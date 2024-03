Dlaczego warto skonfigurować i zamówić swój dom prefabrykowany na platformie Domum.pl?

W erze rosnącego zainteresowania zrównoważonym rozwojem i innowacjami w budownictwie prefabrykacja zyskuje na popularności jako efektywne oraz energooszczędne rozwiązanie mieszkaniowe. Zanim przejdziesz do budowy, najpierw musisz wybrać projekt, aby nieruchomość odpowiadała Twoim potrzebom. Platforma Domum oferuje szeroki wybór nowoczesnych domów szkieletowych prefabrykowanych od sprawdzonych producentów, które łączą w sobie zaawansowaną technologię budowlaną z możliwością personalizacji. Sprawdź, dlaczego warto skorzystać właśnie z ich pomocy podczas swojej przygody z budową wymarzonego lokum wykraczającą poza tradycyjne metody.

Możliwość dostosowania projektów prefabrykowanych domów modułowych

Konfigurator domów prefabrykowanych to narzędzie umożliwiające indywidualne dopasowanie projektu do osobistych potrzeb i preferencji. Umożliwia wybór spośród różnych modeli domów, a także personalizację takich kwestii, jak układ pomieszczeń, estetyka wykończenia czy zastosowane systemy i technologie z zakresu energetyki.

Konfigurując swój przyszły dom prefabrykowany na platformie Domum, decydujesz między innymi o:

Wyglądzie budynku z zewnątrz (kolor dachu, elewacji, okien, drzwi, obróbki blacharskiej, cokołów),

Rozmieszczeniu domu na działce budowlanej z uwzględnieniem układu pomieszczeń względem stron świata,

Stopniu wykończenia nieruchomości (dostępne mogą być 3 warianty w zależności od oferty producenta – stan surowy, deweloperski i pod klucz),

Użyciu technologii, które pozytywnie wpłyną na komfort termiczny, akustyczny czy jakość powietrza (np. dodatkowa izolacja w obrębie ścian, stropów i podłóg, montaż pompy ciepła czy zastosowanie wentylacji z rekuperacją),

Dodatkach, takich jak żaluzje fasadowe, panele fotowoltaiczne na dachu, energooszczędne pakiety szybowe, balkon czy garaż.

Dzięki tak szerokim możliwościom wyboru każdy może dowolnie konfigurować dostępne na platformie projekty domów szkieletowych prefabrykowanych. Wszystkie oferty pochodzą wyłącznie od zaufanych partnerów znanych na rynku budowlanym.

Pomoc ekspertów podczas wybierania domu prefabrykowanego

Chociaż technologia prefabrykacji jest popularna od lat w krajach Europy Zachodniej czy Skandynawii, to w Polsce wciąż nie jest jeszcze dostatecznie rozpropagowana – okres jej świetności dopiero nadchodzi wraz z coraz szerzej poruszanym wśród społeczeństwa tematem energooszczędności i niskoemisyjności domów.

Pytania dotyczące prefabrykowanych domów modułów mogą pojawiać się na każdym etapie konfigurowania, jak i wybiegać dalej – w kwestie produkcji elementów domu czy montowania gotowych już komponentów na działce. Wybierając Domum, możesz liczyć na bezpłatne konsultacje oraz wsparcie ekspertów przez cały czas realizacji wybranego projektu. Specjaliści pomagają w wyborze najlepszych rozwiązań dopasowanych do konkretnych potrzeb inwestorów, zapewniając profesjonalne porady dotyczące projektowania, materiałów budowlanych oraz aspektów prawnych i finansowych związanych z budową domu prefabrykowanego. W ten sposób podejmiesz wyłącznie świadome decyzje. Warto wiedzieć, że cała platforma powstała w ramach innowacji Saint-Gobain Solutions – firmy, która cieszy się zaufaniem na rynku budowlanym.

Wysoka jakość materiałów w domach szkieletowych prefabrykowanych

Materiały budowlane używane podczas realizacji poszczególnych projektów dostępnych na platformie Domum pochodzą między innymi od marek należących do Grupy Saint-Gobain, firmy będącej liderem zrównoważonego i lekkiego budownictwa, znanej z wysokiej jakości produktów, które zapewniają trwałość, niskoemisyjność, energooszczędność i komfort mieszkania. Wykorzystanie ich w procesie budowy prefabrykowanych domów modułowych gwarantuje nie tylko długotrwałą wytrzymałość i bezpieczeństwo, ale także znacząco przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynków, co jest kluczowe dla zmniejszenia ich śladu węglowego i ograniczenia emisji szkodliwych związków do atmosfery. Stawianie nieruchomości z użyciem technologii prefabrykacji to przepis na komfort akustyczny, termiczny i wizualny, a także sposób na zdrowy mikroklimat we wnętrzach za sprawą chociażby dobrej jakości powietrza.

Finansowanie i przejrzystość kosztów domu prefabrykowanego

Technologia prefabrykacji słynie z wysokiej precyzji dopasowywania elementów konstrukcyjnych w zamkniętych warunkach hali produkcyjnej oraz dokładnego docinania wykorzystywanych materiałów budowlanych. Jest to równoznaczne z redukcją kosztów – podczas montażu komponentów na działce nie ma już możliwości wprowadzania poprawek, dlatego wszystko musi być perfekcyjnie przygotowane już na starcie.

Korzystając z platformy Domum, nie musisz martwić się zmiennymi cenami materiałów i ich dostępnością czy wynajmem profesjonalnej ekipy budowlanej, ponieważ cała realizacja pozostaje w rękach jednego producenta. Na etapie konfigurowania dostępnych domów szkieletowych prefabrykowanych, podając lokalizację swojej działki, poznajesz też wstępną wycenę za transport komponentów wpływającą na całkowity koszt realizacji. Podczas gdy producent pracuje nad realizacją zamówienia, możesz zaplanować dalsze prace związane z wykończeniem czy aranżacją, które czekają Cię jeszcze przed przeprowadzką. Warto też zwrócić uwagę na jedną z podstawowych funkcjonalności konfiguratora, a dokładniej wyliczanie szacunkowych oszczędności w związku z wybranymi rozwiązaniami energooszczędnymi. Na podstawie danych pobliskich stacji klimatycznych konfigurator obliczy zapotrzebowanie energetyczne domu i redukcję ilości CO2 w ujęciu rocznym. W ten sposób poznasz nie tylko wydatki na poczet budowy, ale również przyszłej eksploatacji, co umożliwi optymalne zaplanowanie domowego budżetu już na najwcześniejszym etapie sięgania po własne marzenie.

---- artykuł promocyjny ---