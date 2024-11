Dobre Duszki chcą zmienić los kotów wolno żyjących. Liczą na dobrych ludzi!

Zmieńmy na lepsze los kotów żyjących! Wystarczą nasze serca, kocie domki, dobrej jakości jedzenie i opieka medyczna. Fundacja Dobre Duszki powstała właśnie po to, by m.in. pomagać bezbronnym porzuconym zwierzętom. Zobacz zdjęcia przykładowych domków dla kotów.

Fundacja Opieki nad Zwierzętami i Środowiskiem - Dobre Duszki została powołana do życia Aktem Notarialnym w dniu 10.10.2023r., a proces rejestracji w KRS zakończył się 21 stycznia 2024 r. Tym artykułem chcemy przywitać Elblążan i poinformować o naszym istnieniu i misji.

Fundacja Dobre Duszki sprzeciwia się koszeniu traw, popiera zakładanie kwietnych łąk, ochronę starych drzew oraz walczy o należne i bezpieczne miejsce do życia dla kotów wolno żyjących w przestrzeniach miejskich, a szczególnie na terenach zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Rodzinne Ogródki Działkowe i ZBK.

Fundacja swoimi działaniami chce również zwrócić uwagę na temat losu kotów wolno żyjących, jeży, ptaków, pszczół i motyli w miejskim ekosystemie, który wymaga głębokich zmian i to od zaraz! W miarę rozwoju Fundacja planuje również stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy dla Elblążan. Obecnie trwa konkursowa zbiórka na portalu ratujemyzwierzaki.pl,do której przystąpiła Fundacja Dobre Duszki na rzecz zwierząt porzuconych i niechcianych - do udziału w której wszystkich Elblążan zachęcamy!

Pomóżmy kotom wolno żyjącym!

Dzięki pełnemu zaangażowaniu Fundacji Dobre Duszki oraz mieszkańców , w przestrzeniach Elbląga pojawiły się urocze, a co najważniejsze ciepłe domki dla kotów wolno żyjących, żeby miały szansę przetrwać zimę! Mają również zapewnioną wysokiej jakości karmę premium znanej niemieckiej marki.

Kocie budki ufundowane przez Dobre Duszki

Fundacji Dobre Duszki bardzo zależy, poprzez jej działania, na edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie podejścia do kotów wolno żyjących i ich prawie do bezpiecznego życia w przestrzeniach miejskich oraz ich roli w ekosystemie miejskim.

Bez kotów wolno żyjących człowiek nie poradzi sobie z plagą szczurów, ,które przenoszą, ,poprzez mocz, groźne choroby dla człowieka. Przy okazji pragnę z całego serca podziękować wszystkim tym ,którzy dbają o komfort życia kotów wolno żyjących i nie przeszkadzają im kocie domki w ich otoczeniu.

Zmieńmy na lepsze los kotów wolno żyjących!

Wystarczą Nasze Serca, kocie domki, dobrej jakości jedzenie i opieka medyczna. I w tym miejscu chciałabym przedstawić Panią Małgorzatę Wersocką z Elbląga. To właśnie do niej wszyscy w Elblągu biegną po wsparcie i pomoc w kocich sprawach - NIGDY nie odmawia pomocy! O takich ludziach mówi się, że mają SERCE NA DŁONI!

Pani Małgosia jest jedną z wielu osób, które społecznie opiekują się wolno żyjącymi kotami w Elblągu - dziękujemy za cały wkład jaki Pani wnosi w sprawy wolno żyjących kotów oraz wszystkim pozostałym opiekunom i karmicielom - jesteście wspaniali! Koci zakątek zorganizowany z troską i z sercem przez Panią Małgosię - prawda, że uroczy?

Kocie domki zorganizowane przez panią Małgosię

Jedyna szansa na przetrwanie zimy

KOCI domek to często JEDYNA SZANSA NA PRZETRWANIE ZIMY dla kotów urodzonych i żyjących na wolności. .Przeciwnicy tego typu rozwiązań podnoszą argument, że koty od tysiącleci żyją na ziemi i są naturalnie przystosowane do trudnych, zimowych warunków atmosferycznych. Jest w tym dużo racji. Koty jesienią zmieniają okrywę na zimową i – jeśli tylko mają taką możliwość – gromadzą tkankę tłuszczową, zwiększając ilość pożywienia.

PAMIĘTAJMY jednak, że nie wszystkie koty wolno żyjące mają stały dostęp do pożywienia i nie wszystkie mogą zgromadzić tkankę tłuszczową na zimę! Zresztą – tłuszcz i okrywa są dobrym zabezpieczeniem przed mrozami, przyjmując, że kot jest aktywny, a przecież każdy musi kiedyś odpocząć. Spanie pod gołym niebem na dużym mrozie zawsze może się skończyć śmiercią – zwłaszcza w przypadku młodych i małych kotów z jesiennych miotów.

Zasłonięta celowo deskami wnęka (żeby nie mogły się schronić przed deszczem i zimnym wiatrem) w kamienicy przy ul. Barona w Elblągu. Takim postawom mówimy nie!

W NAJGORSZEJ SYTUACJI SĄ KOTY MIEJSKIE – na zamkniętych osiedlach nie ma dla nich miejsca. W większości miast nie ma już – jak jeszcze kilka lat wcześniej – starych zabudowań, otwartych śmietników, piwnic i komórek, w których kot wolno żyjący mógłby spokojnie zdrzemnąć się zimą. Na wsiach również powstają nowoczesne domy – ogrodzone, zamurowane, bez budynków gospodarczych. W związku z tym, sytuacja kotów zimą jest coraz gorsza .

Czy wiesz , że...

KAŻDEGO roku duża część kociej populacji BEZGŁOŚNIE ZAMARZA na ulicach, chodnikach, w pobliżu człowieka - NIE MOŻEMY NA TO POZWOLIĆ! Nasze domki już pojawiły się w przychylnych przestrzeniach miejskich i dają ciepłe i schronienie wolno żyjącym kotom! - bardzo się z tego cieszymy!



Stwórzmy wolno żyjącym kotom - NA TERENIE CAŁEGO KRAJU - bezpieczną i przyjazną przestrzeń do życia! Mam nadzieję, że dołączycie i pomożecie!

Za pomoc i udział w tej misji z całego serca Wam Kochani Darczyńcy dziękujemy!!!

