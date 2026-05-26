 Elbląg w niechlubnej czołówce. Dlaczego mieszkańcy najstarszego miasta regionu mają tak wysokie długi

1 994 849 złotych, dokładnie tyle wynosi łączne zadłużenie elblążan w przeliczeniu na każdy tysiąc mieszkańców miasta. To wynik, który w najnowszym rankingu zadłużeń w Polsce, stawia Elbląg na drugim miejscu w Polsce wśród miast na prawach powiatu. Wyprzedza nas tylko Legnica, tuż za plecami mamy Zabrze. Według danych, w rejestrze dłużników figuruje 9,26 procent mieszkańców Elbląga, a średnia kwota zobowiązań jednego z nich sięga 21 545 złotych. Jak elblążanie zwiększają zadłużenie i jak mogą z niego wyjść?

Sąsiedztwo, które niepokoi

Pierwsze, co zwraca uwagę w nowym raporcie dłużników KRD, to towarzystwo, w jakim znalazł się Elbląg. Legnica na pierwszym miejscu, miasto, które przeszło przez głęboką transformację przemysłową po zamknięciu części zakładów wydobywczych i przetwórczych. Zabrze tuż za Elblągiem, symbol Górnego Śląska, który od trzydziestu lat szuka nowej tożsamości.

Elbląg zmaga się z podobną sytuacją finansową. Cechujemy się mocną przeszłością gospodarczą, dużym przemysłem (dawny ZAMECH, dziś Alstom Power), portem, stocznią, fabrykami, które przez lata zatrudniały setki, a kiedyś tysiące ludzi, którzy musieli sobie radzić ze wszystkimi konsekwencjami późniejszych restrukturyzacji.

W rankingu zadłużenia województw warmińsko-mazurskie z średnią 23,6 tysiąca złotych na dłużnika znalazło się na drugim miejscu w Polsce – wyższe średnie ma tylko Lubelskie.

.

Niższa pensja, te same ceny

Drugi element, który tłumaczy zadłużenie elblążan, to twarda matematyka domowego budżetu. Średnie wynagrodzenie w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2025 roku wyniosło 7 218 złotych brutto. W tym samym czasie średnia krajowa to 9 056 złotych. Różnica o ponad 1 800 złotych miesięcznie.

A ceny? Tu sytuacja jest mniej kolorowa. Owszem, mieszkanie kupi się w Elblągu taniej niż w Olsztynie czy Gdańsku, ale paliwo, prąd, gaz, ubezpieczenia samochodu, raty kredytów hipotecznych, koszty żywności, rosną równomiernie w całej polskiej gospodarce.

Dochodzi do tego rynek pracy. Stopa bezrobocia w samym mieście oscyluje wokół 6 procent, to wynik bliski średniej krajowej. Ale wystarczy spojrzeć poza granice miasta, żeby zobaczyć inny obraz: powiat elbląski ma bezrobocie na poziomie ponad 11 procent, a całe województwo warmińsko-mazurskie, aż 10 procent, najwięcej w Polsce. Mieszkańcy okolicznych gmin (Tolkmicka, Pasłęka, Milejewa, Markus) codziennie wsiadają w autobusy i pociągi, by pracować w Elblągu albo w Trójmieście. Każdy taki dojazd to kolejne 600–800 złotych miesięcznie z budżetu domowego.

W takiej sytuacji, ciężko o płynność finansową, nie wspominając o odkładaniu oszczędności. Każda sytuacja awaryjna, zepsuta pralka, dłuższe przeziębienie dziecka albo wyższy rachunek za prąd ląduje na karcie kredytowej lub w aplikacji pożyczkowej.

.

Z czego składa się elbląski dług

Średnia 21 545 złotych zadłużenia może wyglądać abstrakcyjnie. W praktyce za tą kwotą stoi zwykle nie jedno, tylko kilka zobowiązań. Z analiz wynika, że dług polskich konsumentów to dziś przede wszystkim mieszanka:

- niespłacanych w terminie rat kredytów konsumpcyjnych i ratalnych,

- zaległości za prąd, gaz, internet, telewizję i telefon,

- nieopłaconych czynszów,

- chwilówek i pożyczek pozabankowych, często kilku jednocześnie,

- rachunków za zakupy ratalne i odroczone płatności (BNPL),

- alimentów oraz mandatów i opłat sądowych.

