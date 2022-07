 Dopłaty do odszkodowań OC. Na czym to polega?

Odszkodowanie przysługuje osobie poszkodowanej z tytułu naruszenia jej zdrowia lub dóbr majątkowych. Niestety samodzielne dochodzenie roszczeń związanych z tym świadczeniem często kończy się wypłatą przez ubezpieczyciela kwoty niepokrywającej naszych potrzeb.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Ostrożna jazda nie zawsze chroni przed kolizją bądź wypadkiem. Nawet gdy my poruszamy się zgodnie z przepisami, nigdy nie wiemy, jak restrykcyjnie do kwestii bezpieczeństwa podchodzą pozostali uczestnicy ruchu. Tak czy inaczej: zdarzenie drogowe pociąga za sobą wiele konsekwencji, które są tym większe, im rozleglejsza jest skala nieszczęścia. Jednak zawsze to na jego sprawcy ciąży obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody.

Owo obciążenie z zasady jest przenoszone na towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca kolizji bądź wypadku miał wykupioną aktualną i obowiązkową polisę z tytułu odpowiedzialności cywilnej. OC jest przypisane do konkretnego samochodu, a nie właściciela. Mimo że zwykle poszkodowany ogranicza swoje roszczenia do odszkodowania za uszkodzony pojazd, warto wiedzieć, że odpowiedzialność cywilna obejmuje też inne rodzaje szkód. Poza tym w przypadku OC odgórnie przewidziano również szereg wyłączeń odpowiedzialności, co reguluje art. 38 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zakład nie odpowiada za szkody rzeczowe wyrządzone przez kierującego posiadaczowi auta, a także za szkody: w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu; polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych itd. czy polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Zbyt mała rekompensata

Choć towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle nie robią problemu z wypłatą rekompensaty, to dyskusyjna może być kwota, którą od nich otrzymujemy. Szacuje się, że nawet ponad połowa odszkodowań jest niedoszacowana. W praktyce oznacza to otrzymanie od ubezpieczyciela środków odbiegających od realnej wartości naprawy uszkodzonego pojazdu. Towarzystwo ubezpieczeniowe, kierując się własną korzyścią, często uwzględnia bowiem nieadekwatne do rynkowych stawki za roboczogodziny bądź podaje w kosztorysie ceny zamienników, a nie części oryginalnych.

Należy dodać, że szkoda nie zawsze musi być rekompensowana w formie gotówkowej. W grę wchodzi również rekompensata bezgotówkowa, polegająca na naprawieniu pojazdu w warsztacie, z którym zakład ubezpieczeniowy ma podpisaną umowę.

Osoba uważająca, że środki, które otrzymała od ubezpieczyciela sprawcy, są zbyt niskie w stosunku do kosztów, jakie musi ponieść w celu naprawienia szkody, może dochodzić swoich racji. Jednak już na wstępie warto zaznaczyć, że nie jest to proste. Pierwszy krok to złożenie reklamacji popartej szczegółową dokumentacją uwzględniającą dowody przemawiające na naszą korzyść. Lecz ubezpieczyciel bez trudu taką reklamację może odrzucić. Wówczas sprawą powinniśmy zainteresować Rzecznika Finansowego – którego opinia, nawet jeśli będzie popierała nasze stanowisko – nie jest wiążąca dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Ostatnim etapem jest wkroczenie na drogę sądową i rozpatrywanie sprawy przez miesiące, a nawet lata.

Dopłata do zaniżonego odszkodowania

Sposobem na szybkie rozwiązanie problemu może być skorzystanie z tzw. dopłaty do odszkodowania OC, polecanej przez Centralną Ewidencję Wypadków i Kolizji (CEWiK). Z tej opcji możemy skorzystać, jeśli:

– nie zawarliśmy ugody z ubezpieczycielem,

– od zdarzenia nie minęły 3 lata,

– samochód, który został uszkodzony, był wyprodukowany po 2000 roku.

Jeśli spełniasz te warunki i chcesz skorzystać z dopłaty do odszkodowania OC, musisz przedstawić kosztorys naprawy uszkodzonego pojazdu. Dokument wyślesz za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej CEWiK-a. Należy podkreślić, że przesłanie kosztorysu do analizy nie jest wiążące. Po rozpatrzeniu sprawy konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin i przedstawi ofertę, a także – jeśli będziesz nią zainteresowany – indywidualnie uzgodni warunki podpisania cesji (zrzeczenia roszczeń dotyczących odszkodowania).

Pieniądze otrzymasz już następnego dnia roboczego, z kolei CEWiK we własnym zakresie będzie mógł wystąpić na drogę sądową z ubezpieczycielem. Umowa może zostać dostarczona do Ciebie za pośrednictwem kuriera. Jeśli wolisz kontakt bezpośredni, możesz podpisać ją w towarzystwie przedstawiciela handlowego Centralnej Ewidencji Wypadków i Kolizji. By ustalić szczegóły – w tym dogodny termin spotkania – a także rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące usługi, wystarczy zadzwonić pod numer 888 686 858 albo napisać na adres: biuro@cewik.pl.