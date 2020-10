Dr Justyna Zygoń zadba o Twoje Zdrowie

Choroby piersi oraz nowotwory skóry brzmi groźnie, ale to choroby, które da się skutecznie leczyć. Od września NZOZ Twoje Zdrowie EL rozpoczęło współpracę z dr n. med. Justyną Zygoń, specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz chirurgii piersi. Zobacz zdjęcia.

Doktor Justyna Zygoń zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób piersi oraz nowotworów skóry. Opiekuje się i nadzoruje proces leczenia pacjentów od momentu zdiagnozowania choroby aż do zakończenia leczenia.

W przypadku nowotworów piersi wykonuje badania ultrasonograficze, biopsję gruboigłową lub wycinki oraz zleca i nadzoruje inne niezbędne badania diagnostyczne. W razie potrzeby zakłada kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) oraz bierze udział w wielodyscyplinarnym konsylium specjalistycznym planującym optymalne leczenie.

Dr n. med. Justyna Zgoń wykonuje zabiegi operacyjne stosując zaawansowane techniki onkoplastyczne, co oznacza, że po zabiegu operacyjnym zoperowana pierś ma zachowany lub poprawnie skorygowany kształt. Dzięki doskonałym umiejętnością, dużej wiedzy merytorycznej i wieloletniemu doświadczeniu nasza Pani doktor samodzielnie wykonuje rekonstrukcje piersi.

To bardzo ważna umiejętność, która powinna zachęcić do skorzystania z konsultacji szczególnie te Panie, które przebyły amputację piersi celem kwalifikacji do tzw. odroczonej rekonstrukcji.

Leczenie nowotworu skóry rozpoznanego we wczesnym stadium rozwoju, podobnie jak w przypadku nowotworu piersi, daje bardzo dobre wyniki i znaczną poprawę stanu zdrowia. Dlatego utworzony zespół współpracujących specjalistów (dermatolog i chirurg onkolog) dają pewność kompleksowego leczenia w przypadku tego rodzaju nowotworu. Chirurg onkolog - dr n. med. Justyna Zygoń po wstępnej konsultacji w przypadku mniejszych zmian usuwa je w znieczuleniu miejscowym w poradni, stosując techniki plastyczne zmniejszające widoczność blizny. Większe zmiany skórne operowane są z użyciem technik plastycznych z zastosowaniem płatów przesuniętych lub przeszczepów skóry. Doktor prowadzi również nadzór onkologiczny po operacji.

Doktor Justyna Zygoń przyjmuje w każdą środę

w placówce NZOZ Twoje Zdrowie EL w Elblągu, przy ul. Elizy Orzeszkowej 13

rejestracja odbywa się bezpośrednio w placówce lub pod nr tel. 55 221 02 80

