 Domy Kmicica: komfort, funkcjonalność i nowoczesność

„Domy Kmicia” to budynki jednorodzinne przy ulicy Kmicica o nowoczesnej architekturze w technologii przyjaznej dla środowiska.

Domy Kmicica to projekt, który łączy w sobie to, co najlepsze w miejskim życiu z urokiem spokojnego osiedla. Położenie oferuje doskonały dostęp do miejskiej infrastruktury, a jednocześnie zapewnia ciszę i prywatność dzięki otoczeniu zabudowy jednorodzinnej. Bliskość pętli tramwajowej oraz przystanku komunikacji miejskiej, czynią tę inwestycję idealnym miejscem do życia dla osób ceniących sobie mobilność i wygodę.

Indywidualny projekt architektoniczny harmonijnie wkomponował zabudowę do otoczenia, pozwalając cieszyć się panoramą z tarasów położonych na drugiej kondygnacji budynku. Te cztery domy zostały zaprojektowane z myślą o komforcie i funkcjonalności. Przemyślane rozwiązania architektoniczne, takie jak przestronne wnętrza, rekuperacja czy ogrzewanie podłogowe, gwarantują komfort termiczny przez cały rok.

Budowa oparta jest na regule stosowania nowoczesnych technologii oraz materiałów najwyższej jakości, co przekłada się na oszczędności na rachunkach za energię elektryczną i cieplną. Wszystkie domy są przystosowane do montażu paneli fotowoltaicznych i wyposażone w pompy ciepła, co czyni je przyjaznymi dla środowiska. Na terenie inwestycji znajdują się również stacje ładowania samochodów elektrycznych, co jest ukłonem w stronę mieszkańców dbających o ekologię.

Wnętrza i układ domów

Domy Kmicica oferują przestronne wnętrza, które można dostosować do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Każdy z domów jest trzykondygnacyjny i posiada dwa tarasy na ostatniej kondygnacji oraz własny prywatny ogródek. Oferta obejmuje dwa domy o powierzchni 142,51 m² oraz dwa domy o powierzchni 129,53 m², co pozwala na wybór najbardziej odpowiedniego metrażu dla swojej rodziny.

Postęp prac i planowane zakończenie

Aktualnie na terenie inwestycji zakończono prace konstrukcyjne dwóch kondygnacji oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne i energetyczne. Z tarasów na drugiej kondygnacji roztacza się malownicza panorama okolicy, a funkcjonalność ogródków można ocenić już teraz podczas prezentacji na budowie. Planowane zakończenie budowy to koniec 2026 roku.

Strona internetowa inwestycji jest zgodna z wymogami znowelizowanej ustawy deweloperskiej, co gwarantuje bezpieczeństwo transakcji oraz dostęp do aktualnych ofert. Deweloper oferuje również kompleksową pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego, zapewniając wsparcie Eksperta.

Zapraszamy do kontaktu

Aktualna oferta domów dostępna jest na stronie: www.domykmicica.pl. Za sprzedaż inwestycji odpowiada Biuro Sprzedaży Spółki AT ASSET w Elblągu, które z chęcią odpowie na wszelkie Państwa pytania lub umówi prezentację na terenie inwestycji.

Zapraszamy do naszego biura!

Domy Kmicica

www.domykmicica.pl

e-mail: biuro@domykmicica.pl

tel. 533 669 979