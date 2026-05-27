Dzień Dziecka w Parku Rozrywki Nowa Holandia!
Dzień Dziecka już w poniedziałek, 1 czerwca, dlatego Park Rozrywki Nowa Holandia zaprasza całe rodziny z Elbląga i okolic do wspólnego świętowania już w najbliższy weekend, 30-31 maja oraz w sam Dzień Dziecka. Zobacz zdjęcia.
To świetna okazja, aby podarować dzieciom nie tylko prezent, ale przede wszystkim dzień pełen zabawy, ruchu i rodzinnych wspomnień.
Atrakcje dla całej rodziny
Na najmłodszych czeka mnóstwo atrakcji na świeżym powietrzu: ogromne dmuchane zjeżdżalnie, baseny z kulkami, strefa trampolin, park linowy, tramwaj wodny z kapitanem, wyspa iluzji, wyspa potworów, owady XXL, plac zabaw dla maluchów, mega klocki, przeprawa pontonowa, kopalnia złota, zwierzęta safari i wiele więcej.
Jedną z największych atrakcji parku jest Lew Gigant — jedna z największych dmuchanych zjeżdżalni na świecie, która robi ogromne wrażenie zarówno na dzieciach, jak i dorosłych.
Specjalnie na Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dodatkowe atrakcje: animatorki, malowanie twarzy, banki i wspólne zabawy.
Atrakcją specjalną będzie Piana Party — dużo śmiechu, ruchu i świetnej zabawy dla dzieci!
Dodatkowo każde dziecko otrzyma darmową watę cukrową — bo Dzień Dziecka musi być słodki.
Świętuj blisko Elbląga
Park Rozrywki Nowa Holandia to idealne miejsce na rodzinny dzień poza domem. Blisko Elbląga, w otoczeniu zieleni i z atrakcjami, które sprawiają, że dzieci mogą się wyszaleć, a rodzice spędzić z nimi wartościowy czas.
Zaplanujcie wizytę już w najbliższy weekend lub w poniedziałek, 1 czerwca, i świętujcie Dzień Dziecka razem z nami!
Kup bilet online: https://rpr.nowaholandia.pl/cennik-bilety/
Więcej informacji: https://rpr.nowaholandia.pl/cennik-bilety/
Kontakt: (55) 615 10 85
Adres: Nowa Holandia, Elbląg, przy trasie S7
Park Rozrywki Nowa Holandia — rodzinna przygoda czeka!
Obserwuj nas:
Instagram: https://www.instagram.com/park_rozrywki_nowa_holandia/
Facebook: https://www.facebook.com/ParkRozrywkiNowaHolandia?locale=pl_PL