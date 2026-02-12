 Dojrzałość w cyfrowej odsłonie. „Wizje Dojrzałości” dostępne online

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zakończyło realizację projektu „Wizje Dojrzałości – Akademia Twórczego Seniora 60+”. Jego trwałym i ogólnodostępnym podsumowaniem jest multimedialna wystawa internetowa oraz towarzyszący jej katalog cyfrowy, które od teraz można oglądać online.

Dojrzałość w kadrze i słowie

Multimedialna wystawa „Wizje Dojrzałości”, udostępniona w przestrzeni internetowej, łączy fotografię, materiał filmowy oraz wypowiedzi uczestników projektu. Tworzy spójną narrację o dojrzałości rozumianej jako czas aktywności, refleksji i twórczej obecności w kulturze.

Ekspozycja nie ogranicza się do prezentacji efektów warsztatów. To opowieść o emocjach, relacjach i doświadczeniach, które towarzyszyły seniorom podczas kilku miesięcy wspólnej pracy. W materiałach wybrzmiewają osobiste historie oraz refleksje dotyczące roli sztuki w procesie starzenia się – jako narzędzia dialogu, integracji i wzmacniania poczucia własnej wartości.

Katalog jako archiwum i zaproszenie do refleksji

Integralną częścią projektu jest katalog cyfrowy, który porządkuje i pogłębia prezentowane treści. Publikacja stanowi archiwum przedsięwzięcia, a jednocześnie zaproszenie do dalszej refleksji nad potencjałem twórczym osób starszych.

Dzięki formule online zarówno wystawa, jak i katalog są szeroko dostępne. To rozwiązanie nie tylko zwiększa zasięg projektu, lecz także przedłuża jego oddziaływanie, umożliwiając odbiór niezależnie od miejsca i czasu.

Projekt, który łączył pokolenia

„Wizje Dojrzałości – Akademia Twórczego Seniora 60+” realizowane były od października 2025 roku dzięki wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Program obejmował warsztaty fotograficzne, teatralne i plastyczne, działania międzypokoleniowe oraz inicjatywy online, tworząc przestrzeń dla aktywnego uczestnictwa seniorów w kulturze.

Jednym z kluczowych momentów projektu były Targi Seniora „Teraz My!”, podczas których zaprezentowano efekty pracy uczestników.

Trwałość w przestrzeni cyfrowej

Dziś projekt zyskuje nowy, trwały wymiar. Multimedialne „Wizje Dojrzałości” pokazują, że dojrzałość może być czasem świadomej ekspresji, rozwoju i twórczej obecności w przestrzeni publicznej. Cyfrowa forma pozwala zachować rezultaty działań i udostępnić je szerokiemu gronu odbiorców.

Wystawa multimedialna:

https://www.artsteps.com/view/695d222cb2df366963ea96d9

Katalog cyfrowy:

https://heyzine.com/flip-book/cfb1be20f3.html

Projekt „Wizje dojrzałości – Akademia Twórczego Seniora 60+” został objęty wsparciem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU.