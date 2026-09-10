Edukacja, przygoda i integracja w sercu lasu. Narusa Leśna Przystań zaprasza nauczycieli i uczniów na niezapomniane wycieczki i zielone szkoły

Początek roku szkolnego to dla nauczycieli i trójek klasowych czas gorących dyskusji nad wyborem kierunków klasowych wyjazdów. Organizacja zielonej szkoły często oznacza godziny formalności, planowania i stresu: jak połączyć edukację z integracją i wygrać rywalizację ze smartfonami? Zobacz zdjęcia.

Doskonałą odpowiedzią na taką formę wspólnego szkolnego wyjazdu jest Narusa Leśna Przystań, położona nad Zalewem Wiślanym we Fromborku. Ten wyjątkowy ośrodek, ukryty w sercu lasu, przygotował kompleksową ofertę na wycieczki jednodniowe i kilkudniowe oraz zielone szkoły, stworzoną z myślą o uczniach oraz ich opiekunach.

Narusa Leśna Przystań bierze cały ciężar organizacji na siebie. Kompleksowo pomoże Państwu na każdym etapie rezerwacji – zaplanuje optymalny program, dopasuje moduły i przygotuje kompletną ofertę od A do Z, zanim grupa wyruszy w podróż.

Zamiast nudnego zwiedzania kolejnych miast, Narusa Leśna Przystań proponuje pasjonującą przygodę, w której zadba o każdy szczegół logistyczny, a Państwo skupicie się na budowaniu relacji z klasą.

Na dedykowanej platformie narusadlaszkol.pl pojawiła się niedawno odświeżona, kompleksowa oferta pobytów edukacyjno-rekreacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To miejsce udowadnia, że nauka poza ławką szkolną może stać się pasjonującą przygodą.

Elastyczne pakiety tematyczne – od 1 do kilku dni

Program pobytu można dopasować do wieku uczestników oraz indywidualnych oczekiwań kadry pedagogicznej. Moduły można dowolnie ze sobą łączyć. Na platformie Narusa dla Szkół znaleźć można pakiety tematyczne, na które składają się między innymi:

Astronomia i kosmos na żywo: Narusa posiada własne obserwatorium astronomiczne, dzięki czemu uczniowie mogą brać udział w nocnych i dziennych obserwacjach nieba. Zajęcia astronomiczne odbywają się na żywo przy użyciu profesjonalnego sprzętu i pod okiem doświadczonego astronoma. Ofertę uzupełniają wycieczki edukacyjne na Wzgórze Katedralne we Fromborku, seanse w tamtejszym Planetarium oraz wizyty w Muzeum Mikołaja Kopernika wzbogacone o zwiedzanie pobliskiego Parku Astronomicznego.

Narusa posiada własne obserwatorium astronomiczne, dzięki czemu uczniowie mogą brać udział w nocnych i dziennych obserwacjach nieba. Zajęcia astronomiczne odbywają się na żywo przy użyciu profesjonalnego sprzętu i pod okiem doświadczonego astronoma. Ofertę uzupełniają wycieczki edukacyjne na Wzgórze Katedralne we Fromborku, seanse w tamtejszym Planetarium oraz wizyty w Muzeum Mikołaja Kopernika wzbogacone o zwiedzanie pobliskiego Parku Astronomicznego. Gry terenowe z technologią w tle: Doskonałym sposobem na integrację i budowanie ducha zespołu są leśne ścieżki oraz zespołowe zagadki edukacyjne. Prawdziwym hitem oferty jest unikalna gra terenowa „Tunele”, której scenariusz powstał w oparciu o popularny młodzieżowy audioserial „Tunele” od Empik Go. Uczestnicy gry, podobnie jak bohaterowie słuchowiska, łączą siły, aby rozwiązać tajemnicę zniknięcia i wyruszają w pełną wyzwań wędrówkę ukrytą w zakamarkach Narusowego lasu.

Doskonałym sposobem na integrację i budowanie ducha zespołu są leśne ścieżki oraz zespołowe zagadki edukacyjne. Prawdziwym hitem oferty jest unikalna gra terenowa „Tunele”, której scenariusz powstał w oparciu o popularny młodzieżowy audioserial „Tunele” od Empik Go. Uczestnicy gry, podobnie jak bohaterowie słuchowiska, łączą siły, aby rozwiązać tajemnicę zniknięcia i wyruszają w pełną wyzwań wędrówkę ukrytą w zakamarkach Narusowego lasu. Aktywnie w Narusowym Lesie: Pakiet sportowo-ruchowy, w którego skład wchodzą bezpieczne wyzwania w parku linowym, rozgrywki na wielofunkcyjnych boiskach oraz kreatywne zabawy na placach gier. Ruch na świeżym powietrzu doskonale rozwija sprawność fizyczną, buduje pewność siebie i uczy efektywnego działania w grupie.

