 Dysfunkcja mięśni dna miednicy – wstydliwy problem?

Ciało kobiety przez lata ulega wielu zmianom. Część z nich związana jest z płodnością i dotyczy problemów ginekologicznych. Jednym z najpowszechniejszych jest osłabienie mięśni dna miednicy. Choć statystycznie dotyka ono większości kobiet, to wciąż dla wielu pozostaje tematem tabu. Skąd biorą się takie zaburzenia, jakie są ich objawy i czy można je skutecznie leczyć?

W ostatnim czasie nieco zmienia się podejście do kwestii związanych z kobiecym ciałem. Choć na razie są to ruchy raczej nieśmiałe, to wciąż rośnie świadomość na tematy związane z menstruacją, porodem i szeroko pojętym zdrowiem ginekologicznym. Dostępnych jest coraz więcej informacji na temat ćwiczeń mięśni dna miednicy. Istnieją specjalne przyrządy do masażu, w domowej terapii wykorzystuje się też klasyczny wibrator erotyczny. Sprawdź, co musisz wiedzieć na temat zaburzeń funkcji mięśni dna miednicy i skutecznej terapii uroginekologicznej!

Jakie metody leczenia stosuje się w terapii mięśni dna miednicy?

Zanim zaczniesz szukać ćwiczeń wzmacniających, różnych przyborów do masażu, czy nawet wibratorów erotycznych, skonsultuj się z lekarzem. Choć takie zaburzenia występują bardzo często, to objawy z nimi związane mogą świadczyć o rozwoju innych schorzeń, dlatego diagnostykę powinien wykonać specjalista. Wskazówek dotyczących leczenia warto szukać u fizjoterapeutów specjalizujących się w terapii uroginekologicznej. To ważne, ponieważ nieprawidłowe wykonywanie ćwiczeń może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Aby uzupełnić terapię mięśni dna miednicy, możesz sięgnąć po masażery i wibratory dostępne na sklep-intymny.pl. Umiejętne wykorzystanie takich przyrządów może być bardzo pomocne również w profilaktyce takich dysfunkcji.

Skąd w ogóle biorą się takie zaburzenia?

Za główną przyczynę osłabienia mięśni dna miednicy uważa się ciążę i poród. Objawów związanych z tym zaburzeniem często nie doświadcza się od razu, ale nieleczone nasilają się z wiekiem. Największe ryzyko niesie ze sobą poród naturalny, szczególnie jeśli przebiegał z komplikacjami. Do fizycznego uszkodzenia może dojść również, jeśli dziecko ma duży obwód głowy. Na stan tej grupy mięśni wpływ ma także ilość i częstotliwość porodów. Jednak nie są to jedyne przyczyny zaburzenia funkcji mięśni dna miednicy. Do ich uszkodzeń może dojść także na skutek przewlekłych zaparć, otyłości i siedzącego trybu życia oraz nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, a także intensywnego wysiłku fizycznego. Choć o dysfunkcji mięśni dna miednicy mówi się zwykle w odniesieniu do kobiet, bo to one stanowią największą grupę ryzyka, to problem ten może rozwijać się także u mężczyzn.

Jakie są objawy dysfunkcji dna miednicy?

Objawy, które towarzyszą takim zaburzeniom, powodują, że wiele osób wstydzi się skonsultować je z lekarzem. Do takich dolegliwości należy:

nietrzymanie moczu,

wypadanie pochwy,

uczucie niepełnego wypróżnienia,

nietrzymanie stolca i gazów,

brak satysfakcji ze zbliżeń,

uczucie ciała obcego w pochwie.

Takie objawy mogą powodować, że osoba nimi dotknięta stopniowo wycofuje się z życia społecznego. Dlatego zarówno leczenie, jak i profilaktyka dysfunkcji mięśni dna miednicy są bardzo istotne.

