 Domowa fotowoltaika a energia bierna

Co generuje moc bierną? I czy energia bierna przy fotowoltaice pojawia się wskutek działania poszczególnych komponentów instalacji, czy też lepiej przyjrzeć się bliżej pozostałym domowym sprzętom? Ten artykuł wyjaśni Ci, jak naliczana jest opłata za moc bierną dla fotowoltaiki działającej w gospodarstwach domowych w Polsce.

Energia bierna przy fotowoltaice - wstęp

Gdy fotowoltaika dla domu zostaje uruchomiona, każdy jej właściciel otrzymuje nowy, zdecydowanie bardziej szczegółowy licznik. Zwykły konsument dobrze wie, czym jest opłata za moc czynną. Początkujący prosument fotowoltaiki może jednak zostać zaskoczony przez pozycję na rachunku za prąd o nazwie opłata za moc bierną.

Czym jest moc bierna, czyli inaczej energia bierna? Otóż jest to energia stanowiąca podstawę do tego, aby w danym domostwie można było korzystać z tzw. prądu przemiennego. Nie jest ona zużywana przez urządzenia elektryczne, ale jest obecna w obwodzie, tworząc pole elektromagnetyczne pozwalające na zmianę prądu np. z 30V na 500V. Każdy dom potrzebuje energii biernej i o ile, gospodarstwo domowe z fotowoltaiką nie przekracza ustalonych norm jej zużycia, to moc bierna nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Co generuje moc bierną? Znane domowe sprzęty vs. fotowoltaika

Wszystkie sprzęty, które działają jako kondensatory (czyli silniki, zasilacze, a także zwykłe oświetlenie LED), a także te, które posiadają jakieś elementy obrotowe (np. miksery, wiertarki, sokowirówki czy odkurzacze), generują moc bierną. Po prostu opłata za moc bierną z tego tytułu nie jest w Polsce naliczana zwykłym konsumentom energii, którzy nie są przedsiębiorstwami czy zakładami produkcyjnymi. Stąd, rzadko kiedy mamy tego świadomość.

Energia bierna przy fotowoltaice również się pojawia - urządzeniem, które jej potrzebuje, jest falownik fotowoltaiczny. Tym niemniej, bez obaw! Współczesne falowniki są tak skonstruowane, żeby tej mocy biernej nie było zbyt dużo. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5 kW nie generuje żadnych opłat z tego tytułu - pobierana moc bierna jest niewielkiej ilości i nie przekracza zalecanej granicy 0,4 normy.

Dlaczego na rachunku za prąd może pojawić się opłata za moc bierną?

Polscy dystrybutorzy energii ustanowili, że energia bierna kosztuje ich podobnie, jak energia czynna. Chodzi oczywiście o nadmiarowe obciążenie sieci. Przyjęto zatem, że pewne jej zużycie jest akceptowalne - każdy prosument fotowoltaiki może pobrać do 40 kVarh indukcyjnej energii biernej na 100 kWh zużytej energii czynnej. Większości gospodarstw domowych w zupełności ta proporcja wystarcza. Opłata za moc bierną zaczyna widnieć na rachunkach dopiero, gdy norma ta zostanie w jakiś sposób przekroczona lub prosument wprowadza energię bierną pojemnościową (pojawia się ona na farmach fotowoltaicznych czy warsztatach, gdzie pracuje duża liczba maszyn).

