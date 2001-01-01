 Elbląg zaprasza na XIX Święto Chleba - pięć dni smaków, muzyki i wspólnego świętowania

Już od 20 do 24 sierpnia Stare Miasto w Elblągu wypełni się aromatem świeżo wypiekanego chleba, dźwiękami muzyki i radosnym gwarem mieszkańców oraz turystów. XIX edycja Elbląskiego Święta Chleba to wydarzenie, które łączy tradycję z nowoczesnością, lokalność z międzynarodowymi akcentami, a przede wszystkim daje okazję do wspólnego przeżywania niezwykłej atmosfery miasta.

Przez pięć dni centrum Elbląga stanie się wielkim jarmarkiem, w którym nie zabraknie stoisk z regionalnymi specjałami, pachnącymi wypiekami, rękodziełem i produktami lokalnych rzemieślników. Na bulwarach nad rzeką Elbląg znajdziemy zarówno strefę ekologiczną, prezentacje rękodzielników, jak i wesołe miasteczko, które przyciągnie całe rodziny. Plac przy Katedrze stanie się przestrzenią animacji dla najmłodszych, a Magiczna Brama Piekarczyka na nowo ożywi miejskie legendy.

Program tegorocznego Święta jest niezwykle bogaty. Już pierwszego dnia, w środę, elblążanie i goście będą mogli podziwiać spacerowiczów na linie podczas pokazów Highline przy ul. Świętego Ducha oraz wysłuchać koncertów lokalnych artystów. W kolejnych dniach do atrakcji dołączą m.in. pokazy sportowe, warsztaty drukarskie, zajęcia garncarskie i zielarskie, a także spotkania dla seniorów z cyklu „Senior w Formie".

Nie zabraknie też akcentów sportowych. W sobotę emocji dostarczy rywalizacja podczas Wyścigów Smoczych Łodzi na rzece Elbląg, a dzień później – Festiwal Sportów Wodnych. Z kolei sympatycy rowerowych tradycji będą mogli spróbować swoich sił na bicyklach i starych jednośladach, a w niedzielę wieczorem widowiskowy pokaz Flyboardu rozświetli taflę rzeki.

Święto Chleba to również spotkanie z kulturą – zarówno lokalną, jak i tą z różnych stron świata. Na scenie Jarmarku zaprezentują się m.in. zespoły folklorystyczne, muzycy z Mołdawii i Ukrainy, a także elbląscy artyści. Wyjątkową propozycją będzie możliwość poprowadzenia Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, która zaprosi publiczność do wspólnej muzycznej zabawy.

Wieczorami życie przyniesie się na Wyspę Spichrzów, gdzie stanie główna scena festiwalu. To tam odbędą się największe koncerty, pokazy i widowiska. W piątek zaplanowano Galę Sztuki Nowocyrkowej, premierowy pokaz filmu promującego Elbląg, a następnie występ jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej – Kayah. Wieczór zakończy energetyczny set DJ-ów Kuby i Neitana.

Sobota i niedziela to kolejne emocje muzyczne – usłyszymy m.in. młodą wokalistkę Carlę Fernandes, a na zakończenie jarmarku publiczność porwą koncerty fanfara awantura oraz Rasm Almashan. Nie zabraknie także widowisk plenerowych: pokazu ognia w muzealnym dziedzińcu czy finałowego spektaklu „Miasto Blaski" nad rzeką, w którym muzyka, światło i woda stworzą niezwykły obraz zamykający pięć dni wspólnego świętowania.

Warto dodać, że tegoroczne Święto Chleba to także przestrzeń edukacyjna i prozdrowotna. Na ulicach Starego Miasta staną punkty badań profilaktycznych, krwiobus czy dermobus, a elbląskie szpitale i instytucje zdrowotne poprowadzą akcje informacyjne. Biblioteka Elbląska włączy się w program, organizując warsztaty zielarskie, drukarskie i ogrodnicze, a Galeria EL zaprosi na spotkania literackie i artystyczne.

XIX Elbląskie Święto Chleba to festiwal, który spaja wiele sfer życia – kulturę, sztukę, sport, zdrowie, edukację i tradycję kulinarną. To okazja, aby spróbować regionalnych smaków, spotkać ciekawych ludzi, wziąć udział w warsztatach i pokazach, a wieczorem bawić się przy koncertach znanych artystów. Przede wszystkim jednak to czas wspólnoty, w którym elblążanie i goście z innych miast spotykają się, aby razem cieszyć się wyjątkową atmosferą lata w sercu miasta.

Szczegółowy program Dni Elbląga (powiększony plakat) znajdziesz tutaj.

Organizatorem wydarzenia jest Prezydent Miasta Michał Missan.