Trzy ostatnie kategorie rosną w ostatnich latach najszybciej. Z odroczonych płatności w 2024 roku korzystał już co czwarty Polak. Mechanizm „kup teraz, zapłacisz później" coraz częściej staje się początkiem spirali zadłużenia. Bo jeśli ktoś nie miał na zakup teraz, to ma raczej małe szanse mieć na niego za miesiąc.

.

Jak tworzy się spirala zadłużenia

Najbardziej kosztowna ścieżka to ta, którą najtrudniej dostrzec z zewnątrz. Pierwsza chwilówka wynosi około 500, 800 lub 1 200 złotych. Pojawia się jako rozwiązanie konkretnej, jednorazowej sytuacji. Awaria, nieprzewidziany rachunek, prezent komunijny, wczasy. Druga chwilówka jest już zaciągana po to, żeby spłacić pierwszą. Trzecia, żeby kupić podstawowe sprawunki, bo na nie nie starczyło, gdy pensja poszła na ratę drugiej. W ten sposób kilkaset złotych pierwotnego problemu zamienia się po sześciu, dwunastu miesiącach w kilkanaście tysięcy zaległości u kilku różnych firm.

.

Kiedy zobowiązań robi się za dużo

Każdy z tych mechanizmów prowadzi w to samo miejsce: do sytuacji, w której zamiast jednego kredytu i jednej raty na konto klienta wpływa kilka różnych wezwań do zapłaty miesięcznie. Pożyczka u jednego pożyczkodawcy, dwie chwilówki u innych, rata na lodówkę, BNPL na buty, opóźnione opłaty za prąd. To niewielkie sumy, ale razem tworzą coraz większe zadłużenie.

W tym momencie pojawia się pytanie, które elblążanie coraz częściej zadają lokalnym doradcom finansowym: jak to wszystko poskładać z powrotem. Jednym z rozwiązań jest konsolidacja chwilówek, czyli spłata wszystkich niewielkich pożyczek pozabankowych jednym, większym zobowiązaniem z bardziej przewidywalną, zwykle niższą miesięczną ratą. Z punktu widzenia domowego budżetu chodzi nie tyle o „pozbycie się długu", ile o uporządkowanie go: zamiast pięciu różnych terminów płatności w miesiącu — jeden. Zamiast pięciu różnych RRSO, często bardzo wysokich w przypadku chwilówek — jedno, bardziej rynkowe.

Konsolidacja nie jest rozwiązaniem dla każdego. Wymaga zdolności kredytowej, czystej lub ograniczonej historii w bazach, czasem dodatkowego zabezpieczenia. Dla osób z mocno obciążonym BIK-iem ścieżka bywa kręta, ale dla części osób konsolidacja może być pierwszym krokiem w stronę powrotu do panowania nad budżetem.

.

Sygnał ostrzegawczy dla mieszkańców Elbląga

Drugie miejsce w polskim rankingu zadłużenia to dla Elbląga sygnał, nie wyrok. Pokazuje, że problem dotyczy bardzo dużej grupy mieszkańców i nie da się go zbyć retoryką o „pojedynczych przypadkach".

Część odpowiedzialności spada na politykę gospodarczą miasta i regionu. Powstają nowe inwestycje, nowe miejsca pracy i rozwija się komunikacja z Trójmiastem. Część zostaje po stronie samych mieszkańców i ich codziennych decyzji: kiedy sięgać po szybką pożyczkę, kiedy odpuścić zakup i kiedy zgłosić się po pomoc, zanim spirala zacznie się rozkręcać.

Wśród miast w niechlubnej czołówce rejestru dłużników są te, które po kilku latach z rankingów wypadły. Bo zmieniła się tam gospodarka i bo zmienili się ich mieszkańcy. Elbląg ma narzędzia, żeby ruszyć tą samą drogą, pod warunkiem, że rozmowa o lokalnych długach przestanie być wstydliwym tematem, a stanie się elementem rozmowy o przyszłości miasta.