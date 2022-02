 Dlaczego warto zainwestować w ubezpieczenie AC?

Każdy posiadacz pojazdu musi zawrzeć polisę OC, co wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Natomiast ma on również możliwość zdecydowania się na polisy dobrowolne. Jedną z najpopularniejszych wśród kierowców w Polsce jest autocasco (AC). Dlaczego warto zainwestować w taką ochronę?

Ubezpieczenie autocasco – na czym to polega?

Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń liczba aktywnych umów ubezpieczenia autocasco wynosiła na koniec 2020 roku 7,46 mln. To oznacza, że na skorzystanie z tej ochrony zdecydował się mniej więcej co 4. posiadacz pojazdu w Polsce. Po pierwsze jednak zaznaczmy, że jest to polisa dobrowolna, a w dodatku to od towarzystwa ubezpieczeniowego zależy, czy w ogóle zaoferuje jej zawarcie właścicielowi danego pojazdu. Otóż znaczenie w typ przypadku ma wiek samochodu – niektórzy ubezpieczyciele nie zapewnią ochrony pojazdom, które mają np. powyżej 15 lat.

Jednocześnie nie zawsze ubezpieczenie auta będzie opłacalne dla klienta. Załóżmy, że pojazd ma już niewielką wartość – rzędu kilku tysięcy złotych. W takich przypadkach może się okazać, że wyliczona składka stanowi znaczną część wartości tego samochodu i po prostu zakup ubezpieczenia może być nieopłacalny.

Autocasco to ochrona, z której można skorzystać w różnych sytuacjach, ale jej zakres zależy od tego, na jaki wariant się zdecydujemy. Im wyższa składka, tym jednocześnie większy jest zakres ubezpieczenia. Oto przykładowe ryzyka, które mogą być objęte ochroną:

kradzież pojazdu,

uszkodzenie auta w wyniku działania osób trzecich,

nieumyślne spowodowanie szkody przez prowadzącego pojazd,

zderzenie ze zwierzęciem,

szkoda spowodowana działaniem sił natury.

To tylko przykładowe zdarzenia, w przypadku których towarzystwo może wziąć na siebie odpowiedzialność finansową. O ile w OC zakres ochrony musi być zawsze taki sam, to przy AC zależy on od ustaleń pomiędzy klientem a towarzystwem. Z jednej strony posiadacze pojazdów oczekują jak najszerszej ochrony, ale z drugiej strony muszą zdecydować się na taką wysokość składki, która będzie dla nich do zaakceptowania. Zdarza się, że wybierają tańszy wariant, co jednocześnie zmniejsza odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego. Czy jednak to jest dobry krok?

Od czego zależy składka na autocasco?

Wysokość ceny za ubezpieczenie AC w dużej mierze wynika z wyboru klienta, ale nie tylko. W praktyce na opłatę wpływa wiele czynników. Należą do nich:

Historia przebiegu ubezpieczenia – czyli to, czy w poprzednich latach korzystania z takiej ochrony zgłaszane były szkody z AC. Brak takich zdarzeń wpływa na obniżenie składki.

Pojazd – liczy się jego wartość, wiek, marka, model, rodzaj, pojemność silnika, przebieg dotychczasowy i zakładany, ale nie tylko.

Sposób likwidacji szkody – warianty ASO i warsztatowy są wygodniejsze dla klienta niż model kosztorysowy, ale wiążą się z wyższą składką.

Udział w szkodzie – klient może zdecydować, że będzie otrzymywać ewentualne odszkodowania obniżone o wartość swojego udziału w szkodzie, np. o 10 proc. Wtedy, jeśli likwidacja szkody zostanie wyliczona na 10 tys. zł, to zamiast takiej kwoty, poszkodowany dostanie 9 tys. zł. Z jednej strony taka decyzja obniża składkę na AC, ale również wiąże się z uzyskaniem niższego odszkodowania w razie szkody.

Amortyzacja części – wysokość odszkodowania może być obniżona przez ubezpieczyciela o zużycie danych elementów, tzn. poszkodowany nie otrzyma kwoty, która będzie wystarczająca na zakup nowej części.

Zakres terytorialny – czy ubezpieczenie będzie obowiązywać tylko w Polsce, czy również w innych krajach Europy? W przypadku drugiej opcji koszt ochrony będzie wyższy.

Nie są to wszystkie czynniki, które rzutują na cenę AC. Tych jest więcej.

Autocasco – czy warto?

Nie ma się nad czym zastanawiać – w zdecydowanej większości przypadków ubezpieczenie AC to doskonała decyzja. Dzięki takiej ochronie zabezpieczamy się przed wieloma ryzykami. Warto mieć również ubezpieczenie assistance, które zapewnia wsparcie przez 24 h na dobę, w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu. W UNIQA wariant assistance MIDI gwarantujemy wszystkimi klientom w cenie ubezpieczenia OC – warto jednak wziąć pod uwagę wybór wyższych wariantów, dających szerszą ochronę ubezpieczeniową np. dłuższe limity holowania pojazdu po awarii i wypadku, pomoc tłumacza w przypadku zdarzenia za granicą

