomocniczo można wykonywać też okłady z rumianku, to dobroczynne zioło zmniejsza obrzęki i działa przeciwwirusowo.

Warto mieć świadomość, że obrzęk śluzówki (jak już wcześniej wspomnieliśmy, obrzęk odpowiada za zatkanie uszu) może pogłębiać przesuszone i zanieczyszczone powietrze w pomieszczeniu, w którym spędzamy najwięcej czasu. Tak więc w trosce o zdrowie i komfort, należy zadbać o nawilżenie powietrza oraz często wietrzyć wnętrza w domu lub mieszkaniu. Dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie na kaloryferach ceramicznych nawilżaczy powietrza, wilgotnych ręczników lub zakup elektrycznego nawilżacza (idealnie, jeśli urządzenie ma dodatkowo funkcję oczyszczania powietrza). W celu pozbycia się przykrych dolegliwości związanych z przeziębieniem wskazane jest również dbanie o nawodnienie organizmu. Rekomendujemy rozgrzewające napary ziołowe, herbatki owocowe z dodatkiem miodu i cytryny oraz domowej roboty rosół.

Pomocny może okazać się też wyrób medyczny LIX z glicerolem i lidokainą w składzie w formie kropli do uszu, który wykazuje działanie przeciwobrzękowe i jest dostępny w aptece bez recepty.

Zatkane ucho przy katarze – kiedy iść do lekarza?

Warto skonsultować się z lekarzem POZ lub otolaryngologiem, jeśli dokuczliwe objawy utrzymują się dłużej niż kilka dni, przybierają na sile lub często doświadczamy nawrotów dolegliwości omawianych w artykule. Jeżeli uczuciu zatkanego ucha towarzyszy jego pobolewanie, szumy uszne, zawroty głowy czy pogorszenie słuchu, również nie powinno się zwlekać z wizytą u specjalisty.



