 Dzwonek do drzwi - przewodowy czy bezprzewodowy?

Wybór odpowiedniego systemu powiadamiania o przybyciu gości stanowi niezwykle istotne zadanie dla każdego właściciela nieruchomości lub mieszkania. Na rynku znajdziesz obecnie wiele rozwiązań, które różnią się sposobem montażu oraz oferowanymi przez producentów funkcjami dodatkowymi. Decyzja między modelem wymagającym prowadzenia skomplikowanego okablowania a wersją bateryjną wpływa na estetykę wejścia, koszty oraz wygodę.

Czym charakteryzują się tradycyjne instalacje dzwonkowe?

Tradycyjne instalacje cieszą się wciąż niesłabnącą popularnością ze względu na swoją niezawodność działania w niemal każdych warunkach. Klasyczny dzwonek do drzwi zasilany bezpośrednio z domowej sieci elektrycznej gwarantuje ciągłość pracy przez bardzo długie lata. Nie musisz absolutnie martwić się o regularną wymianę baterii, co bywa bardzo uciążliwe w tańszych modelach bezprzewodowych. Sygnał przesyłany drogą kablową jest całkowicie odporny na przypadkowe zakłócenia radiowe oraz nawet bardzo grube mury budynku.

Montaż takiego urządzenia wymaga jednak wcześniejszego doprowadzenia przewodów w okolice drzwi wejściowych lub zewnętrznej furtki ogrodzeniowej. Jest to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, gdy planujesz właśnie generalny remont korytarza lub budujesz nowy dom od podstaw. Urządzenia te oferują zazwyczaj bardzo głośny i wyraźny dźwięk, który słychać doskonale w każdym zakątku Twojego mieszkania. Ich prosta konstrukcja wewnętrzna sprawia, że rzadko ulegają awariom i służą bezproblemowo przez wiele dekad.

Kiedy warto zdecydować się na system bezprzewodowy?

Jeśli nie chcesz wiercić w ścianach ani prowadzić kabli, wybierz dzwonek do drzwi bezprzewodowy o dużym zasięgu działania. Jego instalacja jest banalnie prosta i polega zazwyczaj na przyklejeniu nadajnika mocną taśmą w dogodnym punkcie. Odbiornik możesz umieścić w dowolnym gniazdku elektrycznym lub swobodnie przenosić ze sobą między różnymi pokojami w domu. Taka mobilność pozwala usłyszeć sygnał nadejścia gościa, nawet gdy przebywasz aktualnie na tarasie, w piwnicy lub ogrodzie.

Nowoczesne urządzenia tego typu posiadają wiele zaawansowanych opcji, które znacząco zwiększają funkcjonalność całego systemu powiadamiania w codziennym życiu. Jakie dokładnie? Możliwość wyboru spośród kilkudziesięciu melodii oraz płynną regulację poziomu głośności dzwonka dopasowana do pory dnia. Imponujący zasięg działania pozwalający na bezproblemowy montaż przy furtce oddalonej znacznie od drzwi wejściowych do budynku. Dodatkową sygnalizację świetlną LED, która jest niezwykle przydatna dla osób niedosłyszących lub przy śpiących małych dzieciach. Wysoką klasę szczelności obudowy zapewniającą pełną odporność na intensywny deszcz, śnieg oraz bardzo niskie temperatury zimą.

Jakie alternatywy dla dzwonków oferuje rynek?

Osoby poszukujące wyższego poziomu kontroli dostępu do posesji powinny rozważyć zakup urządzenia umożliwiającego dwukierunkową komunikację głosową. Funkcjonalny domofon pozwala na szybką weryfikację tożsamości osoby stojącej przed wejściem bez konieczności fizycznego otwierania drzwi. Wiele dostępnych modeli posiada wbudowaną kamerę, która przesyła wyraźny obraz na kolorowy wyświetlacz zamontowany wewnątrz budynku. To rozwiązanie sprawdza się doskonale w domach jednorodzinnych, zwiększając realne poczucie bezpieczeństwa wszystkich przebywających wewnątrz domowników.

Najbardziej zaawansowane systemy potrafią łączyć się z domową siecią internetową i wysyłać natychmiastowe powiadomienia na Twój smartfon. Dzięki temu wiesz dokładnie, kto dzwoni do Twoich drzwi, nawet gdy aktualnie nie ma Cię w domu. Możesz zdalnie porozmawiać z kurierem i poprosić go o zostawienie wyczekiwanej paczki w bezpiecznym miejscu na posesji. Takie inteligentne wideodomofony stanowią integralny element systemu smart home i znacznie ułatwiają codzienne funkcjonowanie całej rodziny.