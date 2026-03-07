 Dni Otwarte w Škoda HADM Gramatowski - rozgość się w Škodzie Drive

Już 13 i 14 marca zapraszamy do salonów Škoda HADM Gramatowski w Elblągu i Starogardzie Gdańskim na wyjątkowe Dni Otwarte. To idealna okazja, aby w komfortowej atmosferze poznać najnowsze modele marki Škoda, sprawdzić atrakcyjne formy finansowania oraz skorzystać z przygotowanych atrakcji.

Wydarzenie odbywa się pod hasłem ,,Rozgość się w Škodzie Drive” – chcemy, aby każdy odwiedzający mógł spokojnie zapoznać się z ofertą, porozmawiać z doradcami i znaleźć samochód najlepiej dopasowany do swoich potrzeb. Zapraszamy do naszych salonów w piątek 13 marca od godzinu 7:00 do 18:00, a w sobote 14 marca od 8:00 do 14:00.

Škoda Drive – więcej w standardzie

Podczas wydarzenia, będziecie mogli składać zamówienia na fantastyczne modele w wersji Škoda Drive. To specjalny pakiet wyposażenia, który oferuje bogatsze wyposażenie i więcej nowoczesnych technologii w korzystniejszej konfiguracji niż standardowa wersja samochodu.

Dzięki temu kierowcy mogą cieszyć się jeszcze większym komfortem, funkcjonalnością i nowoczesnymi rozwiązaniami na co dzień.

Korzystne finansowanie i najem

Podczas Dni Otwartych nasi doradcy przedstawią również korzystne formy finansowania, dopasowane do różnych potrzeb kierowców.

Warto sprawdzić dostępne możliwości, takie jak:

Kredyt lub leasing dostępny na wszystkie modele Skody*

Elastyczne opcje finansowania dopasowane do indywidualnych oczekiwań kierowców*

Warto także zwrócić uwagę na atrakcyjne oferty najmu samochodów Škody, które pozwalają korzystać z nowego auta w bardzo wygodnej formie.

W ramach najmu w miesięcznej racie zawarte są m.in.:

Ubezpieczenie

Serwis

Assistance

To rozwiązanie dla osób, które chcą jeździć nowym autem i jednocześnie mieć pełną kontrolę nad kosztami użytkowania.

Komfortowa atmosfera w salonie

Dla osób odwiedzających nasze salony przygotowaliśmy również dodatkowe atrakcje. W HADM uważamy, że Dni Otwarte to nie tylko prezentacja samochodów. Chcemy, aby wizyta w salonie była przyjemnym doświadczeniem, dlatego dla naszych gości przygotowaliśmy catering z przekąskami słonymi i słodkimi oraz kawą, który pozwoli w spokojnej atmosferze zapoznać się z ofertą i porozmawiać z doradcami. W trakcie wydarzenia będzie można również skorzystać z jazd testowych.

Przewidujemy również drobne upominki dla odwiedzających. Dodatkowo osoby, które zdecydują się na wybór samochodu, mogą skorzystać ze specjalnej oferty na powłokę ceramiczną – dostępnej za połowę ceny.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych salonów i poznania oferty marki Škoda podczas tegorocznych Dni Otwartych 13-14 marca!

Świętuj z nami Dni Otwarte Škoda!

Do zobaczenia w salonie Škoda HADM Gramatowski!

📍Adres: ul. Warszawska 87, Elbląg

📍Adres: Rokocin 4G, Starogard Gdański

💬 Zadzwoń — +48 55 235 24 57 (Elbląg); +48 58 560 94 80 (Starogard Gdański)

*Więcej informacji u naszych doradców Škoda. Podane oferty dotyczą wybranych egzemplarzy Škoda i mogą różnić się w zależności od modelu, wersji oraz dostępności auta. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli pojazdów lub do odwołania. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły dostępne u doradców HADM Gramatowski