Pakiet sportowo-ruchowy, w którego skład wchodzą bezpieczne wyzwania w parku linowym, rozgrywki na wielofunkcyjnych boiskach oraz kreatywne zabawy na placach gier. Ruch na świeżym powietrzu doskonale rozwija sprawność fizyczną, buduje pewność siebie i uczy efektywnego działania w grupie. Leśna szkoła przetrwania i ekologia: Praktyczne warsztaty przyrodnicze realizowane w lesie i jego okolicy. Podczas takich zajęć uczestnicy zdobywają podstawową wiedzę na temat bezpiecznego rozpalania ognisk, orientacji w terenie bez kompasu oraz biorą udział w prelekcjach poświęconych florze i faunie Warmii.

Ekologia i bezpieczeństwo w standardzie premium

Narusa Leśna Przystań to unikalny przykład inwestycji proekologicznej, w której nowoczesna turystyka w pełni współgra z otaczającym środowiskiem. Cały kompleks komfortowych domków i apartamentów został wkomponowany w las w taki sposób, aby budowa nie wymagała wycinki drzew. Dla opiekunów grup szkolnych kluczowy jest fakt, że teren ośrodka i las stanowią spójną całość. Zapewnia to dzieciom pełną swobodę ruchu oraz bezpieczną aktywność na świeżym powietrzu. W Narusie wycieczka na łono natury jest dosłownie na wyciągnięcie ręki – wystarczy wyjść z domku lub głównego budynku, aby od razu znaleźć się w sercu stuletniego lasu.

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Edukacja z rządowym uznaniem

Narusa Leśna Przystań posiada ogromne, poparte sukcesami doświadczenie w segmencie edukacji. Na terenie ośrodka Fundacji Astrum Narusa z powodzeniem realizowała ogólnopolski projekt dla szkół „Śladami Kopernika”. Przedsięwzięcie to zdobyło dofinansowanie w ramach prestiżowego programu „Odkrywcy”, ustanowionego przez Ministra Edukacji Narodowej. To najlepsza rekomendacja i gwarancja, że autorskie programy edukacyjne realizowane w tym miejscu stoją na najwyższym poziomie merytorycznym.

Komfort i domowa kuchnia dla niejadków

Zielona szkoła to nie tylko nauka i zabawa, ale również regeneracja. Narusa zapewnia zakwaterowanie w doskonale wyposażonych domkach i pokojach. Ogromnym atutem docenianym przez wychowawców oraz rodziców jest tutejsza restauracja. Posiłki przygotowywane są na bazie lokalnych produktów, a menu skonstruowano tak, by trafić w gusta nawet największych klasowych niejadków. Dni pełne wrażeń wieńczą tradycyjne, klimatyczne ogniska z pieczeniem kiełbasek pod rozgwieżdżonym, warmińskim niebem.

Coś dla nauczycieli i nie tylko

Narusa Leśna Przystań to również doskonałe miejsce na szkolenia oraz pobyty integracyjne dla kadry pedagogicznej i pracowników administracyjnych placówek edukacyjnych.

Ośrodek z powodzeniem organizuje pobyty integracyjne, podczas których nauczyciele mogą m.in. spróbować swoich sił podczas emocjonującej wyprawy na elektrycznych crossach marki Sur-Ron. Po pełnym wrażeń dniu na kadrę czeka relaks w saunie i balii zlokalizowanych w samym sercu lasu, a także wyjątkowe zabiegi w leśnym SPA. Wieczór to czas na budowanie relacji przy wspólnym ognisku lub podczas wykwintnej kolacji w restauracji Narusa. Tak pasjonująco może wyglądać tegoroczne świętowanie Dnia Nauczyciela.

Przykładem tegorocznych działań zrealizowanych w ośrodku, a skierowanych bezpośrednio do nauczycieli, jest innowacyjny projekt „Kultura w naturę!", dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. W jego ramach tworzona jest przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń oraz poszukiwania nieszablonowych metod, które pomagają dzieciom odkrywać świat bez plastiku, nadmiaru technologii i utartych schematów.

Jak dokonać rezerwacji?

Niezależnie od tego, czy planują Państwo niezapomnianą wycieczkę dla uczniów, czy wyjątkowy wyjazd integracyjny lub szkolenie dla kadry pedagogicznej – jesień, zima i wiosna to idealny czas na zorganizowanie pobytu w sercu stuletniego lasu. Narusa Leśna Przystań zachęca do kontaktu już po pierwszych wrześniowych zebraniach szkolnych, by zabezpieczyć najbardziej dogodne i satysfakcjonujące terminy dla swoich grup.

Wszelkie szczegóły organizacyjne, opisy pakietów, galerie zdjęć oraz formularz kontaktowy dostępne są bezpośrednio na stronie narusadlaszkol.pl. W przypadku pytań dotyczących wyceny i rezerwacji placówki mogą również kontaktować się bezpośrednio z recepcją ośrodka pod numerem telefonu +48 797 691 116 lub mailowo: recepcja@narusa.pl.

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